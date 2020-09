Un dialog extins în timp, cu un fost mediator școlar, Dorel Tănase, care a văzut câți copii suferă, când părinții sunt plecați la muncă, crescuți de mătuși sau bunici. Cât de mult li s-a modificat comportamentul, în lipsa copilăriei trăite în familie și nevoia de a fi ajutați și încurajați să-și urmeze visurile.

În urmă cu doi ani, la inițiativa unor tineri pasionați de cultura și tradițiile etnice, care încet-încet se pierd, a luat ființă „Asociația Europeană a Romilor Pentru Progres și Promovare Interculturală”. Asociația a căpătat personalitate juridică pe data de 11 mai 2018. Scopul ei constă în ajutorarea persoanelor defavorizate, indiferent de etnie.

Dorel Tănase, președinte ales, ne dă mai multe amănunte: „În această asociație sunt membri din toate categoriile sociale, și din toate etniile. Și armeni, și români, și unguri, și romi. Se adresează în special persoanelor vulnerabile. Am încercat să ne pliem pe scopul pe care îl are asociația și să alegem cele mai importante departamente prin care funcționează un ONG. Pe sănătate, pe cultură, pe educație, pe sport. Dar și pe reprezentarea minorităților în instituțiile publice. Am pus accent mai mult pe partea culturală, pentru că, după denumire, asociația interculturală promovează valorile pe care societatea românescă le are. Am încheiat mai multe protocoale de colaborare cu diferite instituții ale orașului. În special instituțiile deconcertate, unde știm că noi, minoritatea romă, avem nevoie de sprijin. Prin Agenția Județeană de Ocupare și Formare a Forței de Muncă am desfășurat diverse cursuri, la care am trimis copii și tineri să se școlarizeze, în meserii căutate astăzi : ospătari, bucătari, agenți de pază. Pentru fete, cursuri de manichiură, pedichiură, frizerie și coafură. Pentru absolvenții de liceu am organizat cursuri de informatică.”

Asociația este înscrisă și la Biroul Județean pentru Romi, având reprezențanți care participă la ședințele organizate lunar, și la proiectele dezvoltate împreună cu celelalte instituții. „Cu Școala de Arte și Meserii am organizat cursuri pe profil meșteșugăresc. La Liceul din Sascut avem zece copii la Școala profesională. Am venit și cu o ofertă, parțial bugetată, cu stimulente în bani, pentru cei care vin de la distanță. Cei care termină liceul și doresc, pot urma cursuri de calificare în alte domenii, diploma fiind recunoscută pe plan european. Am avut proiecte interculturale, de colaborare, cu Școala «Domnița Maria» și cu Școala Gimnazială «Nicolae Iorga». Aici au participat copii din mai multe țări: Italia, Iugoslavia, Polonia. Noi am prezentat o tânără formație de elevi de la Liceul de Arte, care a oferit un program specific tradițional, și o echipă de dansatori de la școlile din Valea Seacă și Sascut.”

Realizări, proiecte în derulare

„În perioada de izolare din cauza pandemiei, ne-am mobilizat și am ajutat cu cele necesare, fiecare cu cât am putut, mai multe familii fără posibilități materiale. Dar suntem activi mereu. Împreună cu Agenția de Dezvoltare Locală am participat, anul trecut, la Săptămâna Mobilității. Ne-am dus cu voluntari și am prestat cu copiii, activități care erau stabilite în program. Cu formația de muzică pe care asociația o are, alcătuită din 11 membri instrumentiști de valoare, am susținut concerte în Parcul Trandafirilor, având un repertoriu variat, din care nu a lipsit muzica de promenadă. Încercăm să promovăm și un ansamblu de dansuri pentru copii, dar e mai greu acum, cu distanțarea socială. Însă cu formația de instrumentiști vrem să școlarizăm copii, cu aptitudini muzicale, dar fără posibilități materiale. Să poată să țină în mână și să vadă ce înseamnă o vioară, un acordeon, un saxofon, un nai și, mai ales, să afle istoricul acestor instrumente. Vrem să promovăm aceste meserii din zona lăutăriei, a instrumentiștilor, pentru că mulți sunt înzestrați cu un talent nativ, moștenit de generații. În același timp sprijinim și activitățile sportive, unde avem tineri talentați, la fotbal, box, karate. Contează foarte mult să-i oferi unui copil, pe care-l iei din stradă sau dintr-o familie nevoiașă, o altă opțiune, o altă variantă să se integreze în societate.”

Abandonul școlar

Este cea mai gravă problemă cu care se confruntă societatea astăzi, mai alels la sate, în domeniul educației. În majoritatea familiilor de romi, și nu numai, unul dintre părinți, dacă nu amândoi, sunt plecați la muncă în străinătate. Mulți dintre tineri aleg și ei aceeași variantă, dar le este greu să se integreze într-o comunitate cu alte obiceiuri și altă limbă. „Așa cum văd eu lucrurile, nu poți să faci educație de acasă. Mă refer la cetățenii de etnie romă, care, în unele sate nu-și pot plăti nici curentul. Cum să-i dai tabletă și să faci școală online, când nu are cine să-l supravegheze. Mama, bunica, au și ele treabă. Au crescut cu sapa nu cu tableta. Realitatea din teren nu este cum cred cei de la București. Da, poți face învățământ la distanță, dacă ai câteva familii mai bine situate financiar, și cu dorința de a evolua social. Sistemul pe care îl propune Ministerul Educației trebuie să îndeplinească și condițiile de punere în practică. Tot școala din localitate rămâne baza. Dar vor fi dificil de respectat toate regulile impuse.”

Sportul nu mai este pentru toți

La mijlocul lunii august s-a încheiat un protocol de colaborare între asociație și clubul de karate din Buhuși, în vederea organizării și desfășurării activităților sportive. Facem împreună un drum la Buhuși, cu intenția celor din „Asociația Europeană a Romilor Pentru Progres și Promovare Interculturală” de a stimula copiii din comunitate, care fac performanță, oferind în dar echipament sportiv celor mai merituoși. Dintre toate cluburile din România, trei luptători de la Clubul „Sabaki Wolf Enshin Karate” (situat la intrarea în orașul Buhuși, pe Str. V. Alecsandri nr 9, colț cu Str. Mircea Voievod, antrenori Clara Oana Iojă și Norocel Lupu), au reușit să cucerească podiumul. Au obținut rezultate foarte bune la competițiile de profil, organizate anul acesta la nivel național și internațional, în condițiile impuse de pandemie.

Clara Oana Iojă este președinta Clubului „Sabaki Wolf Enshin Karate”, înființat aici în urmă cu trei ani, prin forțele proprii ale părinților acestor copii talentați. La 21 de ani are mult de treabă: „Mă ocup cu pregătirea copiilor pentru diferite stagii: antrenament, înscriere la competiții, cupe, examene și ce mai avem noi pe aici. Pregătirea presupune efectuarea exercițiilor, antrenamentelor, seriozitatea, educația, respectul… Absolut orice ține de calitățile pe care trebuie să le aibă un sportiv, de la vârsta de 5 ani până la 100. Avem copii foarte ambițioși, cărora le place ceea ce fac.” Clara mai are puțin până la centura neagră. După un exercițiu demonstrativ sunt oferite cadourile.

Dorel Tănase desface pachetul trimis de președintele fundației „Internațional Organizațion for Democracy and Human Rights IODHR Norway”, Olariu Demostene. Un sportiv român care nu și-a uitat originile, stabilit de mulți ani în Norvegia, cu care Dorel Tănase colaborează de mai mulți ani. Acesta a trimis în dar, sportivilor din Buhuși, două rânduri de echipament sportiv. Palmaresul copiilor de aici este demn de menționat: Ștefan Lipovanu, locul doi la competiția de la Moinești și locul întâi la Iași. Cel mai bun rezultat, locul întâi la Campionatul Mondial la Kata online, desfășurat în Statele Unite ale Americii, în Colorado. Mirina Alupoaie, locul doi mondial la Kata, în aceeași competiție, și Paul Jamal, două locuri trei la Piatra Neamț și Moinești, un loc doi la Iași, și un excelent loc doi, la competiția mondială din Colorado.

Cornelia Jamal, mama lui Paul, are, cum este și firesc, emoții mai mari decât tânărul sportiv, atunci când participă la competiții. „Nu este vorba de timp. Un părinte trebuie să se implice în educația copilului. L-a început, când l-am adus aici, ne-am gândit, eu și soțul, Cristi, că este bine să facă un sport. Pentru sănătate. Când am văzut că îi place, normal că ne-am implicat cât de mult am putut. Nu poți să tai aripile unui copil, când vezi că are pasiune pentru ceea ce face. Și muncește. Muncește foarte mult! Sunt aici și niște oameni extraordinari, pasionați de ceea ce fac, care le sunt exemplu.”

Biografie. Cine este Dorel Tănase?

Conduce „Asociația Europeană a Romilor Pentru Progres și Promovare Interculturală”. S-a născut în Bacău, pe 14 septembrie 1963. Clasele I-VIII le-a urmat la Școala Generală nr. 27, pe str. Carpați. A absolvit Liceul de Mecanică nr. 2, apoi studiile universitare, promoția 1996 -2000, la Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de Științe, profil Biologie. Muzica și sportul au mers în paralel. S-a născut într-o familie de muzicieni. Părinții au lucrat la „Proletarul”. Cinci copii? Patru frați și o soră, atât cât trebuie pentru închegarea unui formații. Fiecare la un instrument, plus voce. Formația era cunoscută ca „Frații Tănase”, ziși și „Chiper”. Lui Doru, cum îl știu toți prietenii, i-a plăcut să cânte la saxofon și clarinet. Instrumente care pot aborda mai multe genuri muzicale.

Fotbalul, altă pasiune. A început să joace de la 8 ani, până la 18, la Centrul de copii și juniori. A devenit campion cu Divizia Națională de Tineret, în 1980, antrenor Sorin Avram. După liceu a plecat la echipa Ceahlăul Piatra Neamț, în Divizia B, unde l-a avut antrenor pe Mircea Nedelcu. Întors la SCM Bacău, a plecat apoi la SCM Borzești. În 1984 a cunoscut-o pe Afrodita. S-au căsătorit un an mai târziu. Au venit pe lume doi copii, Răzvan și Elena. Acum se bucură că au devenit bunici. Au două nepoțele, Raisa Maria și Elena Brisesse. Dorel Tănase, la 33 de ani, s-a hotărât să intre în politică. Consilier municipal, apoi județean, s-a dedicat rezolvării problemelor cu care se confuntă comunitatea romilor din Bacău. O face și acum, prin asociația pe care o conduce.