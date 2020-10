Avocat și senator, Daniel Fenechiu este o figură publică pe care băcăuanii o cunosc. Pe viu și de la televizor. Și-a adus o contribuție semnificativă la sute de modificări de acte legislative sau la armonizarea acestora cu legislația europeană. Printre amendamente, texte de lege sau interpelări adresate miniștrilor, Daniel Fenechiu și-a găsit mereu timp să stea de vorbă cu oamenii, în cei patru ani în care i-a reprezentat în Parlamentul României. Iar băcăuanii s-au convins că, în spatele senatorului, stă un om cu principii și valori, mereu de partea legii.

Daniel Fenechiu s-a născut în 20 noiembrie 1969, la București, însă copilăria și-a petrecut-o în județul Covasna. Acolo a căpătat o educație riguroasă, bazată pe principii de viață temeinice. Respectul pentru oameni, pentru valori, reperele pe care încearcă să le urmeze de când era copil, mai ales dorința de a lupta pentru dreptate, au fost inspirate de bunicul său, un om excepțional, căruia îi datorează mare parte din ceea ce este astăzi. Nu va uita niciodată filosofia lui simplă de viață, bazată pe cinste, modestie și respect. Nu va uita niciodată momentele câd bunicul îi spunea: „A fi «domn» e o-ntâmplare, a fii «OM» e lucru mare!” Acesta este credința lui Daniel Fenechiu de 51 de ani…

Un familist convins și un bucătar excelent

Daniel Fenechiu este căsătorit de 23 de ani. Soția sa, Fănuța, l-a susținut mereu, în toate proiectele. Acest sprijin necondiționat naște și multe regrete, pentru că implicarea în viața politică și în carieră afectează timpul alocat celor dragi. Familist convins, Daniel Fenechiu reușește, însă, să se revanșeze, în momentele petrecute acasă. Se dedică bucătăriei, iar de pe mâinile avocatului și senatorului ies adevărate delicii culinare, cu care își răsfață apropiații. Borșul de pește marca ”Fenechiu” este râvnit atât de către membrii familiei, cât, mai ales, de prietenii cei mai apropiați.

Avocatul care a obținut sentința de suspendare a construcției monstruoasei clădiri de birouri „Cathedral Plaza” din vecinătatea Catedralei ”Sfântul Iosif” din București

După finalizarea studiilor liceale și a stagiului militar, Daniel Fenechiu a fost admis la Facultatea de Drept din cadrul Universității București, pe care a absolvit-o în 1995. Imediat după obținerea licenței în științe juridice, a fost admis în Baroul București. Și astăzi este avocat, prodecan al Baroului București și vicepreședinte al Uniunii Naționale a Barourilor din România.

Daniel Fenechiu, la fel ca mulți dintre noi, își iubește profesia și iubește foarte mult oamenii. În cariera sa de avocat a constatat deseori că unele dintre legile țării sunt strâmbe sau discriminatorii, că mulți români și-au cam pierdut încrederea în lege și dreptate. Acesta este și motivul pentru care și-a ales profesia: să apere oamenii, dreptatea și să contribuie la îndreptarea legilor.

Când vorbește de una dintre cele mai importante spețe la care a lucrat, gândul îi zboară la construcția monstruoasă „Chathedral Plaza”, clădirea de birouri care urma să fie ridicată alături de Catedrala ”Sfântul Iosif”. Deși este ortodox, a apărat Arhiepiscopia romano-catolică de la București în lupta sa cu dezvoltatorii imobiliari și a primit la acea vreme binecuvântarea Patriarhului Teoctist, care i-a mulțumit că se implică și că apără această biserică creștină. Pentru Daniel Fenechiu, speța a însemnat câștigarea a peste 50 de procese în instanță și sensibilizarea întregii opinii publice, revoltată că o clădire de birouri amenința un monument istoric. Și astăzi se gândește cu mândrie la faptul că, prin această speță, a demonstrat că „Nimeni nu este mai presus de lege!”.

Igor și Sacha, motanii din viața lui Daniel Fenechiu

Senatorul Fenechiu este un mare admirator și apărător al animalelor de companie, cei doi motani, Igor și apoi Sacha, fiind acele suflețele de care nu se desparte niciodată, oriunde ar merge. Pe Igor l-a primit cadou în campania din 2016, la Bacău. „L-am primit pe stradă de la cea care a devenit cumnata mea. După mulți ani, am redescoperit iubirea pentru animale”, ne-a mărturisit Daniel Fenechiu. Golul lăsat de Igor, care a murit în urmă cu un an, a fost ocupat la scurt timp de Sacha, motanul care îl însoțește pe senatorul Daniel Fenechiu peste tot… câteodată și la Senat, dar întotdeauna la Bacău.

Am zis, am făcut! Continuăm împreună !

„Sunt de patru ani senator PNL de Bacău. Mi-am dorit și îmi doresc, așa cum știți toți cei care mă cunoașteți, ca PNL să câștige, nu doar la nivel național, ci și în județul Bacău, cât mai mulți reprezentanți în Parlamentul României. În Parlament, la Guvern activitatea noastră poate aduce multe beneficii proiectelor pe care le avem pentru Bacău și – prin acestea – viața băcăuanilor poate fi mai bună, mai prosperă, mai europeană.

De când am fost ales senator, am promovat interesele băcăuanilor, ori de câte ori am avut posibilitatea. Proiectul de lege pentru autostrada A13- Brașov-Bacău sau proiectul de lege pentru băcăuanii și oneștenii afectați de combinatele chimice au fost doar două dintre inițiativele mele legislative. Distinct, am încercat să ajut fiecare localitate băcăuană sau cetățean al județului Bacău care mi-a cerut sprijinul.

Singura opțiune reală pentru dezvoltarea județului Bacău este o guvernare profesionistă și competentă, pe care doar PNL poate să o ofere. Iar cea mai bună demonstrație sunt primarii PNL din județul Bacău, care și-au administrat comunitățile în condiții vitrege, ignorate da guvernele PSD și discriminate de administrația județeană pesedistă. Chiar dacă PSD a „pedepsit” localitățile, primarii PNL din județul Bacău au găsit soluții: bani europeni, o cheltuire chibzuită și eficientă a puținilor bani de la bugetul de stat și prioritizarea investițiilor. Viorel Miron, la Comănești, și Valentin Vieru, la Moinești, sunt „campioni” la absorbția fondurilor europene. După aceste alegeri locale, PNL are primari în localități puternice ale județului Bacău. O să vorbesc în campania care stă să înceapă despre fiecare dintre ei. Pentru că merită și am ce spune!

Administrația locală din Bacău are nevoie de o echipă puternică în Parlamentul României, are nevoie de echipa PNL

Fiecare primar sau consiliu local are nevoie de o echipă de parlamentari puternică, care să aibă un cuvânt de spus la Guvern, o echipă care să fie capabilă să aducă bani europeni pentru dezvoltarea reală a Bacăului. Toate acestea vor însemna investiții în infrastructură, în alimentări de apă și rețele de gaz, în proiecte de dezvoltare economică care înseamnă locuri de muncă și salarii mai mari pentru băcăuani. Mai multă prosperitate pentru fiecare locuitor al județului.

Îi aștept pe băcăuani la întâlnirile numeroase, pe care deja le am programate în fiecare localitate, în condiții de distanțare socială, unde voi prezenta un raport al activității mele parlamentare, voi vorbi despre proiectele viitoare și, mai ales, voi răspunde la toate întrebările. Sunt convins că vom continua colaborarea noastră și în următorii patru ani!