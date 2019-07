Ziaristul este în dilemă: cu ce să înceapă ultima cronică a unui eveniment care a reţinut atenţia publicului timp de două zile – 126 de ani de la înfiinţarea primei biblioteci publice în Bacău. Prima zi, 27 iunie, s-a încheiat, aşa cum i-am anunţat pe cititorii ziarului Deşteptarea, cu lansarea cărţii poetului Ovidiu Genaru, „La opt, gaura cheii şi alte patimi” (Iaşi, Editura Junimea, 2018), volum pentru care autorul a primit Premiul Uniunii Scriitorilor din România, pentru cea mai bună carte de poezie din anul 2018. Inexplicabil, în ultimii ani, Ovidiu Genaru a fost reticent la contactul cu publicul, aşa că, cu atât a fost surpriza mai mare când am aflat că a acceptat invitaţia directorului Bibliotecii Judeţene „Costache Sturdza” de a-şi lansa volumul de poezii în cadrul „Zilelor Bibliotecii…”. Surpriza a luat proporţii când am fost anunţat că întâlnirea va avea loc la PUB „Valhalla”. Poezie la berărie!, mi-am zis. Începutul a fost, după cum mă aşteptam, dezastruos: clinchet de halbe, telefoanele zbârnâiau pe diferite tonuri şi melodii, comenzi la chelneri, strigăte de salut peste captele celor prezenţi etc. Ca la…berărie. Calm, Ovidiu Genaru, cu şarmu-i şi ironia cunoscute, împreună cu criticul Paul Cernat, se aşează pe scaunele din jurul unui butoi pentru bere, fără bere. Primele minute au fost penibile. Am zis că plec, mă gândeam că la fel va face şi poetul invitat: o parte dintre invitaţi nu realizau pentru ce au venit. Îl ştiţi pe Ovidiu Genaru! Dintr-un vers şi o parabolă a făcut linişte. Dar linişte…

Şi a început povestea lui Ovidu Genaru, bine condus cu întrebări şi comentarii de criticul Paul Cernat.

Bacăul este „matricea mea”

Şi întrebările au curs: Cine este Ovidiu Genaru? Cum a debutat? De ce scrie? Cum s-a reinventat? Care este programul zilnic al poetului? Cum a fost viaţa scriitorului înainte şi după Revoluţie?

Timp de o oră, Ovidiu Genaru, la cei 85 de ani ai săi, a fost încântător, sincer, deschis, inteligent, cu umorul alături. Am reţinut doar câteva răspunsuri şi comentarii: Bacăul este „matricea mea”, Bacăul înseamnă totul pentru mine, eu m-am născut în provincie şi iubesc provincia, după 65 de ani de creaţie nu pot să spun de ce scriu, biblioteca şi viaţa sunt foarte importante pentru formarea unui intelectual, am fost sportiv şi ştiu ce înseamnă competiţa, cred că întrebarea din cântecul acela care revine obsesiv: „Cine a pus cârciuma în drum”, ar trebui înlocuit cu „Să punem mai multe librării în drum”, astăzi, oamenii umblă mascaţi, îi domină interesul pentru exteriorul lor şi nu pentru interior, nu am un program fix: acum scriu zece poezii, acum dorm…, eu sunt un om viu, fac piaţa, gătesc, îmi place la bucătărie, fac drumeţii, merg în excursii prin Europa, pictez icoane pe sticlă, citesc, citesc multă psihologie, sociologie, lectura mă reconstruieşte.

M-am bucurat că i-a plăcut la…berărie. A citit din poeziile sale, s-a dezlănţuit, are o voce caldă, citeşte repede, parcă ar recita. A fost o seară minunată. Mulţumesc, Ovidiu.

Am văzut în sală o doamnă blondă, elegantă, lăcrimând…

126 de ani, 126 de copii, 126 de cărţi

Ziua a doua din…Zilele Bibliotecii „Costache Sturdza” a debutat la Secţia pentru Copii. Invitaţi au fost elevi de la Asociaţia „Yana” din Nicolae Bălcescu, din centrele de zi „Aurora” – Luncani, Casa Peter – Galbeni, Casa Heidi – Valea Seacă, Casa Yana, toate din Nicolae Bălcescu. A fost ceva extraordinar: copiii au citit la prima vedere diferite texte, au povestit, au cântat imnul asociaţiei. „Am primit invitaţia din partea Bibliotecii Judeţene şi am venit cu plăcere şi interes. Copiii prezenţi aici au fost selectaţi în urma unui concurs «Tombola hărniciei», cine a citit cel mai multe cărţi au venit astăzi aici. Este vacanţă, însă în toate centrele am organizat «Şcoala de vară»”, ne-a spus Camelia Coşa, asistent social. Întreg programul a fost coordonat inteligent şi cu dragoste pentru copii, de Iulia Leteanu, şef Secţie Copii a Bibliotecii Judeţene. La plecare, fiecare copil a primit în dar câte o carte, donate de alţi copii de la Şcoala „Alexandru cel Bun” din Bacău.

Arc peste timp

Sub acest generic, vineri, de la ora 11.00, la sediul Bibliotecii Judeţene „Costache Sturdza” a avut loc o emoţionantă întâlnire a foştilor bibliotecari, a foştilor directori ai bibliotecii, cu actualii şi…viitorii bibliotecari. S-au depănat amintiri, au fost evocate momentele de luptă şi de muncă din ultimii 30-40 de ani. Au vorbit Adrian Jicu, actualul director al Bibliotecii, scriitorul Viorel Savin, fost director, Ioan Enache, fost bibliotecar, Gabriela Saveluc, bibliotecar la CN „Ferdinand I”. Invitat de onoare la Zilele Bibliotecii „Costache Sturdza” a fost Carmen Mihaiu, director al Bibliotecii Naţionale Bucureşti, care a felicitat şi apreciat activitatea bibliotecarilor din judeţul Bacău, răspunzând afirmativ la propunerile de colaborare dintre cele două biblioteci, mai ales în domeniul recuperării unor publicaţii care lipsesc din biblioteca judeţeană.

Au fost prezentate publicului volumele editate în ultimul an de Editura Bibliotecii, din Colecţia „Genius loci”, cărţi care reprezintă recuperări şi retipăriri, cu sprijinul Consiliului Judeţean, a unor volumei foarte valoroase pentru cultura băcăuană, cum ar fi: „Judeţul Bacău – Studiu agricol şi economic (autor S.P. Radianu), Dicţionar geografic al judeţului Bacău (Ortansa Racoviţă), Revista Ateneu – începuturile -, Bacăul din trecut şi de azi (Gr. Grigorovici), Bacăul de la 1850 – 1900. Doctorie pentru soacre (Costache Radu). A fost lansat şi volumul recent ieşit de sub tipar „”Monografia Liceului „Principele Ferdinand”, de Lascăr Veniamin, tipărit după un manuscris recuperat după mai bine de 100 de ani, a cărui poveste o vom detalia în alte ediţii.

Muzică şi literatură la Gala Bibliotecii

Ultimul act din bogatul şi interesantul program al Zilelor Bibliotecii „Costache Sturdza” a fost unul de Gală: GALA BIBLIOTECII. Amfitrion: Adrian Jicu, director al instituţiei. Invitaţi speciali: soprana Gabriela Iştoc, care a încântat publicul prezent în Sala mare a Teatrului „Bacovia”, cu un recital extraordinar, ales special pentru sărbătoarea bibliotecarilor. Au acompaniat-o colegii de la Filarmonica „Mihail Jora: Ciprian Sicinschi, Alexandra Elefterescu-Tăbăcaru, Alexandru Timilie şi Mihai Epuran. Aplauzele şi florile oferite au fost semne ale aprecierii şi recunoaşterii valorii îndrăgitei artiste băcăuane.

Dacă în prima seară, invitat special a fost Ovidiu Genaru, căştigător al Premiului Uniunii Scriitorilor pentru Cartea de Poezie, la seara de Gală, o nouă surpriză: pe scenă a fost invitată o altă personalitate a literaturii din România, Gabriela Adameşteanu, născută în Tg. Ocna, laureată cu Premiul Uniunii Scriitorilor pentru cea mai bună Cartea de Proză, romanul: „Fontana di Trevi”.

Dialogul despre romanele scriitoarei, despre literatură şi condiţia scriitorului în societatea de consum, la începutul secolului XXI, a fost dens, de o eleganţă spirituală rafinată, cu introspecţii în temele fundamentale din ultima sută de ani din romanele Gabrielei Adameşteanu, a fost întreţinut de criticul literar Bianca Burţa-Cernat, doctor în Filologie, cercetător la Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“ Bucureşti şi redactor la revista „Observator cultural”.

Distinsa scriitoare a dialogat şi cu publicul, amator şi cunoscător al creaţiei, dar şi a activităţii celei care, mereu se întoarece la anii copilăriei, la oraşul Tg. Ocna, acolo unde s-a născut şi a citit primele cărţi.

Romanul lansat la Teatrul „Bacovia” a stârnit interesul, autoarea fiind solicitată intens pentru autografe.