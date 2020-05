Se pare că viața ne-o ia mai înainte ca oricând. Lumea e pusă pe jar de viruși și pandemii, de certuri între oameni politici și câte și mai câte. În toată această vâltoare sunt oameni care suferă. Și sunt foarte mulți. Cine mai are ochi și pentru ei?

Cu toate acestea, sunt oameni care nu uită să fie oameni și încearcă să dea o mână de ajutor, cum pot, cât pot, sau încearcă să-i coopteze și pe alții în încercarea de a ajuta și de a face bine. O astfel de situație a fost găsită de Marius Coadă, instructor auto în Bacău, care a prezentat pe o rețea de socializare un caz întâlnit de el la Berești-Bistrița acolo unde un om are nevoie de ajutor.

Redăm textul lui Marius Coadă:

„Fiecare loc de pe Pământ are oameni ce dețin povești. Aș dori să vă pot împărtăși una frumoasă, dar poate reușim să o facem mai frumoasă. Despre Mihai nu știu foarte multe, ca om îl știu de când eram copil, dar recent m-a abordat cineva care dorește să rămână anonim și m-a întrebat dacă „putem face ceva pentru el?”. Trăiește sub câteva crengi la marginea satului. Personal nu am ajuns la el încă, toate informațiile pe care le am sunt primite și pot doar să vă zic că are un ajutor social de 142 lei (așa mi s-a zis) și se pare că pe nimeni aproape. Din ce știu a refuzat să accepte o cameră în zona fostei Zootehnii, asta probabil din cauza faptului că acolo unde i s-a mai permis să stea nu a fost decât temporar. Ar fi o bucurie pentru el să îi putem ridica ceva mai uman, o cameră mică gândesc, mai ales că nu este cunoscut pentru că ar bea și că ar fi un om muncitor. Sper să începem să ne mobilizăm, iar pe parcurs să vă pot oferi mai multe informații. Aștept coorganizatori și oameni care să contribuie cu orice consideră că ar fi necesar. Să-l facem pe Mihai să zâmbească!” Mai multe amănunte, pe acest link.