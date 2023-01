Pe ce bani mizează Bacăul în 2023

Primarul Municipiului Bacău, Lucian Stanciu Viziteu, împreună cu Ciprian Piștea, Administratorul public al municipiului, a susținut miercuri, 4 ianuarie, o conferință de presă pe tema Proiectului de Buget pentru anul 2023. Înainte de a trece la cifre, primarul a făcut câteva referiri la anul 2022, care nu a fost un an foarte simplu, un an care a început pe pandemie, după care a început războiul din Ucraina. A urmat inflația și criza energetică. „Cu toate acestea, prin eforturile întregii echipe, am reușit să mărim inclusiv încasările cu aproximativ 9%, chiar și într-o perioadă de criză, iar pe parte de dezvoltare am încheiat anul cu o execuție de 87 de milioane de lei, ceea ce înseamnp de 2,5 ori mai mult decât în 2021. Deci a fost un an foarte bun pentru municipiu și pentru băcăuani, și cred că anul acesta poate fi unul și mai bun”, a explicat la începutul întâlnirii primarul Viziteu.

Cifrele pentru Proiectul de Buget pentru 2023 au fost expuse de Administratorul public, Ciprian Piștea:

„Veniturile municipiului Bacău sunt constituite din cotele defalcate comunicate de către Ministerul de Finanțe în sumă de 246 de milioane de lei, taxe și impozite locale estimate de către Direcția de Taxe și Impozite la 122 milioane de lei, la care se adaugă excedentul bugetar în sumă de 57 de milioane de lei, rambursările din cheltuielile aferente proiectelor europene efectuate în anii precedenți de aproximativ 33 de milioane de lei și transferuri de la bugetul stat în sumă de 11 milioane de lei. Toate aceste venituri cumulează undeva la 470 de milioane de lei. La aceste cifre se mai adaugă sumele aferente părților eligibile ale contractelor de finanțare, care sunt programate să înceapă în acest an în sumă de 350 de milioane de lei, și cumulăm astfel venituri de 840-850 de milioane de lei. Cheltuielile municipiului Bacău sunt în secțiunea de funcționare de 362 de milioane de lei și secțiunea de dezvoltare de 708 milioane de lei. Cumulând cele două secțiuni obținem o sumă de aproximativ 1,1 miliarde de lei. Partea de proiecte europene este estimată la un cost de 466 de milioane de lei, la care se mai adaugă proiectul din creditul BERD și la care mai adăugăm proiectele aferente din bugetul de stat. Toate aceste cheltuieli însumează aproape suma aferentă veniturilor. Restul proiectelor de dezvoltare, până la 708 milioane de lei, cumulează consumul de aproximativ 250 de milioane de lei, proiecte de dezvoltare care nu-și regăsesc capitol în resursele financiare de rambusare.”

Primarul Lucian Stanciu Viziteu a afirmat apoi că acest buget asigură funcționarea orașului, la toate capitolele, și asigură o mică parte disponibilă pentru dezvoltare. „Avem la acest moment la nivelul municipiului un grad de îndatorare de 16%, format din 8 linii de credit luate pe parcursul a 15 ani. Din aceste linii de credit au fost finanțate diverse obiective cum ar fi podul de la Șerbănești, pasajul subteran Gușe, clădirea CAEx, Spitalul Municipal, reele termice, Teatrul de Vară și altele. În acest moment, pentru a continua proiectele începute alături de Consilul Local în ultimii 2 ani, pentru că acestea nu-și găsesc surse de finanțare nerambursabile, propunerea pe care o lansez Consilului Local este de a apela și noi la finanțări rambursabile”, a mai spus primarul Bacăului.