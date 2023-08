Probleme cu apa la Măgura: toate cele cinci surse publice verificate au ieșit necorespunzătoare bacteriologic

Comuna Măgura se confruntă cu o situație alarmantă în ceea ce privește calitatea apei de fântână și a apei arteziene de utilizare publică. Viceprimarul Hamad Al-Essa Talal a anunțat că s-au efectuat probe de la surse individuale de apă, în scopul analizelor chimice și bacteriologice.

Echipele de specialiști din cadrul Direcției de Sănătate Publică Bacău au prelevat mostre și au realizat analize amănunțite. Din păcate, rezultatele au arătat depășiri semnificative la nivelul parametrilor bacteriologici în cazul tuturor surselor verificate. Mai mult, în cazul a trei surse – o fântână si două cișmele – s-a constatat depășirea concentrației maxime admise pentru nitrați. Acest lucru poate conduce la apariția metemoglobinemiei acute, o afecțiune gravă.

Autoritățile locale vor atașa un avertisment suplimentar surselor afectate prin care se va informa că apa nu este potrivită pentru sugari și copii mici. În plus, dacă concentrația de nitrați din apa fântânilor și izvoarelor publice depășește valorile legale, primăria are obligația de a asigura accesul la apă potabilă pentru sugari și copii sub 3 ani.

Procedurile de dezinfectare nu au niciun impact asupra concentrației de nitrați din apă. Prin urmare, se impune informarea corespunzătoare a populației în legătură cu calitatea apei din sursele respective prin inscripționarea corespunzătoare și prin comunicarea cu medicii de familie din zonă.

Medicii de familie au responsabilitatea de a informa comunitatea cu privire la riscurile pentru sănătate asociate consumului apei de calitate necorespunzătoare și să ofere sfaturi pentru protejarea sănătății. În paralel, se caută soluții pentru asigurarea unui acces sustenabil la apă potabilă, cum ar fi foraje de mare adâncime, pompe manuale sau sisteme centralizate.

De asemenea, s-a stabilit ca sursele publice să fie întreținute și dezinfectate periodic, în conformitate cu Ordonanța 4119/2014, cu modificările ulterioare, și să fie supuse analizelor cel puțin o dată pe an.