Party și concerte

Cu sufletul la gură au așteptat petrecăreții weekendul, dar nu a fost în zadar. Și de această dată sunt câteva repere importante care trebuie luate în considerare pentru a obține o seară perfectă. Astfel, seara de vineri, așa cum ne-am obișnuit, este sub emblema muzicii folk.

Cu alte cuvinte, puteți să vă bucurați de un super-concert Marius Bațu, de la ora 20.00, la Villa Borghese. În acest weekend, concentrarea maximă pe distracție este sâmbătă, atunci când aveți de ales dintre următoarele variante: de la ora 20.00, un concert ce nu are nevoie de prea multe prezentări Cargo – Live Act at Mauro’s Pub & More.

De la ora 21.00, Flower Power Party în Valhalla. Cu gândul la anii ’60 și ’70, se sărbătoresc Florile și se petrece pe hit-uri ai marilor The Beatles, The Rolling Stones, Bee Gees, dar și alor noștri dragi, Luminița Dobrescu, Aurelian Andreescu, Jean Păunescu.

De la aceeași oră, în The Stage ia startul cea mai sălbatică petrecere a primăverii, Welcome to the jungle | Party I.D. Fest în The Stage. Și tot sâmbătă seara, dar de la ora 22.00, începe Despablito@DjCiprianBotezatu, perecere organizată în braseria Cafea cu Lapte.

Pentru duminică serară trecem în revistă concertul Krypton-Unplugged! la Villa Borghese.

„Am creat acest proiect într-o formulă restrânsă cu gândul ca o chitară, o voce și un bas pot transmite o vibrație, un mesaj, unui public ce a crescut cu muzica noastră”, au spus membrii Krypton, Eugen Mihăescu – chitara și voce, Aurel Dinca-voce, Dragoș Docan – fretless bass și voce. Evenimentul de la Villa Borghese este programat pentru ora 19.00 și îi va avea în deschidere pe Marcel Bălan și Neica Trandafir.