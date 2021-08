Avem o țară cu de toate. Pe lângă frumusețea și bogățiile ei avem și oameni valoroși. Iar din urmă vin tineri care ne dau înceredere că viitorul sună bine. Astăzi, în doar câteva rânduri, vom afla povestea unui tânăr din Onești care poate părea incredibilă pentru cineva din România.

Petru Rareș Popa este elev al Colegiului Național „Dimitrie Cantemir”, la profilul de matematică-informatică, informatică intensiv, în clasa a XI-a și terminat anul școlar cu 9,36. În ultimul an școlar a participat la mai multe competiții naționale și internaționale de informatică unde a reușit performanța de a obține locu I cu echipa a cărui lider a fost.

„Ultima competiție la care am participat a fost «Digital Nerds» , faza internațională, reușind să obțin locul I la categoria «University & Young Students in IT»”, ne-a povestit cu mândrie Petru Rareș Popa. Pasiune lui pentru informatică, mai exact pentru programare, a început de când era mic. Atunci a fost fascinate de locul de muncă al unui prieten de familie care active în IT. „Cu timpul, am cules mai multe informații despre ce este programarea, unde se folosește, care este scopul ei, fiind din ce în ce mai uimit cum poți deveni un «,arhitect al lumii modern», putând să pui atât de ușor în practică visele și reușind să schimbi eficient și precis percepții, dorințe, alegeri, chiar și plăceri.

Ajungând la liceu am descoperit că informatica este atât o «unealtă» care îți permite să zidești «lumi de la zero», dar poate să fie și o armă pentru a construi, exploata, manipula, date. Am ales întotdeauna partea constructivă la propriu a pasiunii mele, preferând să contribui la schimbarea lumii în care îmi fac simțită prezența”, ne-a spus tânărul oneștean. L-am întrebat cu, a ajuns ca un elev să concureze la competiții de rang internațional și să întreacă studenți, chiar și masteranzi. Răspunsul lui a foast cât se poate de simplu: „petrecându-mi timpul, mai ales serile, în special vacanțele, învățând, descoperind, fiind perfecte pentru a dobândi din ce în ce mai multă experiență în domeniul care deja mă fascinase. De aceea am reușit ca după mai mult de trei ani de muncă să obțin suficientă informație și experiență sa îmi deschid propria companie de IT.”

Deja datele problemei s-au schimbat și am fost curioși cum s-au derulat lucrurile. „Totul a pornit de la o joacă, acum un an, când am încercat sa scot niște bani în plus de buzunar. Am analizat piața si am descoperit ce nevoi sunt în acest segment de activitate dupa care am «atacat» cu toate resursele mele intelectuale să obțin un loc în această «horă»’a unor giganți. Compania pe care o dețin (zetta360.com) are acum peste 22 de dezvoltatori software. Activăm în domeniul de executare software la comandă și trimitem experții noștri la dfierite companii pentru a contribui la dezvoltarea unor produse deja existente, acest concept având denumirea de «share dev team»”, a povestit cu seninătate Petru Rareș Popa care a precizat că scopul lui este să crească echipa de dezvoltare cu 50 de programatori până la sfârșitul annuli viitor și să adauge încă două servicii sub palmaresul companiei până la sfârșitul lui 2021.

Impresionant este și faptul că Petru Rareș a lucrat la început în firma familiei acolo unde se ocupa de facturare dar a hotărât să-și ia destinul în propriile mâini. Acum, compania pe care o deține are puncte de lucru în…Cluj Napoca și în Germania la Berlin și Dusserdolf. Pe lângă pasiunea pentru informatică, Petru Rareș din Onești iubește sportul practicând karate și handball la nivel de performanță. Îi mai plac muzica – cântă la pian, alpinismul, fotografia, nutriția, ciclismul, călătoriile și să cunoască oameni noi. Așa cum și noi azi l-am cunoscut pe Petru Rareș Popa din Onești, un tânăr de care cu siguranță vom mai auzi.