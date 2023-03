Poeta Mihaela Băbușanu își lansează cel de-al șaptelea volum de poezii

Eveniment

În Sala 13 a Complexului Muzeal „Iulian Antonescu” din Bacău va avea loc, joi, 9 martie, lansarea volumului de poeme „ Semne și însemne”, cel de-al șaptelea, al poetei Mihaela Băbușanu. Volumul, în ediție trilingvă, apărut la ediția ,,Magic Print” din Onești, va fi prezentat de Cristina Ştefan, Cornel Galben, Mara Paraschiv și Petre Isachi.

Alături de autoare vor fi prezenți cantautorii Mihaela&Marcel Bălan, actorul Radu Bogdan Ghelu și artistul Mihnea Baran, care va expune cu acest prilej câteva tablouri inspirate din volumul autoarei. Prezintă: prof. dr. Iulian Bucur, critic și istoric de artă.

„Pentru Mihaela Băbușanu, remarcată și premiată la diverse concursuri naționale și internaționale de lirică japoneză și nu numai, apariția volumului ,,Semne și însemne”, face spectacol atât prin însăși denumirea titlului cât și prin apropierea de poemul japonez, văzut cu ochii aceluia care caută și găsește calea de comunicare, Poet-Univers”, a spus scriitoarea Mara Paraschiv.

Carte de vizită

Mihaela Băbușanu (n. 12 martie, Băcești, Vaslui): Licențiată în muzeologie și istorie. A debutat în volumul colectiv “A patra zi” (Iași, 2005), ca urmare a participării la concursul de poezie ,,Poezia Tinereții”. Mihaela Băbușanu a debutat pe plan local în anul 2006, în revista ,,Ateneu”, apoi în ,,Forma”. A publicat în revistele de cultură: ,,Plumb”, ,,Ateneu”, ,,13 Plus”, ,,Oglinda literară”, ,,Meridianul”, ,,Cadran cultural”, ,,Convorbiri literare”, ,,Albatros”, ,,Capoliveri haiku” (Italia), ,,Alternanțe” (Germania), ,,Meridianul cultural românesc”, ,,Clujul literar”, ,,Spații culturale”, ,,The Poet Magazin” (Anglia), ,,The Asahi Shimbun” (Japonia), ,,Ploc – la revue de haiku” (Franța), ,,Scarlet Dragonfly Journal” (Japonia), ,,Espacio Luna Alfanje” (Argentina) ș.a. Din anul 2014 organizează la Bacău festivalul ,,Japonia departe – aproape de Bacău”. De asemenea, administrează pagina ,,Bacău – personalități ale locului”, fiind inițiatoarea, împreună cu jurnalistul Romulus-Dan Busnea, ai evenimentului cu același nume, născut din dorința de a readuce în atenția băcăuanilor personalități ale locului, valori ale culturii naționale mai puțin știute, unele chiar uitate, biografii scoase la lumină, care vin să completeze un vid informațional și să îi reașeze la loc de cinste. Mihaela Băbușanu este membră a Uniunii Scriitorilor din România și a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.

Prezențe în antologii: ,,Poeții Bacăului la început de mileniu” (autor Cornel Galben), ,,A treia carte. Poezii” (autor Cristina Ștefan), ,,Antologia Plumb 600”, ,,Numărând cocorii”, ,,Autoare de haiku din România”, ,,Personalități băcăuane”, ,,Cele patru anotimpuri”, ,,101 vasluieni pentru 100 de ani”, ,,Florilegiu de primăvară”, ,,Ție, cireșul meu înflorit”, ,,File din istoria haikuului românesc”, ,,366 lecții de haiku”, ,,Însemnări (ne)critice”, ,,Jurnal de lectură (autor Cristina Ștefan)”, ,,Alb pe negru” (cronici, autor Melania Cuc).

Volume de autor: ,,Stejarul cu flori de cireș/The cherry blossom oak tree” (2014), ,,Femeia bonsai” (2015), ,,Adevărata fericire/True happiness” (2010), ,,Cu Mercur în exil” (2016), ,,Dragoneasa” (2019), ,,Dragoneasa/La Dragonesse Ediție revizuită și cu traducere” (2021), ,,Semne și însemne/Signs and marks” (2022).

Romulus-Dan BUSNEA