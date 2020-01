Povestea a început în 2005, când Ministerul Culturii nu găsea o soluţie pentru amplasarea unei frumoase bisericuţe din lemn, construită de meşterii maramureşeni, după modelul bisericilor de lemn moldoveneşti din secolele XV – XVI. Darul artiştilor populari a făcut parte din marea expoziţie organizată la Vatican, în 2004, cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la moartea Domnitorului Ştefan cel Mare, denumit de contemporani „atletul creştinătăţii”. Expoziţia „Stefan cel Mare. Punte între Orient şi Occident” a fost orgnizată de România, prin Ministerul Culturii, sub patronajul preşedintelui Ion Iliescu, care a şi fost prezent la vernisaj.

După ce manifestările s-au încheiat, Ministerul Culturii a fost pus în situaţia de a valorifica în continuare micuţa bijuterie. Adusă în ţară, a fost amplasată în diferite locuri, însă, la propunerea fostei directoare a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”, Lăcrămioara Stratulat, bisericuţa din lemn a fost donată instituţiei băcăuane, pentru administrare. Cum muzeul nu dispunea de un alt teren aflat în proprietate, s-a hotărât amplasarea acestui obiectiv în curtea Casei Memoriale „Nicu Enea”. Biserica a fost sfinţită de un sobor de preoţi, în frunte cu pe atunci Arhiereul Vicar Ioachim Băcăuanul, primind hramul „Binecredinciosul Ştefan cel Mare şi Sfânt”. Frumoasa bisericuţă a fost bine primită de băcăuani, devenind, în scurt timp, un punct de atracţie.

O bijuterie îşi pierde valoarea



„Noi am făcut câteva reparaţii acolo, mai ales la acoperiş, am încercat să-i dăm o destinaţie culturală, prin organizarea, în fiecare an, în incintă, a unei tabere de creaţie cu elevi de la Colegiul Naţional «George Apostu», însă s-a pus mereu problema să fie mutată. Complexul Muzeal «Iulian Antonescu» are un proiect de reamenajare şi modernizare a spaţiului de la Casa Memorială «Nicu Enea». În aceste condiţii, am solicitat să se găsească o soluţie pentru a fi mutată.”

Mariana Popa, manager al Complexului Muzeal „Iulian Antonescu”