Zeci de persoane din județul Bacău deja beneficiază de prevederile Legii 212/2020 care permite pensionarea anticipată parțială fără penalizare a celor care locuiesc în municipiile Bacău și Onești și zonele limitrofe acestora, considerate localități cu poluare remanentă.

Practic, din noiembrie 2020, când a intrat în vigoare actul normativ amintit, și până în prezent, 66 persoane au fost pensionate în virtutea legii amintite și alte 10 sunt în așteptarea deciziei, cererea lor fiind în curs de soluționare, în interiorul termenului legal de 45 zile. Alte 16 cereri au fost respinse de către Casa Județeană de Pensii (CJP) Bacău, deoarece solicitanții nu au realizat stagiul complet de cotizare (vechimea în muncă), prevăzut de lege. În total, la CJP Bacău au fost înregistrate 76 cereri, iar la Casa Locală de Pensii Onești, 16. Dar, după cum s-a văzut, nu toți solicitanții îndeplinesc toate condițiile prevăzute de lege.

Domiciliu de cel puțin 30 ani

Menționăm că, prin Legea 212/2020, lista localităților aflate în zonele afectate de poluarea remanentă a fost extinsă fiind incluse în rândul acestora și municipiile Bacău și Onești. Astfel, potrivit art.65, al.5 (modificat), din Legea 263/2010, și persoanele care au locuit cel puțin 30 de ani în unul din cele două orașe sau pe o rază de 8 km în jurul acestora vor beneficia de reducerea cu 2 ani a vârstei standard de pensionare (65 ani, bărbații, 61,6 ani, în prezent, femeile), fără a fi penalizate. Acordarea dreptului amintit nu este condiționată de perioada de funcționare a complexelor industriale poluante din cele două orașe. Noțiunea de „remanentă” presupune că efectele poluării continuă să se mențină și după încetarea activității unităților economice respective. De altfel, în expunerea de motive, legiuitorul a avut în vedere că poluarea remanentă, din zonele menționate în actul normativ, influențează în timp în mod negativ mediul înconjurător și implicit sănătatea populației. Așadar, chiar dacă SC Amurco SA (fostul Combinat Chimic) din Bacău ori unitățile de pe Platforma Industrială Borzești și-au încetat activitatea cu ani în urmă, se consideră că efectele poluării produse de acestea se resimt în continuare.

Fără penalizare, dar cu stagiu complet de cotizare

Având în vedere cele arătate mai sus, se impune a preciza că art.65, al.5 (modificat), din Legea 263/2010 se referă la pensionarea anticipată parțială. Potrivit acestui articol, persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare (35 ani, bărbații, și 31,6 ani, în prezent, femeile) ori care l-au depășit cu până la 8 ani pot solicita pensionarea cu 5 ani înainte de împlinirea vârstei standard. Ele vor suporta, însă, o penalizare care se aplică asupra pensiei ce li s-ar cuveni pentru limită de vârstă. Mărimea procentului de penalizare este în funcție de câți ani de cotizare are persoana respectivă peste stagiul complet. Astfel, se aplică o penalizare cuprinsă între 0,15 la sută (pentru cei care au între 7 și 8 ani de stagiu de cotizare peste cel complet) și 0,50 la sută (cei care au până într-un an de cotizare în plus) pentru fiecare lună de anticipare. Așadar, cei care se vor pensiona cu 5 ani mai devreme și au mai puțin de un an de cotizare peste cel complet vor suporta o penalizare de 30 la sută (cea mai mare). Dar, potrivit modificării al.5, art.65, adusă de Legea 212/2020, persoanele din orașele și zonele cu poluare remanentă se pot pensiona mai devreme cu 2 ani față de vârsta standard de pensionare, fără a suporta penalizarea menționată mai sus. Însă și ele trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare sau depășirea acestuia cu până la 8 ani. De reținut că stagiile asimilate (armata, facultatea etc.) nu vor fi valorificate decât la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă.

Nu în ultimul rând trebuie să mai spunem că reducerea cu 5 ani a vârstei standard, prevăzută la art.65, al.1, din Legea 263/2010, nu se cumulează cu nicio altă reducere reglementată de aceasta ori de alte acte normative.

Lista localităților afectate

Legat de faptul că au dreptul la pensionarea mai devreme cu 2 ani (fără a fi penalizate) ”persoanele care au locuit cel puțin 30 ani” în zonele afectate de poluare, această condiție trebuie dovedită cu adeverința eliberată de către Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Populației, act care atestă perioada locuită. ATENȚIE !!! Pe această adeverință este trecută inclusiv perioada (unde e cazul) în care persoana respectivă a locuit în aceste zone cu viză de flotant.

Cât despre localitățile situate la 8 km distanță față de cele două orașe (Bacău și Onești), lista lor se află la CJP Bacău și este destul de lungă.

Astfel, comunele aflate pe o rază de 8 km în jurul municipiului Bacău sunt: Berești Bistrița, Buhoci, Faraoani, Gîrleni, Gioseni, Hemeiuș, Itești, Letea Veche, Luizi Călugăra, Măgura, Mărgineni, Nicolae Bălcescu, Prăjești, Sărata, Săucești, Strugari, Tamași și Traian. Comunele aflate la o distanță de până la 8 km față de municipiul Onești (Borzești, Onești, Slobozia) sunt: Bîrsănești, Bogdănești, Buciumi, Căiuți, Cașin, Gura Văii, Helegiu, Mănăstirea Cașin, Oituz, Orbeni, Parava, Pîrgărești, Ștefan cel Mare și Tîrgu Trotuș. În aceeași zonă se înscrie și orașul Tîrgu Ocna.

De reținut, însă, că nu toate satele din comunele menționate mai sus sunt considerate în zona cu poluare remanentă. Informații privind satele care sunt încadrate în zona de 8 km se obțin de la Casa de Pensii.