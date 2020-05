Firma NEVILA este una dintre miile de firme românești care s-au reinventat în aceste vremuri.

În contextul actualei pandemii, când tot mai mulți dintre noi încercam să evitam aglomerațiile, fie constrânși de măsurile impuse, fie din conștiință, NEVILA a lansat serviciul de livrări la domiciliu, prin intermediul site-ului www.nevila.ro, o platforma e-commerce, extrem de accesibilă și foarte bine structurată.

“Azi am făcut comandă la Nevila.

Profesori! Am făcut comandă online, am plătit cu cardul online.

Într-o oră și ceva, s-a prezentat agentul de livrări, echipat regulamentar cu mască și mănuși.

L-am întâmpinat echipat la fel – prevenție la vreme de pandemie.

Produsele perisabile au fost aduse reci, în ladă frigorifică.

La produsele vrac am primit și un mic bonus la gramaj 🙂

Totul e de bună calitate, legumele și fructele impecabile de parcă le-aș fi ales eu direct din magazin.

La vreme de pandemie, serviciul de livrări la domiciliu este mai mult decât util.” Claudiu Ștefănescu