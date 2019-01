Lansarea la Drăgugești, comuna Helegiu, a volumului învățătorului Geo Cristea, „Însetat la izvoarele iubirii”, în zilele premergătoare sfârșitului anului 2018 și începutului lui 2019, s-a constituit ca o mare sărbătoare pentru acest sat.

„În această așezare, sub formă de inimă aflată într-un amfiteatru natural, am știut că învățătorul Geo Cristea are un suflet cald și blând”, a declarat prof. Adina Mitroiu (ce a realizat și prefața volumului menționat, ea activând mai mulți ani la Școala Gimnazială Deleni). Profesor acum la Colegiul Național „Dimitrie Cantemir” din Onești, Adina Mitroiu a mai menționat: „Cele mai frumoase momente din activitatea mea sunt legate de școala atât de vie din satul Deleni, comuna Helegiu, unde toate cadrele didactice am fost o familie unită. Aici a trudit până la pensie și învățătorul Geo Cristea, autorul acestei cărți foarte concentrate și un om racordat la valorile satului românesc, ce nu trebuie doar conservate ci predate mai departe!”

Un oaspete de seamă prezent la lansarea acestei cărți a fost scriitorul Dumitru Brăneanu, președintele Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din România. De asemenea, alături de invitați din Bacău, Onești, Târgu Ocna au participat la lansarea acestei cărți numeroși locuitori din Drăgugești, care nu au putut sta deoparte la un asemenea eveniment, mai ales că autorul este foarte cunoscut de toți oamenii comunei Helegiu.

Alături de Geo Cristea au fost preoți din mai multe localități apropiate de Drăgugești, Ciprian Enea, primarul comunei Helegiu, și numeroase cadre didactice precum și un grup de copiii de la școala din localitate, care au prezentat un scurt program artistic. Fiind în frumoase costume populare ei au adus frumusețea colindelor de sărbători ( îndrumați de cadrele didactice din Drăgugești) și au creat și un moment de revelație! „Parcă au coborât din ceruri cu magia Crăciunului și au intrat în sufletele noastre! Aceasta e România, țara cu cea mai bogată colecție de obiceiuri populare”, a mărturisit învățătorul Geo Cristea, copleșit de privirile emoționante ale celor prezenți în sala de clasă împodobită de sărbători de la Școala Gimnazială Drăgugești, unde a avut loc evenimentul.

Scriitorul Dumitru Brăneanu a relevat faptul că „Geo Cristea a scris acest volum cu sufletul și cu inima. Nu e o monografie, această carte are alte coordonate, este un poem în proză! Este cu cei care au ținut aprinsă flacăra românismului, a ortodoxiei pe aceste meleaguri. Cartea se poate citi ca un roman, este «un dinte împotriva timpului» ce trece printre noi și care ne lasă doar amintirile! Cu comunism ori fără comunism industrializarea României tot se făcea și oamenii mergeau din sat spre oraș! Trist este faptul că de la sate au plecat depozitarii tradițiilor. A readuce în memorie aceste lucruri pune o mică stavilă, amintindu-ne că înainte de toate suntem români! Cât de frumos scria Nichita Stănescu «Patria mea este Limba Română!» Europa viitorului trebuie să fie una a identității!”.

Apoi, s-a adresat direct autorului cărții „Însetat la izvoarele iubirii”: „Geo Cristea, ce trăiește într-un trecut care-l apasă și căruia viitorul îi pare fără speranță, chiar dacă azi nu mai sunt idealuri, trebuie să se bucure de fiecare clipă, să o trăiască intens, pentru că acum sunt mult mai multe vise și mai are multe de spus!” Primarul comunei Helegiu, Ciprian Enea (care a activat ca profesor de istorie pe meleagurile scăldate de valea Tazlăului), l-a felicitat pe învățătorul Geo Cristea pentru realizarea acestei cărți și a menționat că lucrează la o monografie a localității.

Cu o prezentare plină de farmec a volumului „Însetat la izvoarele iubirii” ne-a bucurat prof. Ionica Redea, director al Școlii Gimnaziale Helegiu, care a afirmat: „Se spune despre menirea omului să planteze un pom, să ridice o casă, să facă un copil și … să scrie și o carte! Aceasta parcă seamănă cu un copil ca și cu o casă – alcătuită din cuvinte, făuritorul fiind Geo Cristea! El s-a aplecat cu mult drag asupra rădăcinilor satului, fiind un mare patriot. Învățător pensionar, el a rămas în inima școlii și a comunității ca un model! Recomand această carte celor ce iubesc sufletul curat de român să o citească!” Cu un cuvânt de bucurie preoții Eleodor Bodea, Răzvan Gânscă, Constantin Taraipan și Cuibar Petrică au împărtășit impresiile despre acest minunat dar oferit de Geo Cristea („o carte ca un buchet cu flori ale iubirii, ce se ascund în pădurea sufletului nostru” – după cum a remarcat preotul drăgugean Eleodor Bodea). Preotul profesor Răzvan Gânscă a adus mulțumiri autorului cărții „pentru că a dus mai departe adevărul cunoașterii” și a îndreptat un gând pentru eroii Revoluției din 1989, ce au luptat pentru libertate.

Născut în Drăgugești și cunoscut pentru vasta sa activitate civică ing. Gheorghe Gavrilă a concluzionat: „Învățătorul Geo Cristea urmărește săteanul, copilul, natura și împletește armonios aceste elemente, înconjurându-le tot timpul cu trăirile sale! El transmite un mesaj către cei ce vin, totul răsărind din iubire!”