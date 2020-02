Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) a făcut publică o scrisoare deschisă prin care cere reluarea cât mai rapidă a Programului Național Free-Interferon, care a fost sistat din luna august a anului trecut. Ce transmite Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău pentru pacienții care ar trebui să beneficieze de acest tratament?

Programul Free-Interferon a fost sistat, de la finele lui august. Au mai beneficiat de tratament doar acei pacienți incluși în program și cei pentru care s-a emis de către medicul curant cel puțin o prescripție medicală până la sistarea programului beneficiază în continuare de tratament. Au trecut de atunci mai bine de 5 luni, iar Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) a prezentat o nouă scrisoare deschisă (încă una a mai fost publicată în septembrie 2019) prin care se cere grăbirea formalităților pentru reluarea cât mai rapidă a programului fără interferon pentru pacienții diagnosticați cu hepatita C:

„Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) solicită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) să dea dovadă de transparență și responsabilitate și să precizeze data la care va fi reluat programul cu interferon free pentru pacienții cu hepatita C. Au trecut mai bine de cinci luni de la momentul încheierii precedentului contract (31 august 2019) și, deși reprezentanții CNAS au anunțat reluarea acestui program de la începutul anului 2020, în acest moment pacienții nu au informații concrete privind data la care vor intra pe tratament. Președintele CNAS, Adela Cojan, declara într-un comunicat de presă din 16 decembrie 2019: «Am ţinut foarte mult ca accesul pacienţilor cu hepatita C la tratamentele fără interferon să fie reluat chiar din acest an. Hepatita C este o problemă de sănătate publică, pe care trebuie să o tratăm cu maxim interes, în concordanţă cu recomandările OMS privind eradicarea acestei afecţiuni până în anul 2030».

În consecință, asociația a informat pacienții și apropiații acestora că vor avea acces la tratament încă de la începutul acestui an. Din păcate, nici acum programul nu a fost reluat. APAH-RO a primit zeci de întrebări cu privire la reluarea programului cu interferon free din partea pacienților diagnosticați cu hepatita C după 1 septembrie 2019 și, în special, în luna ianuarie. Cel mai mare discomfort pentru orice bolnav este de ordin psihic. Incertitudinea privind accesul la tratament reprezintă un stres suplimentar cu efecte asupra evoluției bolii.

Mai mult, unii pacienți sunt îngrijorați că o parte din analizele necesare va trebui refăcută în curând. Acest lucru are impact financiar asupra bugetului statului român și asupra pacientului. Trebuie precizat că printre cei care așteaptă se află și bolnavi cu alte afecțiuni, de tratarea acestora depinzând finalizarea tratamentului pentru hepatita C, a subliniat Marinela Debu, președinte APAH-RO.

De asemenea, APAH-RO atrage atenție asupra faptului că autoritățile responsabile încă nu au găsit soluții pentru pacienții neasigurați ceea ce face imposibil de atins obiectivul OMS de eliminare a hepatitei, boală infecțioasă, până în 2030.

La ora actuală, din informațiile pe care le avem, autoritățile se află în perioada de soluționare a contestațiilor primite din partea companiilor și abia apoi se va da startul oficial al negocierilor. APAH-RO speră la un nivel cât mai înalt de responsabilitate, atât din partea autorităților, cât și a companiilor participante, pentru ca această discontinuitate să nu se prelungească mai mult de 30 de zile. Din păcate, am anticipat aceast perioadă de pauză, dar sperăm ca lucrurile să fie rezolvate în termene mai scurte decât cele oficiale pentru a grăbi reluarea tratamentului.”

„Informațiile transmise în scrisoarea deschisă a APAH-RO sunt absolut corecte. În fapt, scrisoarea liniștește posibilii pacienți, în sensul că vor fi cu siguranță eligibili în viitoarea etapă a desfășurării acestui contract tip cost-volum-rezultat. Există credit de angajament și credit bugetar alocat pentru acest tip de tratament, ordinele ministrului Sănatății și președintelui CNAS s-au publicat deja în Monitorul Oficial, o parte, și urmează ca în zilele următoare să fie publicat și ordinului cu formularele terapeutice. Practic, mai există doar punerea în funcțiune a sistemului de «încărcare» în Sistemul Informatic Unic Integrat – SIUI în modul online a formularelor. Cred că deja putem vorbi de zile până la deblocarea efectivă a acestui program.”

Dan Stoica,

director executiv Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău

Așadar, este de așteptat ca în zilele următoare să fie îndeplinite toate condițiile pentru a reîncepe tratamentele în baza contractelor cost-volum-rezultat prin Programul Național Free-Interferon. Iar persoanele interesate trebuie să țină permanent legătura cu medicii specialiști la care sunt în evidență pentru a se planifica la consultație.

Care sunt condițiile

Pentru a beneficia de tratament Free-Interferon, pacientul trebuie să se adreseze medicilor specialiști numai din municipiul Bacău, respectiv din Spitalul Județean de Urgență sau din centrele private aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate Bacău care au optat pentru acordarea acestor servicii. În baza unor vouchere eliberate de medici, pacienții se vor adresa laboratoarelor de analize private nominalizate de CNAS, pentru a efectua analizele specifice. Medicația din prescripția medicală eliberată de medici se va putea prelua de la oricare farmacie aflată în contract cu Casa de Sănătate Bacău și care a optat pentru a elibera aceste scheme noi de tratament.

Peste 600 de pacienți înscriși până acum

Începând cu octombrie 2018, Casa de Asigurări de Sănătate Bacău a fost nominalizată între cele 12 astfel de instituții care monitorizează și tratamentul hepatitei cu medicație specifică contractelor cost-volum-rezultat. Acest tip de contract prevede, în esență, faptul că plata medicamentelor se face după ce rezultatul pozitiv este confirmat de o comisie națională. În județul Bacău, până la 30 iunie 2019 (semestrul I al acestui an) au fost înscriși în acest program primind medicația Interferon-free 634 de pacienți. Deja 110 dintre ei au primit confirmare de negativare totală a bolii, iar pentru 7 pacienți s-a întrerupt tratamentul pentru că analizele au arătat că nu mai există boala. Pentru medicația necesară celor 110 pacienți vindecați s-a achitat suma de 14.460.540 lei, respectiv un cost mediu/pacient de 131.460 lei.

Hepatita C este o boală transmisibilă pentru care nu există vaccin. Peste 70% dintre persoanele care suferă de Hepatita C nu prezintă simptome evidente. Boala însă este tratabilă și vindecabilă. De când au fost introduce pe piață aceste tratamente inovative, 99,32% dintre pacienții diagnosticați cu infecție VHC (virusul hepatitic C) și care au intrat în acest program s-au vindecat. Hepatita virală C este cauzată de infecția VHC, care determină inflamația și lezarea ficatului. Virusul VHC se transmite prin sângele unei persoane infectate. Mai rar, se transmite prin contact sexual neprotejat cu o persoană infectată sau de la mamă la făt.

ATENȚIE! Doar medicii specialiști în gastroenterologie sau boli infecțioase din Bacău pot prescrie aceste scheme noi de tratament. De asemenea, numai persoanele asigurate pot beneficia de tratamentul antiviral fără interferon, în mod gratuit.