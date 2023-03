Primăvara începe cu o mare sărbătoare în oraș. Școala Gimnazială „Ion Creangă” împlinește 30 de ani

Astăzi, la start de primăvară, e mare sărbătoare la Școala Gimnazială „Ion Creangă” din Bacău. Chiar în ziua în care toată țara îl aniversează pe marele scriitor Ion Creangă, bucuria este incomensurabilă la școla care îi poartă numele în Bacău, școală care astăzi sărbătorește 30 de ani de la înființare. Și pentru că e destul de dificil să surprinzi exact emoțiile și sentimentele unui astfel de eveniment, îi lăsăm pe cei care vibrează în această școală să ne împărtășească din bucuria lor.

Pe 15 septembrie 1993 avea loc inaugurarea unui important centru de cultură, în prezența unor oaspeți de seamă, precum ministrul învățământului de atunci, Liviu Maior, reprezentanți ai Primăriei, ai Inspectoratului Școlar, precum domnul inspector școlar Vasile Baltă, ai Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, ai firmei constructoare, precum arhitectul și șeful de proiect, Gelu Tudorache etc. „Vina” numelui școlii noastre o poartă întâiul ei director, editorul, publicistul, filatelistul și profesorul Mihai Semenov. Ion Creangă, născut la 1 martie 1837, a excelat în arta spunerii, unică în limba română. Opera lui Creangă a rezistat timpului și a intrat în conștiința lectorilor ca purtătoare a spiritualității românești. Ca orice mare scriitor, Creangă ne prezintă o viziune spectaculoasă a lumii, imaginează copilăria ca arhetip, bazându-se pe mitul vremii aceea. Dacă substanța poveștilor lui Creangă se trage din umor, cea a povestirilor iese din vorbitul în doi peri, cu mai multe înțelesuri. Reprezentativă aici rămâne Moș Nichifor Coțcariul, pe care G. Călinescu o consideră a fi „…întâia mare nuvelă românească cu erou stereotip.” Un bătrân harabagiu, moș Nichifor, transportă o tânără femeie, Malca, de la Neamț la Piatra. Moș Nichifor spune Malcăi, pe drum, povești cu balaurul din codrul Grumăzeștilor, care „după ce a mâncat foarte mulți oameni și a ros toată coaja copacilor din codru, ar fi crăpat. ” Dar, după ce va fi înghițit lapte de vacă neagră, s-ar fi ridicat la cer de unde a căzut. Călătoria e întreruptă, din când în când, de aceeași roată care se strică. Moș Nichifor nu găsește și nu găsește securea. „Mucegaiul de babă” uitase a o pune în căruță. Iată că Malca trebuie să doarmă în Codrii Balaurului. Dimineața, Moș Nichifor găsește securea. Ajung la Piatra, unde să vezi ce răsplată i-a dăruit Ițic, „că se mira el singur ce dăduse peste dânsul.” „După aceasta, tot la două-trei săptămâni, jupâneșica Malca venea la Neamț la socri și se întorcea acasă numai cu moș Nichifor, fără să se mai teamă de lup…” Râsul din opera lui Creangă nu este dezarmant, nu anihilează, ci recuperează o lume cu bunele și cu relele ei. Într-o altă notă, Ion Bălu afirma în Viața lui Ion Creangă (Ed. „Cartea românescă” – 1990) că „pe una din laturile sale, existența lui Ion Creangă respiră un autentic tragism. Multă vreme a avut convingerea că țelul vieții lui este preoția. Dar idealul acesta nu era al lui, și el nu știa. Ori de câte ori se apropia de profesia râvnită, un eveniment neprevăzut îi sancționa ascensiunea.”

Încă din primul an de existență, la propunerea domnului director Mihai Semenov, Școala „Ion Creangă” devine centru metodic pentru învățătorii din 7 școli băcăuane și din mediul rural, și ulterior, pentru disciplinele limba și literatura română, limba franceză și matematică. Tot aici s-a aflat sediul filialei județene a UNICEF și al revistei „Convorbiri didactice”, importantă publicație dedicată studierii limbii și literaturii române, înființată în 1990 și condusă timp de aproape 20 de ani de domnul profesor Mihai Semenov, în calitate de director-editor. „Mihai Semenov a fost și a rămas un om devotat școlii băcăuane, un manager cultural de primă clasă. A fost, probabil, la vremea lui, cel mai bun director de școală din județul Bacău.”, declara profesorul și inspectorul școlar Gheorghe Iorga. Profesorul Mihai Semenov a diriguit Școala Creangă între anii 1993-1999.

În perioada 1999-2003, conducerea a fost preluată de doamna profesoară de matematică, Paraschiva Bocăneț, iar între 2003-2005, mandatul de director i-a aparținut domnului profesor de fizică, Ștefan-Cătălin Anton. Amândoi, din păcate, nu mai sunt printre noi.

Astăzi, 1 martie 2023, am bucuria de a sărbători alături de colegii, elevii și părinții din Școala Gimnazială „Ion Creangă Bacău, 30 de ani de excelență în educație. Mă gândesc cu deplină încredere la viitorul pe care îl vor creiona chiar elevii noștri, generații de visători și de pragmatici deopotrivă sau de înfăptuitori. Văd în ei capacitatea de a face lumea un loc mai bun pentru generațiile viitoare, tocmai pentru că ne-am dedicat permanent spre a le insufla o conștiință socială dezvoltată, încredere în sine, capacitatea de a înțelege lucrurile global, puterea de a lucra împreună pentru a găsi soluții la marile probleme și, de ce nu, pentru a regândi societatea în care trăim.

Întâmplarea fericită face ca soțul meu să fie legat de începuturile acestei școli, în anul 1993 el pășindu-i pragul alături de cei ce aveau să fie atunci prima generație de elevi, urmând ca anul 2022 să fie anul în care și băiatul nostru să devină crengist și mică parte din viitoarele generații de elevi.

La Școala Gimnazială „Ion Creangă” Bacău nu ne limităm doar la ideea de a-i învăța carte pe elevii noștri, ci ne propunem să le oferim modele de viață, să-i învățăm să învețe, să aibă curajul să-și urmeze visurile, să ia deciziile cele mai potrivite lor, să nu creadă niciun obiectiv a fi de neatins și să vadă în greșeli noi oportunități de învățare.

Menirea noastră este să-i facem pe elevi să conștientizeze că drumul lor spre formare, atât umană, cât și școlară, nu implică scurtături, deoarece singura cale de reușită în viață este primirea unei educații serioase, manifestarea curiozității pentru tot ceea ce îi înconjoară și realizarea unui parteneriat bazat pe respect reciproc cu școala și profesorii. Educația este singura soluție pentru dezvoltarea noastră individuală și comunitară.

Ne dorim să venim în sprijinul copiilor, dar și al părinților, ale căror nevoi sunt din ce în ce mai diverse, ajutându-i să depășească prejudecățile și insuflându-le comportamente care să se bazeze pe respect, stimă de sine ridicată și care nu implică atitudini discriminatorii.

Georgiana Marcu – profesor de limba și literatura română, director al Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Bacău (2021- prezent)

De școala Creangă este legat indisolubil numele doamnei directoare Florentina Vieru, cea care a ținut cârma acestei școli timp de 16 ani, din 2005 până în 2021, manager de succes și profesoară de matematică extrem de apreciată și iubită de generații întregi de elevi, părinți și colegi:

„Nu-mi amintesc ce a consemnat presa de la acea vreme despre începerea cursurilor într-o şcoală nouă, în schimb retrăiesc emoţia celor mai bine de o mie de elevi care erau nerăbdători să păşească pentru prima dată în cea mai frumoasă, luminoasă şi ofertantă unitate de învăţământ din Bacău. Era prima şcoală care nu era numerotată şi care avea să fie numită printr-o divină inspiraţie, Şcoala Generală „ION CREANGĂ”.

Prezenţă activă în peisajul educaţional băcăuan încă de la început, a râvnit a ocupa un loc în rândul şcolilor de elită din Bacău. Iar rezultatele elevilor la examenele de absolvire, olimpicii naţionali, proiectele de tip Comenius sau de tip Erasmus, cu participare în diverse ţări din UE, sunt doar câţiva dintre indicatorii măsurabili care pot confirma munca de echipă ce s-a desfășurat permanent la Şcoala „ION CREANGĂ” din Bacău. Deviza şcolii a fost şi rămâne SĂ REUŞIM ÎMPREUNĂ, elevi-părinţi-educatori.

Numărul mare de părinţi care, an de an, îşi înscriu copiii în unitatea noastră, deşi nu au domiciliul în circumscripţia şcolii, ne indică faptul că se vorbeşte şi se recomandă tocmai pentru actul educaţional prestat cu reponsabilitate. Pare a fi o tradiţie, în cei 30 de ani de funcţionare, cadrele didactice însele şi-au adus propriii copii şi au devenit elevii şcolii noastre. Pot enumera astfel învăţători, profesori de: limba română, matematică, franceză, engleză, istorie, fizică, chimie, religie, ed. tehnologică, director, director adjunct, cu toții, fiind convinşi de calitatea actului educațional, au ales să devină părinți de elevi în propria şcoală.

Şcoala „ION CREANGĂ” a avut mereu onoarea să reprezinte învăţământul băcăuan când în judeţ poposea corpul de control al Ministerului Educaţiei. Retrăiesc emoţiile dar şi bucuriile prezentării raportului final întocmit în urma efectuării inspecţiilor în care nu era cadru didactic care să nu fie asistat la lecţii, iar toţi elevii aveau musafiri la clasă. Nu pot uita evaluarea externă tip ARACIP care a avut loc pe parcursul a două zile, de dimineaţă până noaptea, care s-a suprapuș cu aniversarea zilei mele de naştere, peste care am trecut şi mult timp după aceea spuneam că am 51 de ani, nerealizând, că de fapt, eu împlinisem 52 de ani, efectiv după acea evaluare mi-a trebuit timp să mă recuperez.

În atragerea elevilor ne-au ajutat şi dotările materiale care au ţinut pasul cu tehnologia, această ţintă fiind mereu o preocupare pentru echipele manageriale. Sala de sport de dimensiuni ce permit jocurilor şi competiţiilor sportive să se desfăşoare în condiții oprime. Toate sălile de clasă cu bănci individuale frumos colorate, un laborator de informatică bine echipat, o bibliotecă cu peste zece mii de volume, un cabinet medical şcolar cu medic şi asistentă completează fericit resursele materiale. Dotările cu table interactive, laptopurile şi videoproiectoarele cu acces la internet ne-au fost de mare ajutor pe timpul învăţământului on-line. Am avut inspiraţia şi am înfiinţat ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR „ION CREANGĂ” şi astfel am înfăptuit codul lui „ÎMPREUNĂ”. Foştii elevi, care azi sunt părinţi şi care îşi aduc copiii la înscriere în şcoală, observă şi ne enumără cu ce ne-am mai dotat şi de multe ori ne şi felicită.

Felicit colectivul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic pentru dăruirea, pasiunea şi efortul depus pentru a obţine aceste rezultate despre care cu mândrie vă vorbesc astăzi.

Pioasă amintire celor care au plecat mai devreme dintre noi!

Felicit marea familie a Şcolii „ION CREANGĂ”, elevi, părinţi, cadre didactice, foşti elevi şi ne bucurăm împreună în acest ceas de sărbătoare. LA MULŢI ANI!”

Școala Creangă se mândrește cu alumnii săi. Unul dintre absolvenții de suflet ai școlii noastre este doamna profesoară pentru învățământ primar, Simona Gherghel, șefă de promoție a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Bacău, în anul 1995, care s-a întors la matcă, pentru a lucra cu mult drag și dăruire, spre încântarea generațiilor de copii pe care îi ajută să-și ia zborul.

„«Stau câteodată și îmi aduc aminte…» de vremea copilăriei mele, de joaca și jocurile de atunci, de oamenii și locurile dragi, de momentul în care am făcut un transfer de la Școala 19, unde petrecusem alți ani minunați ai vieții de școlăriță. În anul ’93 atenția copiilor din cartier, veșnic curioși, s-a îndreptat către o clădire nouă ce avea să se ridice la doi pași de locuința mea. Zilnic urmăream cum aceasta se înălța, negândind că din toamnă voi ajunge să mă mut în școala nouă în calitate de elevă. A fost grea desprinderea de colegi și profesori, însă figura familiară a domnului director Semenov, care fusese director în aceeași școală de la care m-am transferat, mi-a dat încredere. Aceeași încredere am simțit-o atunci când, la finalul Gimnaziului, domnul profesor și director, m-a chemat în cabinetul dumnealui pentru a-mi redacta personal diploma pe care scria «Eșarfa laureatului 1». Atunci cred că am primit o pereche de aripi cu care am simțit că pot zbura oriunde în viață. Astăzi sunt din nou în școala dragă de atunci, dar cu un alt rol al vieții, acela de a fi profesor, dar mai presus de toate, îndrumător cu rol de a da elevilor mei încrederea de a-și deschide aripile și de a-și urma visurile pentru a le transforma în realitate. Aveți încredere, copii, sunteți în locul potrivit! Succes!”

„Ideea de timp, de trecere a timpului, are în vedere toate fețele acestuia: trecutul, prezentul şi viitorul, cu atât mai mult fiind vorba despre o aniversare. În trecut este sădită și originea cuvântului şcoală, provenind din latinescul „schola” ce se traduce prin activitate desfăşurată în timpul liber. Aşa era pe vremuri, în secolele IV–V, între timp şcoala devenind o activitate obligatorie. Trecutul Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” începe cu ctitoria acesteia în urmă cu 30 ani, în baza unui proiect deosebit, altfel faţă de şcolile clasice construite înainte de anul 1989. Arhitectura clădirii are la bază un concept volumetric deschis la interior, care uneşte nivelele printr-o trecere liberă în trepte creând ideea de spaţiu, de libertate, de asceză intelectuală. Istoria Şcolii Gimnaziale „Ion Creangă” este legată de generaţiile de elevi şi de cadre didactice care au scris pagini importante în filele acesteia. Ne încearcă un sentiment de recunoştinţă faţă de toți crengiștii care, practic, au construit prezentul. Numele acestei şcoli este strâns legat de marele nostru povestitor, Ion Creangă, al cărui spirit ne-a ales, ne inspiră și ne călăuzeşte în demersul nostru comun prin blândeţea şi dragostea pentru copii, repere ale conştiinţei de dascăl. Păşim în prezent având experiența celor 30 ani de activitate didactică. O vârstă a maturităţii, cu multiple conotaţii spirituale. Vârsta la care Iisus a început să ne arate calea spre mântuire, un semn că şi noi trebuie să deschidem orizontul generaţiilor viitoare, insuflându-le valorile noastre culturale și naţionale. Viitorului îi transferăm speranţa ca dascălii care modelează caractere, minţi, temperamente, să găsească toate resursele necesare îndeplinirii nevoilor educaţionale din comunitatea în mijlocul căreia această instituție de cultură a răsărit. „Caracterul unei şcoli bune e ca elevul să înveţe în ea mai mult decât i se predă, mai mult decât ştie însuşi profesorul. Odată interesul inteligenței trezit pentru obiecte, odată simțurile și judecata deprinse la observație, elevul ajunge prin proprie gândire la rezultate care nu stau în carte.” este cunoscutul principiu eminescian, conform căruia elevii situați în centrul procesului educativ vor accepta cu succes provocările vieții. De asemenea, sperăm ca viitorul să creeze condiţiile unui învăţământ atractiv, astfel încât copiii să vină cu drag la şcoală, în felul acesta să reînviem spiritul de timp liber al cuvântului „schola”.

Neti Tisescu, profesoară de limba și literatura română

Directorii Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” Bacău:

– 1993-1999 – prof. Mihai Semenov, limba și literatura română

– 1999-2003 – prof. Paraschiva Bocăneț, matematică

-2003-2005 – prof. Ștefan-Cătălin Anton, fizică

-2005-2021 – prof. Florentina Vieru, matematică

-sept 2021 – dec 2021 – prof. Mădălina-Georgeta Muntele, TIC și ed. tehnologică

-ianuarie 2022 – prezent – prof. Georgiana Marcu, limba și literatura română

Povestea Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” la 30 de ani va fi „spusă” printr-un spectacol organizat de elevii școlii îndrumați de profesorii lor. Evenimentul va cuprinde momente artistice de muzică și dans, iar cele mai importante vor fi scenetele după poveștile lui Ion Creangă. Spectacolul va începe la ora 16.00 iar intrarea este liberă.