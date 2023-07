O tânără din Tg Ocna are nevoie de ajutor!

Dacă pentru liceenii de vârsta ei a început vacanța de vară, pentru Luciana Gabriela este o perioadă în care duce o luptă grea cu o afecțiune medicală gravă.

Luciana Gabriela are 17 ani și este din Târgu-Ocna, nu are nevoie de altceva decât de susținerea semenilor, care o pot ajuta să se însănătoșească. Din păcate, situația financiară precară a familiei nu îi permite să facă tratamentul săptămânal la Spitalul de Copii ,,Sfânta Maria” din Iași, care ii poate oferi o șansă la viață.

Strigătul ei de ajutor a ajuns și la urechile jandarmilor băcăuani, care i-au întins o mână de ajutor și o vor sprijini în continuare, prin donațiile făcute.

„Fetița mea, Luciana Gabriela, din anul 2020 se simțea foarte rău, voma, nu mânca, dormea mult.

A stat internată la spitalul din Onești, la pediatrie, timp de 3 luni, după care ne-a trimis la Iași, la spitalul de copii „Sfânta Maria”, unde am aflat că suferă de cancer.

Nu pot să mă descurc singură, soţul mi-a murit în urmă cu 3 ani, am destule datorii fiindcă mergem la Iași, la tratament, câte o săptămână, o dată la două săptămâni. Eu nu lucrez, fetița are pensie de urmaș cu fratele ei de 13 ani, dar acești bani nu ne ajung nici de mâncare.

În fiecare săptămână ne trebuie 10 milioane de lei vechi pentru deplasarea la Iași și pentru tratament.

Iar dacă tratamentul nu dă rezultat, trebuie să ajungem în Turcia sau la Viena. Nu avem însă cu ce bani, am făcut împrumuturi pentru a avea bani să merg cu ea la Iași la chimioterapie, dar să merg în Turcia sau la Viena, cu 2.000 de lei pe lună, nu se poate.

Vreau să-mi salvez fetița, bunul Dumnezeu știe cum am crescut-o până la 17 ani, fără tată în ultimii ani, plus că mai am un băiat cu handicap. Numai sufletul meu știe cât trag, și eu sunt bolnavă cu inima, vă rog să mă ajutați să pot merge cu fetița sa o salvez”, este apelul disperat al mamei.

Cei care doresc să o sprijine pe Luciana Gabriela o pot face în următoarele conturi:

Cont: RO07BTRLRONCRT0CI4967401 – cont de RON

Titular cont: Bănicioară Luciana Gabriela

Cont: RO74RNCB0031013856200003 – cont de EURO

Titular cont: Popescu Maria