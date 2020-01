În vârstă de 15 ani, moineșteanul Sebastian Scîrleț este dublu laureat național în 2019: la karting, clasa „KR Max” și la viteză pe circuit, categoria Juniori 1

Mai întâi, Doru Sechelariu: campion național, câștigător al Campionatului Europei de Sud-Est la karting și laureat în mai multe Formule (Renault, BMW) înainte de a participa cu succes în GP2. Ulterior, Denis Marcu: campion mondial la karting și câștigător al Cupei Campionilor.

Acum, Sebastian Nicolas Scîrleț: campion al României en-titre atât la karting, clasa „KR Max”, cât si la viteză pe circuit, categoria Juniori 1. Karting-ul băcăuan a avut si are mână bună la campioni. Mână bună și sigură, așa cum se cere pe circuit. Ultimul nume din galeria performerilor băcăuani, Sebi Scîrleț a pus pentru prima dată mâna pe volanul unui kart în primăvara lui 2017.

Pe atunci în vârstă de 12 ani (e născut pe 20 noiembrie 2004) moineșteanul descoperea frumusețea acestui sport în cadrul unei curse de agrement pe kartodromul de la Târgu-Secuiesc. Câteva luni mai târziu, Sebi participa la primele curse din cadrul FRK. Și încheia anul cu primul său podium: locul 3 la Cupa României.

De aici, cariera pilotului moineștean a prins viteză. Pe repede înainte, evident: în 2018, ca sportiv legitimat la CSSK Târgu-Secuiesc, se clasează pe locul 3 în ierarhia generală a clasei „Senior Max” din cadrul Campionatului Național FRK, avansează pe locul secund în Cupa României și intră în circuitul internațional cu participări în Ungaria și Italia. „Toate aceste reușite m-au bucurat foarte mult, dar m-au și ambiționat”, spune Sebi, care în 2019 a ridicat ștacheta. Și încă bine de tot! Transferat la Richy Racing Team Miercurea Ciuc, Scîrleț câștigă primul titlu de campion național la karting, clasa „KR Max” din cadrul FRAS.

În paralel, simțind că poate mai mult, campionul nostru își forțează limitele și, sub îndrumarea mecanicului și prietenului său Eduard Zamfirache, ia primul contact cu o mașină de curse. Parcurge cinci din cele șase etape ale Campionatului Național de Time-Attack (viteză pe circuit), din care una pe circuit stradal și își adjudecă titlul de campion național la Juniori 1. Plus eticheta de „unul dintre cei mai promițători puști din motosportul românesc”, specialiștii apreciind curajul și îndemânarea sa. Și ca 2019 să fie cu adevărat un an de grație, Sebi Scîrleț debutează și în Campionatul Național de viteză în coastă, divizia 2, punctajul foarte bun obținut la cele doar 8 curse (din totalul de 16) la care a participat aducându-i locul 3 în clasamentul general. „2019 a fost un an greu, cu competiții dificile și trasee solicitante- în frunte cu cel de viteză în coastă de la Rânca- dar și un an cu performanțe și experiențe minunate”, precizează pilotul fascinat de Max Verstappen și Ayrton Senna.

Elev în clasa a IX-a la Liceul „Spiru Haret” din Moinești, Sebastian Nicolas Scîrleț își împarte tot timpul între școală, casă și circuitele de motor-sport. „Fac tot posibilul pentru a îmbina cât mai bine școala cu pasiunea mea pentru automobilism. Nu e ușor deoarece în fiecare weekend mă aflu fie la Prejmer, locul obisnuit de antrenament, fie la diverse etape și competiții, dar trag cât de mult pot”, concluzionează cel care, într-un viitor nu foarte îndepărtat, dorește să devină pilotul de raliuri Sebastian Nicolas Scîrleț.