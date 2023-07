Pe terenul de sport toți vorbesc aceeași limbă

O zi de neuitat pentru copiii de la Centrul de Zi „O școală pentru Toți”, din Cartierul Izvoare . Toți s-au adunat pe Stadionul „Constantin Anghelache”, patronat de Zeul Fotbalului . Pe stadion, toți vorbesc aceeași limbă, a prieteniei, bucuriei și fair-play-ului . Aici continua să se nască mari campioni, mari fotbaliști. Băieți și fete, romi și români „bat” aceeași mingie, fac sport, se bucură și promit să revină și mâine și…

La ora nouă, fix, într-o zi ce se anunța caniculară, de la sfârșitul săptămânii trecute, stadionul „Constantin Anghelache” din Bacău a fost invadat de copii, care, imediat au început programul de încălzire, ca înaintea marilor meciuri din campionatul național. Cu tricouri de toate culorile și mărimile, cu teniși sau adidași, mai mici și mai mari, s-au dezlănțuit pe toată lățimea terenului: alergări simple, ruperi de ritm, încrucișări și…multă gălăgie. Aveam să aflu că sunt peste 50, băieți și fete, cu vârste greu de stabilit de pe margine, toți însă de la Centrul de Zi – „O Școală pentru Toți”, din cadrul Direcției de Asistență Socială a Primăriei Bacău, din Cartierul Izvoare. În timp ce antrenamentul continuă, aflu de la o mai veche cunoștință a mea, Doru Tănase, fost fotbalist, de divizia A, având ca antrenori nume mari ale fotbalului băcăuan. Între timp a terminat și „școala de muzică”, dar și Universitatea „Vasile Alecsandri”, Facultatea de Biologie. A fost consilier municipal și județean, în prezent este președinte al Asociației Europeană Romă pentru Progres și Promovare Interculturală Bacău, inițiatorul și organizatorul acestei explozii de bucurie, de joc, de mișcare, de întrecere sportivă. Și nu a fost singur, ci în parteneriat cu Asociația Județeană de Fotbal, Direcția Socială a municipiului Bacău și, cum am spus la început, cu Centrul de Zi „O școală pentru Toți”.

Stadionul este locul unde toți vorbim aceeași limbă

„Am ținut ca această activitate, să se desfășoare pe acest stadion, deoarece eu, la șapte ani, am făcut primii pași în fotbal, pe acest teren, sub îndrumarea profesorului și antenorului Ioan Sdrobiș. Un alt motiv a fost că profesorul Constantin Anghelache a pregătit și șlefuit generații de fotbaliști, sportivi care s-au afirmat în fotbalul băcăuan și național, tot aici, pe acest stadion. De aceea, revin, am ținut ca acești copii, pe care îi vedeți astăzi, să facă cunoștință cu această bază sportivă, să-i scoatem de la calculatoare și telefoane, mulți dintre ei nu mai fac sport, nu mai știu să se distreze în aer liber. Am vrut să le arătăm, le-am și spus că sportul îi ajută să se dezvolte ca oameni, să crească sănătoși, să învețe ce înseamnă fair-play, colaborare și spiritul de echipă. Ei sunt din medii defavorizate, marea majoritate sunt copii romi însă și români. Pe noi ne interesează ca ei să-și dea mâna, să se respecte, dorim să învețe ce înseamnă unitate, prietenie, iar stadionul este locul unde toți vorbim aceeași limbă”, a fost prima declarație a lui Doru Tănase.

Sportul aduce bucurii și leagă prietenii

S-au format echipele, s-au stabilit căpitanii, a venit și arbitrul, astfel că marea competiție a început. Fotbal, fotbal, băieți și fete în aceeași echipă. Este o încântare să-i vezi cum se dăruiesc pe întinderea de iarbă, aleargă, cad, strigă, mai uită coechipierii, ridică rar capul din iarbă, vine primul gol și primele aplauze. Asta a fost!

Într-o altă parte a terenului, se joacă handbal. Da, fetele, ele își manifestă prezența și voința de a câștiga prin încurajări și strigăte de îmbărbătare, se vede că nu sunt la prima întâlnire. Terenul, migiile, aplauzele și încurajările, sportul în general este locul, spațiul, ocazia unde copiii se simt liberi, egali, de unde răsar prietenia și bucuria.

Muzică, sport și educație, împotriva discriminării

„Centrul nostru funcționează în Cartierul Izvoare, într-o zonă cu o populație care, chiar dacă nu se declară, majoritatea este de etnie romă. Avem o tradiție de acum în colaborarea cu Asociația Europeană Romă pentru Progres și Promovare Interculturală, mai pe scurt, cu domnul Doru Tănase, care este alături de noi și cu alte ocazii. Pe lângă activități sportive, cum este cea de astăzi, care este foarte apreciată și așteptată de copii, am mai organizat activități culturale, copiii din centru au avut ocazia să vadă, să descopere instrumentele muzicale, să asculte muzică de toate genurile, muzica, se știe, ne unește, ne ajută pe toți să ne cunoaștem mai bine, să formăm și să afirmăm anumite valori culturale și umane. La Centru Social de Zi avem copii de la Școlile „Octavian Voicu“, „Nicolae Iorga“ și „Domnița Maria“, cât și de la grădiniță, cu vârsta între 4 și 16 ani. Copiii vin la Centru și beneficiază de serviciile noastre, inclusiv familiile lor, copiii primesc o masă caldă, o gustare, consultanță psihologică, socială, asistență medicală, educație sanitară, finanțate de Consiliul Local Bacău”, ne spune Daniela Dimulescu, șef Centru de Zi.

Viitorii campioni așteaptă să fie descoperiți

Vine pauza, copiii primesc apă, un stimulent alimentar și iar…după mingie. De câștigat au căștigat toți, obosiți, dar fericiți, fiecare primește o Diplomă de Merit, dulciuri și fructe, iar Doru Tănase, ca un tată, ca un educator cu experiență, îi laudă pentru efort, pe unii îi întreabă cum îi cheamă, le reține numele și le promite că se vor mai întâlni (mai ales unuia cu nr. 10 pe tricou, iar pe spate scria BRAZIL!).

„Dacă pe mine m-a văzut cineva și m-a remarcat, vor fi ochi și pentru ei care să-i vadă, să-i îndrume mai departe în acest sport, atât de frumos și iubit. Sunt centre de copii și juniori unde pot continua cei cu talent, voință și disciplină, unde pot face performanță. Nu suntem diferiți, suntem toți la fel și vreau ca sportul să ne unească, și mai vreau ca prin sport să dispară acest flagel al discriminării. Aceasta este deviza noastră: STOP Discriminării! Sportul este locul, este spațiul, este ocazia de a ne simți liberi, egali, sportul ne unește, ne clădește ca oameni. Acestea au stat și stau la baza activităților noastre, inclusiv a acesteia de astăzi.” Doru Tănase, președinte al Asociației Europeană Romă pentru Progres și Promovare Interculturală

Urmează, evident, fotografiile, ridicarea cupei deasupra capului, cupă care va fi expusă în vitrina centrului, și care le va aminti de o zi, de o altă zi deosebită din viața lor. Asociația, pe lângă diplome, cupe, alte mici și importante cadouri, a dăruit Centrului o mingie, un set de tricouri, oferite de Asociația Județeană de Fotbal, pe care le vor folosi la alte competiții, organizate de Asociația condusă de Doru Tănase, cu alte școli, unde învață copii de etnie romă și nu numai.