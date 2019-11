Cu șapte goluri avans în minutul 37, CSM Bacău a tremurat pentru o victorie la limită cu CSM Vaslui: 28-27 (18-14). Succesul îi urcă pe „CSMei” pe locul 5.

Handbaliștii CSM Bacău s-au obișnuit să trăiască periculos. Să câștige, să piardă sau să facă egal pe final de meci. Și, implicit, să-și țină și fanii în tensiune. Din cele zece partide disputate de „CSMei” în Liga Zimbrilor, doar într-una n-au existat emoții. În runda a doua, atunci când Crnoglavac și compania s-au impus cu 37-30 la Reșița. În rest, toate jocurile au avut un deznodământ pe muchie de cuțit. La fel s-a întâmplat și sâmbătă, când echipa lui Adrian Petrea a trecut, pe teren propriu, la limită, cu 28-27 (18-14) de CSM Vaslui. Un succes important, care-i urcă pe băcăuani pe locul 5. Dar, așa cum aminteam, un succes obținut cu sufletul la gură, în ciuda faptului că echipa gazdă părea scăpată în câștigătoare sigură în debutul mitanului secund. Partida a început sub semnul echilibrului, cu CSM Bacău conducând mai mereu cu un gol sau două și cu Vasluiul agățându-se de adversari și de tabelă. Echilibrul s-a rupt în min. 20, gazdele desprinzându-se de la 12-11 la 16-11 pe fondul golurilor lui Păunică, Huta și Bologa și a intervenției de portar-improvizat a lui Crnoglavac ce a suplinit ieșirea lui Crăciunescu. Insistând (în mod eronat) pe atacul în șapte, vasluienii s-au lăsat descoperiți, iar după 18-14 la pauză, „CSMeii” s-au desprins la șapte goluri în min. 37. End of the game? No way! Au urmat șase minute fără gol marcat pentru băcăuani, timp în care oaspeții s-au apropiat la trei lungimi de undă. Cu o poartă perisabilă și cu erori atât în apărare, cât și în atac, CSM Bacău și-a complicat și mai mult situația. Elevii lui Leonard Bibirig s-au apropiat la un singur gol (21-22, min. 48) și, chiar dacă Crnoglavac și Drăgan au permis o nouă desprindere a gazdelor (24-21, ’50), CSM Vaslui a egalat în min. 56 dintr-o lovitură de la 7 metri: 25-25. Din fericire, gazdele au avut nervii tari în ultimele minute. Golurile lui Serhel (pentru 26-25 în min. 57 și, mai ales, pentru 27-26 în min. 58) au venit ca o mană cerească, croind calea Bacăului către o victorie cu 28-27 și, așa cum aminteam, către zona de vârf a clasamentului. Pe viitor, însă, gazdele ar face bine să monteze și un electrocardiograf în Sala Sporturilor. CSM Bacău: Crăciunescu, Freiwald- Crnoglavac 6 goluri, Serhel 5, Bologa 4, Tîrzioru 3, Tărîță 2, Huta 2, Păunică 2,Drăgan 1, Gal 1, G. Cotinghiu 1, Anton 1, Sadovyi, M. Cotinghiu.

Celelalte rezultate ale etapei a zecea: CSM Reșița- CSM București 21-25, HC Buzău 2012- Poli Timișoara 22-25, Dunărea Călărași- Dobrogea Sud 21-24, Minaur- CSM Făgaraș 28-27, Steaua- CSM Focșani 31-30. Potaissa- Dinamo a fost amânat.



Clasament: 1) Dinamo 24p., 2-3) Potaissa și Minaur câte 22p., 4) Steaua 19p., 5-6) CSM Bacău și CSM Focșani câte 16p., 7) CSM Vaslui 15p., 8) CSM Bucuresti 14p., 9-10) Dunărea Călărași și Dobrogea Sud câte 13p., 11) Poli Timișoara 11p., 12) CSM Făgaraș 7p., 13-14) CSM Buzău și CSM Reșița câte 4p. Epilogul rundei a 11-a, programat pe 3 noiembrie, o va găsi pe CSM Bacău jucând în deplasare, cu CSM București. Până atunci, băcăuanii vor lichida conturile cu etapa a…12-a, în care vor întâlni, pe teren propriu, pe 28 noiembrie, pe Dobrogea Sud Constanța.