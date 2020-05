Se împlinesc în această primăvară, 125 de ani de la descoperirea izvorului ,,Sfântul Spiridon” din stațiunea Slănic-Moldova (1895).

Numit și ,,Izvorul Sfânt”, acesta este un izvor cu totul special, atât din punct de vedere al compoziției fizico-chimice, cât și al încărcăturii sale spirituale. Este o apă naturală, care provine 100% din natură, de aceea se poate simți o diferență clară între acest izvor și diversele tipuri de compoziție minerală ale celorlalte izvoare din stațiunea de la poalele Nemirei.

Numele său a fost dat întru cinstirea serdarului Mihalachi Spiridon, descoperitorul primul izvor mineral de la Slănic-Moldova, Epitropiei ,,Sfântul Spiridon” din Iași, administratorul stațiunii până la naționalizarea sa din anul 1948, și nu în ultimul rând, Sfântului Spiridon, făcător de minuni și ocrotitor al celor bolnavi.

Medicul și publicistul slănicean Dorel Raape, care consideră acest izvor ca fiind ,,darul special al lui Dumnezeu pentru locuitorii Slănicului, ai României şi ai întregii planete”, ne redă povestea acestui izvor cu încărcătură divină: ,,Istoria şi mărturiile bătrânilor din localitate ne spun că în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, când comandamentul german care lupta împotriva Rusiei comuniste îşi avea sediul la Slănic-Moldova, serviciile secrete germane căutând izvoare de apă grea, au făcut analiza tuturor resurselor de apă din staţiune.

Spre regretul lor, dar spre binele omenirii nu au găsit că apa izvorului Sfântul Spiridon ar fi o apă uşoară. Apa care are o concentraţie de compuşi de deuteriu mai mare de 156 părți per million, este o apă grea, una care de regulă are un efect toxic asupra organismului. Apa Izvorului `Sf. Spiridon` are o proporţie mult mai mică de deuteriu şi tritiu, fiind o apă uşoară. Savanţii germani făcând această descoperire, au acordat o mare atenţie staţiunii Slănic-Moldova, de unde au plecat spre Germania mari cantităţi de apă uşoară produsă de acest izvor, pentru folosinţa zilnică a fuhrer-ului nazist Adolf Hitler şi a staff-ului său”.

Folosită în cure prelungite, apa uşoară (sau ,,apa vie”) înlocuieşte apa obişnuită cu un conţinut mai mare în deuteriu, în mai toate umorile organismului, cu efecte benefice asupra stării de sănătate (umoare – lichid în care se scaldă celulele organismului, n. a.).

,,Legenda mai spune că atunci când a fost descoperit izvorul, stânca din care izvorăşte ardea ca o flacără. De la imaginea pietrei izvorâtoare de apă şi foc, la cărămida Sf. Spiridion, n-a fost decât un pas! Un pas destul de mic pentru o minte evlavioasă. Şi vă mai pot spune că izvorul a fost mult timp străjuit de icoana Sfântului Spiridon, care a fost îndepărtată de comunişti, iar un localnic de pe Valea Slănicului, martor ocular la acest eveniment, ar fi spus că cel care a dat icoana jos a paralizat pe loc. O altă minune a Sfântului Spiridon”, a mai spus medicul Dorel Raape.

Iată ce afirmă și cercetătorii de la Institutul de Criogenie din Râmnicu-Vâlcea, cu privire la apele cu o concentrație mai mică de deuteriu, precum cea a Izvorului ,,Sf. Spiridon”, de la Slănic-Moldova: ,,Deuteriul este unul din izotopii hidrogenului. O serie de experimente au demonstrat că apa sărăcită în deuteriu nu are nici un efect toxic. Ea ajută la controlarea diabetului, scăzând nevoia de insulină şi nivelul glicemiei. Re­du­ce colesterolul, ajută la recupera­rea după accidente vasculare ce­re­brale, stimulează memoria şi regenerează epiderma, tratează bolile dermatologice grave, cum este psoriazisul, şi are rezultate spectaculose în tratarea tumori­lor. Îmbunătăţeşte somnul şi di­ges­tia, combate anxietatea, stresul şi depresia, combate acneea, determină resorbţia chisturilor, adenoamelor de prostată şi creşte eficienţa medicamentelor”.

Romulus-Dan BUSNEA