Din această săptămână, firmele și persoanele fizice autorizate interesate de finanțări europene pot utiliza o platformă guvernamentală nouă pusă la dispoziție de stat. Este vorba despre www.oportunitati-ue.gov.ro. Antreprenorii pot cauta, pe site-ul elaborat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), inclusiv parteneri de proiecte.

„Informațiile din cadrul acestei platforme sunt orientate către Beneficiarii de fonduri europene, în interesul direct al acestora și pentru a putea sprijini orice nevoie de finanțare, fie ea prin programe operaționale, comunitare sau naționale. Totodată, platforma face legătura și cu portalul Funding & Tender Opportunities și va asigura existența unor baze de date cu informații despre proiecte depuse spre finanțare din programe comunitare, precum și cu informații despre potențialii parteneri din statele membre UE”, transmit reprezentanții MIPE.

Practic, cei care vor ajunge pe acest site vor fi direcționați către autoritățile care gestionează programele de finanțare, fie că e vorba despre cele operaționale (din transport – dezvoltarea de centre logistice, sănătate, digitalizare, inclusiv în ferme sau IMM-uri, sau asistență tehnică, educație, dezvoltare durabilă – de ex. Programul ElectricUp etc), fie despre programele naționale (ex. Programul Național Apicol, Programul Național de Sprijin în Sectorul Vitivinicol, Programul de comerț și servicii de piață, Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului ș.a.).

De aici, se pot afla detalii privind disparitățile și inegalitățile economice, sociale și teritoriale, disfuncționalitățile pieței, nevoile de investiții și sinergiile și complementaritățile cu alte forme de sprijin etc., cât și despre sumele disponibile, cine va putea solicita acești bani, cheltuielile eligibile etc.

Pentru a identifica pertenerii, cei interesați vor trebui să completeze date legate de termenul de căutare, tipul de beneficiar, domeniul și subdomeniul vizate. În plus, firmele sau PFA-urile trebuie să își creeze un cont în site pentru a se înregistra ca partener, în felul acesta putând fi găsiți de alți potențiali parteneri.

Florentin Radu