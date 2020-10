Vremea a ținut sâmbătă, cu pescarii înscriși la cea de a XIII-a ediție a Cupei Toamnei la Răpitor. Nu a plouat. Apa a fost însă tulbure. Startul competiției a fost dat, pe lacul Bacău II, în dreptul confluenței cu gura canalului de fugă, care vine de la Uzina Hidroelectrică. Organizatori, Centrul Regional de Ecologie Bacău, în parteneriat cu Mara Design și Grupul Pescarilor din Bacău.

La start s-au prezentat 21 de echipe, la dublu și 2 participanți la individual. În total, 44 de concurenți. Unii veniți și din Botoșani, Neamț. Competiția a început la ora 08.00, într-o manșă care a durat 6 ore. Ambarcațiunile s-au răsfirat pe lac, fiecare echipă căutându-și norocul, prin stufăriș. Curentul apei le-a cam dat de furcă, celor din bărcile propulsate cu vâsle. Pentru clasificarea pe podium s-au punctat trei specii de pești: știucă, șalău și biban. Au fost luate în considerare, numai exemplarele care întruneau dimensiunile legale. După măsurarea de către arbitrii competiției, 5 la număr, acestea fiind eliberate.

Schimb de experiență între generații

Într-una din bărci am dat peste o echipă de arbitri, între care, diferența de vârstă este de 55 de ani. Cosmin Valentin Moldoveanu pescuiește de la vârsta de 8 ani. Pasiunea a preluat-o din familie. Este voluntar la CRE din anul 2015. A împlinit 20 de ani și lucrează ca șofer. Cea mai mare captură trecută în palmares, un crap de 20 de kg, prins la Horgești. „Îmi place mai mult la staționar. Este mai relaxant la lansetă, dar și mai costisitor. Varga a fost în copilărie. Am avansat!” Recunoaște că nu a putut să nu dea 600 de lei pe o lansetă de firmă. Partenerul, mai în vârstă, a împlinit săptămâna trecută 75 de ani.

Pe Ion Tatu toți îl știu de Nea Nelu. La cum manevrează șalupa, simte curenții și valurile, se vede că are în sânge meseria de marinar.

„Am lucrat la Insulă 50 de ani. La bărci. Angajat cu acte în regulă. Am fost marinar, pe Dunăre. Avea primăria 2 șalupe. Aveau nevoie de cineva calificat pentru asta. Plimbam oamenii de jur împrejurul Insulei. În ultimii ani am mai avut, la debarcader, 70 de bărci și 20 de hidrobiciclete. Păcat că a fost pauza aceea așa de lungă. Mă rugam să mai apuc, să o văd iar înconjurată de apă. Acum mă bucur că băieții de la CRE au câștigat licitația. Am înțeles că vor să aducă vreo 30 de bărci, canoe, caiace. Ar putea face o flotilă frumoasă. Toți mă cunosc, unii de când erau copii… Pensionar! Stau pe baltă și câte o lună de zile. Și zic eu, că mai prind și pește! Am în barcă și duș, și ladă frigorifică. Mă deconectez complet”

Îmi arată pe telefon, un ditamai somnul, pe care abia îl putea ține. „Am prins știucă aici și de 12 kg! Anul trecut am prins 6 bucăți, de 8 kg. Îmi place să pescuiesc la răpitor. Dar a început să-mi placă și la staționar. Pun barca cu botul în stuf, și stau…” Este bunic. Din toată familia, numai nepoțica, elevă în clasa a II-a, îi moștenește pasiunea. Să-i amintesc și pe arbitrii din a doua barcă: George Chiriac și Bogdan Ilcov. Cătălin Tănase a arbitrat de pe mal.

O pată de culoare

În lista cu cei înscriși în competiție, apare un singur perenume de gen feminin: Anca! Împreună cu soțul, Ștefan Victor Geangalău, participă de ani buni la concursuri de acest gen: „Pescuiesc de mult timp. Dar așa, mai serios, chiar nu am stat niciodată să mă gândesc de când. Nu, nu a fost o provocare din partea soțului. Chemarea a fost și de o parte și de alta. Ne-am întâlnit la mijloc, cu aceeași pasiune. Acum pescuim împreună. La ultima competiție, la Rogojești (acumulare pe Siret, în Bucovina), am avut cea mai mare captură, 114 cm. A fost captura record la toate concursurile de spining, la nivel național. Anterior am avut, tot la știucă, 98 de cm. Avem un băiețel. E mic! Un an și jumătate. A trebuit să-l lăsăm acasă. Dar abia așteptăm să mai crească, să-l luăm cu noi. Acum am prins doar 4 bibani. Nu credem că ajungem pe podium. Dar ne-am distrat!”

Sărmăluțe calde și premii

După semnalul de încheiere a competiției, rând pe rând, bărcile s-au întors la ponton. Cele cu motoare au dat o parâmă de ajutor, celor cu vâsle. Cât a durat jurizarea, organizatorii au oferit participanților o gustare caldă, adusă în caserole. Înainte de a fi anunțați câștigătorii, toți concurenții au primit diplome de participare. Cei nominalizați pentru premii au primit, pe lângă sumele în bani, ustensile de pescuit, cupe și diplome, și câte un permis ANPA gratuit, pentru anul 2021.

Conform măsurătorilor însumate în centimetri, a lungimii peștilor prinși, pe podiumul imaginar au urcat: pe locul III, Sergiu Bălaș și Arpod Balint (400 lei); locul II echipa Gabriel Nistor și Ionuț Buganu (600 lei). Câștigătorii ediției Cupa Toamnei la Răpitor, 2020, sunt Florin Praj și Liviu Goșman (1000 lei). Premiul pentru „Cea mai mare captură” a revenit, la Biban, 32 cm, lui Florin Praj (100 lei + produse de pescuit). Tot el a reușit să obțină, premiul pentru „Cea mai mare captură și la specia Șalău”, cu un exemplar de 63 de cm. (100lei + o lansetă specializată pentru această specie). Florin Praj a luat aproape tot ce se putea. Ultimul premiu, pentru cea mai mare știucă, 54 cm, a fost adjudecat de Ionuț Buganu (100 lei + produse pentru pescuit).

Până la copcă…!

Valentin Bălaș, coordonatorul acțiunii, a avut și ajutoare. Doamnele Cami Bălaș, Mădălina Șenchea și, cea mai activă animatoare, domnișoara Clara Șenchea, care a fost secondată de tinerii Vlad Albu și Ionuț Buganu junior. Împreună, s-au străduit ca totul să se desfășoare, în cele mai bune condiții.

După festivitatea de premiere, Vali le-a urat „Fir întins!” tuturor: „Vă mulțumesc pentru participare! A fost un concurs interesant, l-aș numi. Destul de dificil. Disputat! S-a prins pește, ceea ce ne bucură. Sper că v-ați simțit bine! Vă așteptăm în număr mare și la edițiile viitoare!”