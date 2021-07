Baza sportivă a SCM Bacău a găzduit, în perioada 24-27 iulie, prima ediție a Trofeului Cybernet Audi Center la tenis, un eveniment organizat de SCM Bacău în colaborare cu Cybernet Bacău. Întrecerea sportivă s-a adresat categoriilor de vârstă 10 ani băieți și fete, 12 ani băieți și fete, 14 ani băieți și fete și 16 ani băieți și fete și s-a bucurat de prezența a 65 de sportivi legitimați la cluburi din Bacău, Iași, Roman, Piatra Neamț, Onești, Focșani, București și trei sportivi din Republica Moldova.

Programul meciurilor a debutat sâmbătă dimineață și a adus întâlniri frumoase, partide discutate cu dîrzenie, toți jucătorii etalând poftă de tenis și victorie spre deliciul unui public, din păcate, puțin numeros. Atât părinții micuților tenismeni, și ei fini cunoscători ai acestui sport, cât și cei care s-au duelat la fileu, au apreciat eforturile susținute ale organizatorilor și ale sponsorilor pentru organizarea acestui turneu.

Campionii și vicecampionii de la Trofeul Cybernet Audi Center 2021

10 ani băieți:

Dumitru David, TC Herăstră – locul I,

Carp Albert, ACS Arcade Galați – locul II;

10 ani fete:

Sonia Onișor, Sense Roman – locul I,

Alexandra Ismana Ilișan, SCM Bacău – locul II;

12 ani băieți:

Ganea Mihail, MoldoSport Bacău– locul I,

Anton Aris, Brașov – locul II;

12 ani fete:

Drăgan Ilinca, ACS Lilieci Bacău – locul I,

Loghin Delia, Sense Roman – locul II;

14 ani băieți:

Lucian Ștefan, Coreco Iași – locul I,

Gavrilu Isidor, CSS Bacău – locul II;

14 ani fete:

Ana Maria Chiriță, CSS Bacău –locul I,

Butuc Sonia, Dinamo București – locul II;

16 ani băieți:

Anton Darius, Dinamo București – locul I,

Ganea Matei, Piatra Neamț – locul II,

Andrieș George, SCM Bacău – locul III.

La categoria 16 ani fete nu au fost înscrieri.

„A fost o finală nu chiar atât de grea în care m-am impus cu 4-1, 4-2. În general, pentru mine nu a fost un turneu greu. Ultima dată am participat la un turneu în urmă cu 20 de zile la Roman. Mă bucur că am câștigat acest turneu, pentru că orice trofeu aduce experiență iar eu vreau să ajung ca Serena Wiliams.” Sonia Onișor, CS Sense Roman, campioană categoria 10 ani fete

„A fost un turneu bun, am reușit să îmi fac jocul și sunt mândră de această reușită. Am jucat trei meciuri și mi le-am făcut eu ușoare. Ultima dată am fost la un turneu de categorie A, la Buzău, acum două săptămâni, turneu pe care l-am câștigat și pot să spun că a fost una dintre cele mai mari realizări ale mele în tenis. Sigur, visul meu este să câștig un grand slem, idolii mei fiind Simona Halep iar de la băieți Nadal și Djokovich.” Ana Maria Chiriță, CSS Bacău, campioană categoria 14 ani fete

„Finala a fost destul de grea. Un meci dificil. Am avut 5-0, apoi m-am relaxat puțin și scorul a devenit 5-4. Apoi am reușit să închid setul, iar în „secund” m-am impus cu 6-3. Ultima dată am jucat la Tenis Europe, în urmă cu două săptămâni, un turneu în Austria, unde am pierdut cu un jucător de pe locul 100. Pe viitor îmi doresc să câștig cât mai multe meciuri și turnee.” Lucian Ștefan, CS Coreco Iași, campion categoria 14 ani băieți

„Mă bucur că am ajuns până în finală. A fost un turneu frumos, greu, dar aceste turnee mai dificile sunt cele mai importante pentru că așa ne pregătim pentru mai departe. Am mai fost la câteva turnee în acest sezon, consider că am avut evoluții bune ceea ce îmi dă încredere pe mai departe și îmi propun să joc din ce în ce mai bine și să câștig turnee. „Alexandra Ismana Ilișan, vicecampioană la categoria 10 ani fete

Organizatorii au pregătit o surpriză sponsorilor, materializată printr-un trofeu care va sta la loc de cinste la sediul Cybernet Auto Center. „Mulțumim sponsorilor noștri și cu acest prilej am pregătit un trofeu special pentru Cybernet Auto Center, pentru că ne-au susținut și în special că vor fi în continuare alături de noi. Practic, astăzi începem împreună o frumoasă tradiție”, a spus la festivitatea de premiere antrenorul Mihai Ciuntea, coordonatorul secției de tenis din cadrul SCM Bacău.

Trofeul special a fost înmânat de către directorul SCM Bacău, Ion Șarban, reprezentanților Cybernet Auto Center, Remus Mihalcea și Ștefan Ionescu.

„Întotdeuna ne-am dorit foarte mult ca firma noastră, Cybernet Auto Center, și, implicit, marca Audi să fie asociată cu un anumit sport, un sport de anvergura tenisului. Asta pentru că sunt două elemente care se cumulează foarte bine împreună, care sunt compatibile ca imagine și ca structură. Ne-am dorit întotdeauna să fim prezenți alături de copii, în primul rând, să încercăm să-i stimulăm, să încercăm și noi să promovăm sportul în detrimentul statului pe telefoane și tablete. Astfel, anul acesta, alături de importatorul Porche România și de Cybernet Auto Center am reușit să sprijinim acest concurs, în ediția inaugurală, și ne dorim ca acest turneu să devină o tradiție și să îl creștem valoric. Momentan suntem mulțumiți de copii. Am văzut că se joacă un tenis de calitate, și asta e foarte important. Așadar avem infrastructura necesară, copiii au potențial și asta trebuie să promovăm. Ne dorim foarte tare să îl aducem într-o lumină cât mai bună.” Remus Mihalcea, director marca Audi la Cybernet Auto Center Bacău

„Chiar am ajuns la un nivel extraordinar cu secția de tenis a SCM Bacău, la nivel organizatoric, pentru că reușim să organizăm cu succes o serie de turnee foatre importante, cel mai important urmând să se dispute luna viitoare. Pe lângă această participare, chiar internațională, noi mizăm foarte mult și pe formarea copiilor noștri, lucru care se întâmplă deja. Astăzi am văzut aici copii de la SCM Bacău clasați în primii trei, un lucru foarte bun. Asta arată clar că îi interesează competiția și vrem să câștigăm cât mai multe poziții. Suntem bucuroși că avem lângă noi sponsori de suflet ceea ce cu siguranță va duce la creșterea acestor turnee dar și a performanțelor sportive.”

Ion Șarban, directorul SCM Bacău

„A fost un turneu foarte bine organizat, cu o participare numeroasă având în vedere situația creată de tenis și care s-a răsfrânt și asupra tenisului. Am remarcat jocuri foarte bune, fair-play, un turneu ce cu siguranță se va impune pe viitor.”

Ionel Cobuz, arbitru național FRT