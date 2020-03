Inevitabil cu toții suntem atrași de produsele ieftine. Sentimentul unui „târg” bun cu orice vânzător, de la simpla tarabă până la cel mai mare magazin online din România sau din lume devine decisiv în alegerea oricărui produs. Cele mai multe magazine fac din preț principalul argument pentru care trebuie să le alegi. În cazul în care nu cauți cel mai ieftin produs, ci doar opțiuni mai ieftine, atunci ai toate șansele să fii surprins de secțiunile tot mai numeroase de Resigilate pe care le găsești în piață.

Printre cele mai populare produse care sunt cumpărate din categoria Resigilate sunt telefoanele mobile. Cele mai noi și performante modele ajung la mai puțin de o lună să atragă clienții prin termeni precum „ambalaj deschis”, „urme minime de utilizare” și, evident, de un preț mai mic decât modelul sigilat.

Pofta pentru divertisment este potolită cu adevărat doar de ecranul mare al unui televizor, așa că un astfel de produs se află, de asemenea, printre preferințele celor care vor un preț bun. Este normal ca Resigilatele să ofere astfel de opțiuni, iar mai jos îți vom da câteva exemple despre modelele mai ieftine pe care le poți lua chiar acum!

15% reducere pentru un model LG 4K

Un televizor ce a avut prețul de pornire de 3999,99 lei este acum la ofertă pentru 2199,99 lei. Modelul LG de 126cm și rezoluție 4K există și în categoria de resigilate la prețul de 1859,99 lei, cu 15% decât prețul la ofertă!

„Nu am ce sa-i reprosez, functioneaza bine. 🙂 Sunt incantat de sunet si multumit de imagine (foarte buna in format 4k si buna in HD). Nu am intalnit fenomenul de “image retention”. Recomandare: nu afisati imagini statice, imagini fixe de la jocuri, logo-uri, continut 4:3 sau conținut “letterbox” pentru perioade indelungate de timp.”

Acesta este unul dintre comentariile lăsate de către unul dintre cei care a ales acest televizor. Mai merită menționat că acest model include și Magic Remote, telecomanda făcută special de LG pentru o navigare mult mai ușoară printre funcțiile smart ale televizorului. În rest, modelul oferă acces la toate serviciile de streaming disponibile în România.

-18% pentru tehnologia QLED de la Samsung

Când cauți televizoare ieftine, numărul de tehnologii la care te aștepți să le primești nu este chiar atât de mare. Prin secțiunea de Resigilate, șansa de a fi impresionat de ceea ce primești este mult mai mare. Un exemplu bun este tehnologia QLED a televizoarelor Samsung. Modelul pe care l-am găsit a pornit tot de la 3999,99 de lei în momentul apariției pe piață, iar reducerile actuale îl plasează la 2999,99 lei. Pentru o diagonală de 123 de centimetri, rezoluție 4K și toate funcțiile moderne pe care Samsung le oferă, inclusiv compatibilitate cu produsele Apple prin tehnologia AirPlay 2, versiunea resigilată îți va solicita numai 2439,99 lei!

„Pentru mine unul, acest televizor este un produs excelent. Am oscilat mult intre am cumpara un Sony Bravia (eu fiind fan al televizoarelor Sony) sau acest model. Pana la urma l-am cumparat pe acesta si marturisesc ca ma felicit pentru alegere. Pe partea de imagine (mai ales fisiere video in 4K), experienta e una de vis. Nu are nici un efect nu stiu de care (lucruri citite prin alte recenzii) si nici un motiv real pentru care poti imputa ceva acestui televizor.”

-18% și de la Sony

Dacă părerea de mai sus menționa alegerea unui Samsung în locul unui televizor Sony, am aruncat o privire și peste ceea ce poți găsi la Resigilate de la producătorul japonez. Ca regulă, Resigilatele pot fi găsite cu extra-reduceri de la 10 până la 20%. De exemplu, acest model de la Sony a pornit de la 3699,99 lei, iar acum se află la reducere pentru numai 2699,99 lei. Dacă alegi modelul scos din cutie, vei da doar 2299,99 lei!

„Da, l-am luat. Dupa ce am citit parerile altora si stiind ca Sony nu mai este ce-a fost, cel putin pentru piata din est, eram un pic circumspect. Totusi am riscat si nu am avut (inca) surprize neplacute… Ci din contra. Imagine buna, sunet bun (pentru grosimea TV-ului) si un meniu de setari, destul de bogat. Nu ma astept sa functioneze ca Trinitronul cumparat acum 30 de ani si care functioneaza ca nou dar daca 5 ani nu voi avea probleme cu el, sunt satisfacut. (nici eu nu mai functionez ca acum 30 de ani).

Nu are iesire audio RCA dar am luat un convertor digital (optic →analog) tot din Emag si s-a rezolvat treaba.

Per total, isi merita pretul.”

Cu o diagonală de 108 centimetri, rezoluție 4K și tehnologie HDR, televizorul Sony va reda fidel fiecare detaliu al celor mai noi filme. Prin sistemul de operare Android, ai la dispoziție o sumedenie de aplicații și de servicii de streaming. Iar cu ajutorul Google Assistant, poți da foarte ușor comenzile pe care le dorești.

Dacă ai făcut o căutare în rândul categoriei de televizoare ieftine și nu ai fost mulțumit de ce ai găsit, sper ca exemplele de mai sus să îți arate că Resigilatele pot fi o opțiune.