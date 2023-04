Pretextul politically correct

Un val de reacții a stârnit o postare pe Twitter. Proprietarul acestuia, Elon Musk, a susținut că persoanele care oferă tratament și operații de schimbare a sexului pentru minori ar trebui să fie închise.

„Orice părinte sau medic care sterilizează un copil înainte de a deveni adult când își poate da consințământul ar trebui condamnat la închisoare pe viață”, a scris Musk pe Twitter, vineri. El a răspuns la afirmația unui editorialist MSNBC conform căreia guvernatorul Florida, Ron DeSandis, își distruge statul cu politici „intolerante și autoritare”. Florida a impus luna trecută o interdicție a operațiilor de schimbare a sexului, a tratamentelor hormonale și a blocantelor pubertății pentru minori. Desigur, această poziție a făcut deja ravagii. Tweet-ul său despre procedurile de schimbare a sexului pentru minori a strâns aproximativ 9 milioane de vizualizări în șapte ore. Aceste operații de schimbare de sex ale minorilor sunt încurajate de președintele Biden și se înscriu în curentul politicii progresiste promovate și impuse de SUA și aliaților săi. Mai mult de atât, aceste operații sunt sponsorizate de statul american (bolnavii de cancer din SUA nu beneficiază de acest suport financiar). ,, In SUA o operatie de schimbare a sexului costa intre 20.000 si 60.000 de dolari. În Romania este gratuită, costul interventiei fiind suportat integral de sistemul național de asigurări de sănătate. -Doar atunci când a fost vorba de implanturi la transsexualii femei au trebuit să și le procure, (n.r. implanturi mamare) pentru că este vorba de material proprietate privată. Dar în rest, operațiile, internările, tratamentul sunt gratuite. – Acești oameni sunt bolnavi. Transsexualitatea este o boală, a spus chirurgul Ioan Lascăr” , citat de https://www.opiniatimisoarei.ro/romania-operatia-de-schimbare-sexului-gratuita-transsexualitatea-este-considerata-boala/30/03/2011. Afirmația , de altfel corectă, a medicului care califică transsexualitatea ca fiind o boală a fost făcută în urmă cu 12 ani. O astfel de afirmație astăzi l-ar aduce în fața Judecății profesional/inchizitoriale a Colegiului Medicilor. Astăzi transexualitatea nu mai e considerată o boală, ci un drept de dispoziție asupra propriului corp. În unele state din SUA se prezumă oficial că de la vârsta de 12 ani copiii sunt capabili să ia decizia de schimbare de sex, chiar și fără acordul părinților. Sigur că și în această cauză sunt invocate motive de ordin științific ce atestă capacitatea de discernământ a preadolescenților în această chestiune. Pe de altă parte , când interesul politic presupune altă narațiune, e promovată și aceasta din urmă cu aceeași fervoare, chiar dacă din punctul de vedere al logicii formale intră în coliziune cu prima. De pildă, În numele „justiției rasiale”, democrații din Maryland (SUA) au promovat luna trecută un nou proiect de lege pentru a împiedica orice persoană sub 25 de ani să fie acuzată de crimă, din cauza „lobilor frontali care nu sunt pe deplin dezvoltați”, spunea https://www.informationliberation.com/?id=63635 și ne oferea detalii. Delegata democrată (de culoare), Charlotte Crutchfield, încearcând să provoace unele schimbări prin Legea ei (House Bill 1180), privind responsabilitatea și siguranța tinerilor, spunea; ,,…Tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani sunt mai asemănători din punct de vedere al dezvoltării cu minorii, decât cu adulții complet maturi…. Și sistemul nostru de justiție nu și-a dat seama încă ”. Deși Crutchfield vrea să protejeze ucigașii de culoare (adulții minori), ea a sponsorizat anul trecut un proiect de lege pentru a extinde pedepsele aspre pentru albii care comit „crime motivate de ură” … și pentru a le oferi victimelor nealbe, cadrul necesar ,,...să-și dea în judecată asupritorii albi în instanța civilă... ” Deci, după inițiatorul legii, ucigașii de culoare au nevoie de „justiție restaurativă”, iar albii care comit „microagresiuni” trebuie închiși pe viață! Conform acestui raționament, albii cu vârsta cuprinsă între 18 și 25 de ani ar avea lobii frontali pe deplin dezvoltați, din moment ce trebuie să răspundă pentru faptele lor, spre deosebire de afroamericani. Asta, însă, este o ofensă adusă tocmai celor pe care propunerea de lege vrea să-i protejeze. Fracturarea logicii formale pare o caracteristică majoră curentă a politicilor neomarxiste și nebunia nu se oprește aici ci încearcă chiar să rescrie și istoria. O petiție care cere anularea documentarului Netflix Queen Cleopatra a strâns peste 62.000 de semnături în doar două zile. Documentarul Netflix, produs și povestit de Jada Pinket Smith, a fost criticat pe scară largă pentru reprezentarea reginei Cleopatra VII Philopator ca fiind negresă. „Afrocentrismul este o pseudoștiință care împinge agenda unui grup de a revendica istoria Egiptului și de a-i jefui pe egiptenii actuali. Folosind articole false și zero dovezi, ei încearcă să falsifice istoria”, se arată în descrierea de deschidere a petiției. „Cleopatra s-a născut în Alexandria, Egipt, în dinastia Ptolemaică, de origine greacă. Ea NU era neagră. Acest lucru nu este în niciun caz împotriva oamenilor de culoare și este pur și simplu un semnal de alarmă pentru a păstra istoria și integritatea egiptenilor și a grecilor. Spectacolul este realizat în mod clar pentru a completa mișcarea afrocentrică, care pretinde că este proprietarul civilizației egiptene antice și pentru a consolida ceea ce promovează mișcarea. Egiptul nu a fost niciodată negru și nu a fost niciodată alb, Egiptul este doar Egipt. Există multe civilizații mari africane/negre, dar Egiptul NU este una dintre ele. Semnează petiția pentru a opri falsificarea istoriei!” cereau autorii acesteia conform https://greekreporter.com/2023/04/14/petition-cancel-netflix-queen-cleopatra/ ediția din 14 aprilie 2023. Tentativele modificării realității nu sunt noi, ele au început cu ceva vreme în urmă prin măsluirea legendelor și au fost consemnate punctual ca atare. Aceeași publicație https://greekreporter.com/2018/01/02/controversy-looms-as-mythical-achilles-is-played-by-black-actor-in-new-bbc-epic/ consemna în luna ianuarie 2018 că un nou serial produs de BBC și Netflix prezentă figuri mitologice grecești precum Ahile, Patroclu și Zeus interpretate de actori de culoare. ,, Homer în Iliada îl descrie în mod repetat pe Ahile ca fiind „blond” și cu părul „auriu”. Africanii nu aveau nimic de-a face cu mitologia greacă sau istoria europeană antică. Care om sănătos ar putea să vadă și să se bucure de acest nou serial TV? Acesta este un rasism flagrant față de poporul grec și sunt șocat de îndrăzneala BBC de a încerca să rescrie istoria Greciei. Întrebare; ar fi cineva supărat dacă aș face un film despre istoria SUA, iar actorul care joacă rolul lui Obama ar fi alb?” Rescrierea realității biologice, medicale, istorice și mai nou a realității religioase confirmă întețirea asaltului ideologic asupra maselor. Generațiile de astăzi, care cunosc realitatea și constituie ceea ce numim mentalul colectiv, vor dispărea. Însă asaltul continuu al globalismului nivelator va continua până când și ultima amintire a trecutului va deveni un abur difuz, ca o veche și necredibilă legendă. Ceea ce până mai ieri era ficțiune a devenit deja, parțial, realitate. Scriitorul britanic George Orwell a inventat în anul 1949 termenul de gândire dublă; aceasta presupune să ai simultan două opinii care se anulează, știind că sunt contradictorii și crezând în ambele. Distrugerea reperelor religioase, istorice, uniformizarea și manipularea argumentelor științifice în scopuri politice este calea spre instaurarea unei dictaturi globale, având ca port-drapel lozinca Politically correct.

Jr. Adrian M. Ionescu