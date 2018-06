Conform informarii CRAB, din cauza viiturii de pe raul Trotus, in zona comunei Tg. Trotus, la iesirea din satul Tuta spre Paraul Boghii, malul drept al raului a fost erodat pe o adancime de cca. 30 m si o lungime de peste 100 m, formand o caverna care inainteaza spre conducta de aductiune apa potabila Darmanesti – Tg. Ocna – Onesti, distanta pana la amplasament fiind de 10 m.

In cazul in care raul va afecta aceasta conducta se va intrerupe alimentarea cu apa potabila pentru mun. Onesti, com. Casin, com. Tg. Trotus, SC Chimcomplex Borzesti, com. Pargaresti, Scoala de Formare a Agentilor de Penitenciare Tg. Ocna.

Fenomenul este monitorizat in permanenta de personalul sectiei.