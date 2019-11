Cu elanul tinereții membrii Asociației Împreună pentru viitor Bacău au pornit într-o nouă misiune! După ce în cursul anului trecut au ridicat la Dofteana o casă nouă pentru o familie năpăstuită de un incendiu, de câteva luni acești tineri plini de inițiativă au hotărât ”să repete” această deosebită faptă (ei mai având o astfel de reușită, în cursul anului 2017 când au ridicat o locuință în comuna Bârsănești). Acum ei s-au mobilizat să-l sprijine pe preotul Ioanichie Borș, ieromonah al Mănăstirii Tisa Silvestri, care a început construcția unei case pentru o familie cu opt copii.

Înainte de a ajunge la fața locului tinerii asociației menționate, cunoscuți pentru campaniile umanitare derulate în multe localități trotușene sub genericul ”Implică-te! Indiferența nu e o soluție”, au aflat despre această situație de la bârsăneșteanul Vasile Orheanu. ”Om de ispravă”, care a urmărit și a ajutat zi de zi la construcția casei din Bârsănești , ridicate de membrii Asociației ”Împreună pentru viitor Bacău, Vasile Orheanu – ce merge deseori la Mănăstirea Tisa Silvestri, a adus pe meleagurile oneștene vestea de familia cu opt copii ce nu au o locuință corespunzătoare. ”Părintele Ioanichie Borș a fost foarte încântat că îl ajutăm! Este de apreciat faptul că acest preot a început construcția casei, bătând singur la diverse uși. În numeroasa familie în care tatăl mai ajută la treburile din jurul Mănăstirii Tisa Silvestri (care are seră, terenuri agricole, fânețe), copiii au vârsta cuprinsă între un an (cel mai mic) și 17 ani, cel mai mare ! Cei de vârstă școlară au mare dragoste pentru învățătură, două surori din această familie învață la Colegiul Economic Ion Ghica Bacău. Sub atenta supraveghere a părintelui Ioanichie, cu susținerea oamenilor binevoitori și cu implicarea voluntarilor din cadrul Asociației Împreună pentru Viitor Bacău, s-au înaintat lucrările de amenajări interioare și exterioare. Acum lucrăm la realizarea izolației exterioare. Ne-am bucura dacă s-ar găsi cineva pentru a săpa o fântână acestei familii. De asemenea, mai avem nevoie de var alb și de decor exterior, de tot ceea ce este necesar pentru baie (cadă, ușă la baie, lavoar) de tablă și țeavă pentru gard. Acestea ne mai sunt necesare dar și alte lucruri pe care oamenii le pot dărui din suflet (un televizor, produse electrocasnice, pentru înfrumusețarea locuinței), ca să fie finalizată această construcție”, ne-a declarat Florentin Iftime, vicepreședintele Asociației Împreună pentru viitor Bacău.

El a menționat gestul deosebit făcut de electricianul băcăuan George Safir, care a realizat, în mod voluntar, întreaga rețea electrică precum și faptul că o firmă de termopane din Onești a asigurat gratuit toate ușile exterioare. ”Sunt multe persoane care au donat și doresc ca să își păstreze anonimatul, cărora le adresăm mii de mulțumiri”, a menționat Florentin Iftime, ce a mai făcut cunoscut un fapt de la Tisa Silvestri: ”La începerea noului an școlar împreună cu voluntarul oneștean Mihai Zarzu am oferit acestor copii ghiozdane în care au găsit tot ce le este necesar pentru școală. De asemenea, unui număr de aproape 50 copii ce locuiesc în apropierea casei la care lucrăm le-am dăruit pachete cu produse alimentare dar și haine și încălțăminte – uniforme, treninguri precum și pachete primite din Canada – pentru a le aduce o bucurie în suflet”.

Implicați cu tot sufletul în ceea ce fac membrii Asociației Împreună pentru Viitor Bacău sunt de felicitat pentru faptul că zi de zi aleg să ajute, contribuind astfel la binele comunității. Pentru cei care vor să vină în sprijinul acestor oameni de acțiune menționăm conturile Asociației Împreună pentru viitor Bacău: Cont LEI – RO94RNCB0279157642800001

Cont EURO – RO13RNCB0279157642800004