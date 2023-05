Pe frontul de Vest toate par verzi

„Sunt decenii în care nu se întâmplă nimic; și săptămâni în care se întâmplă decenii.” Acest calambur îi este atribuit lui Lenin și mă încearcă vag un sentiment de déjà-vu. Electricitatea poate fi în curând raționalizată, spune publicația de limbă germană https://www.br.de/nachrichten/deutschland-welt/energiewende-hier-koennte-Strom-bald-rationiert-werden,TdsCbVY ,,… Agenția Federală de Rețea intenționează să raționalizeze electricitatea începând cu 2024. Potrivit prognozelor, în cadrul tranziției energetice, (nepoluante n.n.) cererea de energie electrică va crește cu peste zece procente în următorii câțiva ani. În același timp, însă, extinderea rețelei rămâne cu mult în urmă, aproximativ 14.000 de kilometri de infrastructură lipsesc în prezent…. Pentru a nu supraîncărca rețelele, Klaus Müller, șeful Agenției Federale de Rețea, vrea să limiteze temporar furnizarea energiei electrice….” ne informa aceeași publicație, referindu-se evident la infrastructura celei mai mari economii europene, Germania. Și lucrurile se îndreaptă ferm spre un viitor luminos pe care l-am trăit și îl credeam apus. Numai că Apusul îl reinventează sub o nou formulă. Directorul Biroului Regional pentru Europa al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Hans Kluge, a solicitat acum două săptămâni guvernelor şi partenerilor acestora să regândească transportul rutier şi mobilitatea pe măsură ce lumea revine la normal după pandemia de COVID-19. Astfel, înaltul funcționar citat de https://blacknews.ro/oms-indeamna-la-regandirea-mobilitatii-in-europa-dupa-pandemia-de-covid-19/ a spus „Trebuie să profităm în mod colectiv de acest moment pentru a regândi şi a reface mobilitatea pentru bunăstarea oamenilor şi a planetei, acum şi pentru generaţiile viitoare”. Noua viziune ar fi creşterea investiţiilor în moduri de transport activ, „ mersul pe jos, mersul cu bicicletă şi transportul public, precum şi planificarea urbană care să permită accesul la servicii şi facilităţi aflate la distanţe ce pot fi parcurse cu uşurinţă pe jos sau cu bicicleta”. Adică orașul de 15 minute; evident pentru și numai pentru ,,bunăstarea oamenilor şi a planetei”. La începutul acestei luni Parlamentul European a aprobat aderarea Uniunii Europene la Convenţia de la Istanbul. „Este un vot pentru acele milioane de femei care trăiesc în violenţă, în frică şi lipsă de securitate, şi spunem acum că Europa are o toleranţă zero faţă de violenţa la adresa femeilor”, a declarat euro-deputata suedeză Arba Kokalari. De fapt, doamna deputată dacă ar fi fost întrebată, nu ar fi putut defini ce e aceea o femeie, tocmai pentru că susține acest document. Convenţia de la Istanbul are un dublu limbaj, unul profan vizibil la prima lectură și altul ascuns între rânduri. Oare cine nu ar fi de acord cu ,,apărarea drepturilor femeilor”, cu ,,bunăstarea planetei” sau asigurarea sănătății publice, teme majore și generoase? Dincolo de scopul declarat, în această convenție sunt stipulate prevederile privind educația transgender în școli de la cele mai mici vârste. Dar despre asta nu se vorbește public. Practic UE încearcă să ajungă din urmă SUA. O nouă propunere legislativă ar urma să permită centrelor de tineret din Washington să ascundă de părinții lor, copiii care doresc să aibă o operație de schimbare a sexului. Pe 9 mai, guvernatorul statului Washington, democratul Jay Inslee, a semnat proiectul de lege SB 5599. Acest act dă centrelor de tineret dreptul de a adăposti minorii atunci când fug de familiile care nu le acceptă schimbarea de gen. Proiectul de lege a fost adoptat de Camera Reprezentanților pe 12 aprilie. Principalul susținător al legii, senatorul democrat Marko Liias, a declarat într-un comunicat de presă: „Fiecare copil – inclusiv tinerii noștri transgender – merită un cămin sigur. Într-o lume perfectă, așa ar fi, dar, din păcate, aceasta nu este realitatea…. Această lege ne întărește angajamentul de a oferi un loc sigur și stabil pentru copiii care nu sunt bineveniți acasă”, ne informa https://report24.news/zersetzung-der-familie-hier-sollen-trans-indoktrinierte-kinder-vor-ihren-eltern-versteckt-werden/ . În acest context, recent votata Lege privind organizarea activității de prevenire a separării copilului de familie (PL-x nr.145/2023), adoptată de către Parlament în data de 10 mai și care dă dreptul statului să scoată copiii din familie, pare să aibă o noimă. Probabil mulți dintre dvs. nu ați auzit de Protocolul de la Nagoya. Acest document consfințește dreptul/obligația de a permite terților accesul la resursele genetice ale unui stat și să fie stabilite condițiile pentru partajarea beneficiilor, iar dacă aceste resurse genetice sunt importante, deținătorii pot fi obligați să le împartă. Regulamentul (UE) nr. 511/2014, reglementează accesul și împărțirea corectă a beneficiilor ( Protocolul de la Nagoya a intrat în vigoare la 9 iunie 2014). România a aderat la acest Protocol (Deșteptarea a abordat la vreme respectivă subiectul). Mai nou, în data de din 23 martie 2023, prin Ordinul Nr. 828, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat Ghidul general şi a Ghidul practic privind Protocolul de la Nagoya. Toate par să se împletească într-o țesătură atotcuprinzătoare ce începe să prindă contur. În această lună, o informație ignorată de presa corporatistă a fost observată de https://www.activenews.ro/opinii/Diana-Maria-Bragaru-Noua-Ordine-Mondiala-anul-zero.-Astazi-episodul-1%2BMillion-Genomes-182120 . Ni s-a părut că aceasta e o piesă importantă care vine să completeze un peisaj din ce în ce mai sumbru. Sus numita publicație își începe materialul cu o interogație; ,,Ați auzit vreodată despre boala Tay-Sachs?! Dar de siclemie (anemia cu celule in seceră)?! Nu?! Nu vă faceți procese de conștiință, vă veți completa noțiunile de cultură generală imediat! Acum câteva zile în spațiul public a apărut următoarea știre:

-România va adera la inițiativa europeană 1+ Million Genomes-, ceea ce presupune predarea datelor genetice ale populației către statele UE, în scopul declarat de dezvoltare a cercetării în domeniul medical…. Vă veți întreba ce legătură există între cele doua boli pe care le-am pomenit la început și predarea datelor genetice ale românilor către “un proiect”, după cum este prezentat în site-ul public. Și deoarece nu se vorbește nicăieri despre o instituție propriu-zisă, ci de -un proiect-, al cărui scop declarat pentru public este studierea genomului uman în vederea oferirii de servicii medicale îmbunătățite, nu îl pot numi altfel. Am întrat pe site-ul -proiectului- și am dat peste lista cu cei care vor avea acces la datele genetice ale tuturor populațiilor țărilor înscrise în această struțocămilă. În afară de instituții de stat și universități din țările participante, pe lista celor 28 de entități care -ajută- proiectul se află și niște ONG-uri cu preocupări în cercetarea genetică, plus niște societăți private de management (?!) și un specialist în științele vieții, avocat pe persoană fizică (?!), cu acreditare în SUA. Nu toți cunoașteți faptul că medicamentele și vaccinurile nu funcționează absolut identic pentru absolut toată populația globului. Știți totuși că nici toți oamenii nu reacționează absolut la fel la toate bolile. Dar nu știți că nici toate bolile nu se manifestă obligatoriu la fel pentru toate rasele umane. Bolile pomenite la început sunt caracteristice anumitor populații. De fapt, strict la obiect, siclemia afectează în principal populațiile africane. Oamenii cu rădăcini genealogice în rasa neagră sunt mai predispuși să dezvolte anemia cu celule în seceră decât indivizii din rasa caucaziană, de exemplu. Iar boala Tay-Sachs are o predilecție către indivizii cu origini evreiești… Aducerea acestor maladii în discuție are rolul de a vă face să înțelegeți că există boli care afectează doar anumite populații. Și pot fi create boli care să afecteze numai anumite populații. Iar prin “proiectul” denumit frumos “1+Millions Genoms” se dorește să se adune într-o singură bază de date, comună pentru toată Europa, informațiile privind ADN-ul tuturor cetățenilor europeni… ADN-ul unei națiuni sau trib (nu contează că vorbim despre milioane de oameni sau mii), o dată analizat furnizează informații privind atât slăbiciunile, cât și punctele forte pe care fiecare populație le are în fața bolilor de orice fel, a tuturor agenților patogeni (a virușilor și a bacteriilor) cunoscuți sau… în dezvoltare… Sunt lucruri complicate, care se referă la genotip, fenotip și alți termeni cu înțeles neștiut omului de rând..” O scurtă trecere în revistă ne demonstrează că tendința de control/supraveghere a populației a devenit o realitate ce se implementează la un nivel fără precedent cu sprijinul servil al guvernelor.

Jr. Adrian M. Ionescu