Aceasta este piesa care anunță primul mixtape Transilvania. Se preconizează ca undeva în spre finalul anului să fie și lansarea oficială, iar până atunci se va mai lansa cel puțin încă un videoclip. Melodia de față înglobează doi artiști Transilvania cu două stiluri diferite, însă care doresc să transmită același mesaj. Colaborarea a mai existat în aceiași formă și în trecut însă de această dată este vorba de cu totul altceva.

Răzvan Druia este un tânăr de 20 de ani care și-a dedicat ultimii ani aproape 100% muzicii, este normal rezultatele să vină. RimeZic este o piesă în Hip-Hop-ul românesc, dar la cei 27 de ani încă nu e târziu să se așeze în industrie acolo unde îi este locul, niciodată nu s-a văzut peste nimeni, o zice chiar el, dacă nu șiți piesă va recomand să o căutați, nu o să va pară rău. Bineînțeles, după ce ascultați “PAY”! Audiție plăcută!

Credite: Producator executiv: Razvan Druia

Text/Interpretare: Razvan Druia, RimeZic

Mix/Master: GoodSound pentru Transilvania Music Production

Artwork: Daniel Fagadau pentru Transilvania Music Production

Piesa a fost inregistrata, mixata si masterizata in studioul Transilvania Music Production, by GoodVibe pentru Transilvania Music Production.

Instrumental: TuneCore – P.Y.T.H

“Transilvania Music a luat nastere in 2015. RimeZic, alaturi de GNOSTIC si Voica au pus bazele, fiind vorba de un proiect de lunga durata evolutia lui aduce schimbari inevitabile. Stilul, alaturi de concept si prezentare s-au schimbat mult de la prima piesa si videoclip. Au intrat in proiect artisti noi, avem un nou studio de unde in viitor o sa transmitem live o multime de sesiuni.

Primul mixtape inglobeaza o multime de stiluri muzicale si artisti Transilvania. Prima piesa a fost “Pace pentru frati”, de aici a pornit totul. Este vorba de un material unitar si reprezentativ dupa cum bine ati putut deduce din piesele lansate pana acum. Au fost lansate “Strada mea”, “#liliecii”, “D.R.A.G.N.E.A. ne-am saturat sa mai fim sclavi”, “VREAU”, “Venin”, “Numa’ yo-s de vina”, “Visul meu”, “O zi de vara”, “Pentru fratii mei” si “Pace pentru frati”. Sunt aproximativ 20 de piese in total pentru stari diferite. Munca initiala a inceput in 2014, insa forma finala a fost gasita de curand, va tinem la curent cu mai multe detalii daca apasati pe clopotel. Intregul material va fi publicat pe YouTube. Aici se va desfasura toata activitatea noastra, retelele sociale sunt doar pentru comunicarea cu oameni. Nu in ultimul rand dorim sa multumim tuturor celor care ne sustin, apreciaza si recomanda Transilvania, acesta este doar primul pas si sa fim sinceri inceputul intotdeauna este cel mai greu! Ati fost atinsi!”

echipa Transilvania

Tracklist:

1. RimeZic feat. GNOSTIC – Pace Pentru Frați (prod. Spirit) (Videoclip)

2. GNOSTIC – Pentru Frații Mei (prod. Grozilla) (Audio)

3. RimeZic – O Zi De Vară feat. Voica și Diana Trif (2 Videoclipuri)

4. Transilvania Music – #liliecii (Videoclip)

5.Voica – Visul Meu (Videoclip)

6. RimeZic – Ce mă pui să fac… (Audio)

7. LexX feat. RimeZic – Numa’ yo-s de vină (Videoclip)

8. Sesiune de freestyle – Transilvania Music la Splash Studio 1 si 2 (Videoclip Interludiu)

9. LexX – Strada Mea (Videoclip)

10. Voica – Venin feat. Laura Popovici (Audio)

11. Răzvan Druia – VREAU feat. RimeZic (Audio)

12. D.R.A.G.N.E.A. NU VOM MAI RĂBDA, NE-AM SĂTURAT SĂ MAI FIM SCLAVI! (prod. Kafu) (Videoclip)

13. Razvan Druia – PAY feat. RimeZic (Audio)

14. RimeZic – Pot mama! feat. Razvan Druia (Audio)

15. Chef – Pe cuvant feat. RimeZic si Voica (Audio)

16. RimeZic – La inceput e cel mai greu (Audio)

17. RimeZic – Totul se schimba (prod. Ruben Boncan)

18. GoodVibe – DeLaSoul pentru Romania (Instrumental Visual)

19. LexX – Am plecat feat. Voica si RimeZic (Audio)