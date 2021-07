Consilierii Pro România au votat, luni, alături de consilierii Puterii propunerea de modificare a bugetului. Modificarea bugetului a fost cerută de administrația orașului pe motivul deblocarii acestuia după ce Prefectura l-a atacat în instanță. Interesant este, însă, că după votul de luni, bugetul Bacăului nu se deblochează automat. Asta pentru că, după ce instanța a respins acțiunea Prefecturii, există un termen până pe 29 iulie când se poate face recurs. Până la împlinirea acestui termen, hotărârea de adoptare a bugetului rămâne suspendată dar prefectul a promis că nu va depune recursul dacă se votează propunerea de modificare a bugetului. Cum, în momentul votului de luni hotărârea de consiliu era încă blocată, au existat întrebări dacă este legală modificarea acesteia. Administrația a dat asigurări că votul e legal, consilierii Opoziției, în special avocatul Gelu Candet, și-au exprimat rezervele.

Cine a blocat bugetul?

Bugetul Bacăului a fost adoptat acum câteva luni într-o ședință de pomină în care consilierii Opoziției au reușit să impună un amendament prin care era schimbată destinația unor sume de bani. În primul rând erau acoperite bursele elevilor, se dădeau bani pentru stadionul municipal, trenul urban și pentru finalizarea spitalului municipal. Pentru prima dată în istoria orașului, un buget a fost adoptat doar cu voturile Opoziției, consilierii Puterii votând în bloc împotrivă. Administrația orașului s-a plâns că bugetul a devenit nefuncțional și a solicitat prefectului să-l atace în instanța. Lucru care s-a și întâmplat, din momentul depunerii sesizării, bugetul orașului fiind blocat. Ulterior atât Puterea cât și Opoziția s-au acuzat reciproc de faptul că au blocat bugetul. “Cred că trebuie să ne reamintim cine a blocat acest buget”, a spus consilierul Gigi Candet (PPU SL). “Bugetul nu l-am blocat noi deși vă întreceți să arătați cu degetul că nu-l deblocăm. Noi am votat o hotărâre de consiliu prin care a fost aprobat un buget care a fost suspendat prin acțiunea pe care a formulat-o domnul prefect”, a mai spus acesta. Gigi Candet s-a întrebat cât de legală este hotărârea propusă spre adoptare, având în vedere că hotărârea de adoptare a bugetului este încă suspendată. “Se întrec a garanta legalitatea hotărârii de azi deși și dl. prefect și dl. secretar au mai garantat o dată nelegalitatea unei hotărâri și s-a dovedit că s-au înșelat, avem hotărârea instanței”.

Consilierii au votat de pe plajă

Nu mai puțin de patru consilieri ai coaliției de la Putere au absentat dar au ținut să voteze prin telefon. Ei au fost acuzați de consilierul independent Dorin Chirilescu de faptul că sunt pe plajă și beneficiază de un tratament preferențial prin interpretarea abuzivă a legii care dădea dreptul votului electronic pentru consilierii aflăți în imposibilitatea de a vota fizic. Anul trecut, de votul prin telefon s-au folosit consilierii bolnavi de COVID sau aflați în izolare; motiv pentru care au existat discuții referitoare la legalitatea acestui demers pentru persoanele care se afla în concediu.

Ce s-a modificat în Bugetul Bacăului

Cei 14 consilieri PNL-USR-PLUS-PMP-Pro România au votat, în bloc, diminuarea programului de investiții cu 7,6 milioane de lei. Învățământul pierde 550.000 de lei (150.000 de lei de la aparate de spălat pardoseala și 400.000 de lei de la construirea sălii de sport de la școala Domnița Maria); Sănătatea pierde 2,3 milioane de lei (de la construirea spitalului municipal); capitolul Cultură și Recreere pierde 2 milioane de lei de la modernizarea stadionului municipal dar câștigă 75.000 de lei, bani cheltuiți deja cu sistemul de supraveghere de la Insulă. Protecția Mediului pierde 2 milioane, de la Închiderea celulei 1 a depozitului de deșeuri. Trenului urban i se iau 1 milion de lei, dar se dau 150.000 de lei pe un studiu privind oportunitatea servicii și regulament Transport Public Bacău. 1,95 milioane de lei se vor duce la „Autorități executive” pentru: chiria sediului de la Direcția Impozite și Taxe Locale, servicii de pază, servicii juridice, protocol și reprezentare, cheltuieli cu anunțuri presă srisa, on line, monitorul oficial și alte cheltuieli administrative. Un milion de lei se duc la asigurarea contribuțiilor anuale ale municipiului Bacău în calitate de membru în asociații de dezvoltare locală. Pentru vaccinare și plata medicilor se alocă 1,5 milioane de lei. 100.000 de lei vor merge la finanțarea nerambursabilă a activităților nonprofit conform Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate cu această destinație.

Se iau banii de la reabilitarea Teatrului Bacovia

Se mai iau bani de la Reabilitarea și modernizarea ansamblului „Hotel Central și „Teatrul Bacovia” – 1,250 milioane, „Casa Anania” – 100.000, „Amenajare Parc de agrement Zona Bicaz – Chimiei – Izvoare – 270.000 de lei, și de la relocarea Vivariului – 90.000 de lei. Proiectul de reabilitare și modernizare a 8 clădiri de dispensar pierde 400.000 de lei. Capitolul Combustibil și Energie – se diminuează cu suma de 100.000 de lei de la obiectivul „Racordarea unităților școlare la sistemul de termoficare”. Banii vor fi alocați pentru reabilitarea și modernizarea Parcului Cancicov” – 450.000 de lei, reabilitare și modernizarea Parcului Gherăiești – 450.000 de lei, consolidarea unui taluz de la Sala Polivalentă a Sporturilor – 150.000 de lei, reabilitarea și modernizarea PT nr.22 – 50.000 de lei, achiziția de module de colectare deșeuri” (250 buc.) – 960. 000 de lei și construirea de platforme subterane pentru colectarea selectivă a deșeurilor urbane și instalarea de sisteme inteligente de colectare selectivă a deșeurilor stradale – 150.000 de lei.

PSD: “Modificarea bugetului, o scamatorie ilegală”

Într-un comunicat de presă, PSD Bacău susține că rectificarea bugetului este ilegală deoarece hotararea de adoptare a bugetului este SUSPENDATĂ de drept chiar prin acțiunea Prefecturii şi, prin urmare, imposibil de rectificat atâta vreme cât prefectul nu-şi retrage acțiunea din instanță. Abia dupa ce hotărârea intră în vigoare, aceasta poate fi rectificată. “În sprijinul acestui demers, aparatul de specialitate din Primărie a brevetat votul de pe plajă, din concediu, unde se găsesc unii consilieri locali care, deşi nu se aflau în Bacău, au votat on-line la şedința CL de luni (votul on-line a fost permis în pandemie, din rațiuni de distanțare socială, nu de concediu de odihnă!). Deşi consilierii locali au câştigat la Tribunal, instanța respingând ca NEÎNTEMEIATĂ acțiunea comandată politic a Prefecturii, HCL 111 nu poate intra in vigoare până când prefectul nu-şi retrage acțiunea sau nu se epuizează termenul legal pentru declararea eventualului recurs. Reamintim că inclusiv Finanțele au comunicat Primăriei, la 22 iunie 2021, că nu pot alimenta conturile municipalității în condițiile în care HCL 111 este suspendată, iar hotărârea Tribunalului nu este definitivă (situație în care ne aflăm şi în prezent)”, se mai arată în comunicatul PSD.

Prefectul Bulai nu mai vede motive pentru recurs

„Așa cum am anunțat deja, dacă noua hotărâre a trecut de votul majorității și este respectată legislația, nu văd nici un motiv pentru care instituția pe care o conduc să formuleze recurs. De altfel, am semnat adresa prin care informez Tribunalul Bacău că din acest moment, instituția renunță la dreptul de a formula recurs. Primăria Bacău urmează să funcționeze normal, fără riscul de a întrerupe furnizarea unor servicii publice sau derularea unor contracte și de a nu se plăti salarii. De la bun început, această acțiune în instanță a avut menirea de a verifica respectarea legalității actului administrativ. În același timp, vreau să subliniez faptul că nu sunt de acord cu argumentele reținute de instanța de judecată în motivare, deși respect decizia luată. Pentru că au curs mesaje de tot felul în spațiul public, vă invit să citiți integral motivarea. Le mulțumesc consilierilor locali care au reușit să ajungă la un consens și au înțeles să voteze un buget care să poată fi operat în beneficiul băcăuanilor. Cei care se constituie în acest moment în opoziție au înțeles să servească, în continuare, unor grupuri de interese obscure”, a declarat prefectul Leonard Bulai.

“Consilierii locali ai Pro România au decis să deblocheze orașul”

“Prin adoptarea acestei hotărâri, bugetul a fost deblocat așa cum a solicitat Pro România, alături de partidele de opoziție, iar primarul a înțeles în ceasul al 12-lea că aceste alocări pentru clasele 0 și a V-a, bursele pentru elevi, tichetele pentru pensionari și fenomenul sportiv băcăuan nu sunt negociabile! Prin gestul iresponsabil al prefectului de a ataca în instanța bugetul, practic a fost blocat integral orașul ajungând în situația actuală, respectiv orașul să nu se mai poată întreține, iluminatul public să nu fie reparat, alocațiile pentru asistenții maternali blocate, țânțarii să ne năpădească, gropile să inunde spațiile stradale, iar fondurile europene să fie puse într-un real pericol. Astăzi (ieri, n.n.), prefectul a venit în ședința de consiliu local asumându-și practic vina, făcând precizări de legalitate a prezentei hotărâri. Asta însemnă să joci totul într-o cheie politică, uitând că în acest oraș sunt oameni pe care trebuie să-i servești și cărora să le îndeplinești dorințele normale – curățenie, liniște și nu țânțari, bălării și gropi.

Votul consilierilor locali Pro România nu însemna vreo alianță mai mult sau mai puțin conjuncturală. Însemna doar dorința consilierilor Pro România ca acest oraș, indiferent de cine vremelnic îl conduce, să funcționeze normal!

Au fost luni de zile pierdute pentru acest oraș și un pericol pentru dezvoltarea acestuia, fapt ce nu poate fi pus pe seama opoziției care a susținut amendamentul adoptat astăzi”. Comunicat de presă pro România

Liviu Miroșeanu, viceprimar PNL: ”Municipiul Bacău are buget!

“Municipiul Bacău are, de astăzi, un buget funcțional, în urma votului majorității din Consiliul Local Bacău”, a anunțat viceprimarul Liviu Miroșeanu, care a expus prioritățile PNL în privința Bacăului: “Modernizarea zonei ”Pod Narcisa”, inclusiv prin montarea de panouri fonoabsorbante, înfiinţarea a două centre medicale de permanenţă, a unui centru integrat pentru intervenţii Ambulanţă-SMURD și a două centre ”60+”, pentru pensionari, în zona Nord şi zona PTTR, rămân prioritățile consilierilor locali PNL, care au susținut, de altfel, aceste proiecte, ca amendamente la bugetul discutat încă din luna aprilie. Învățământul este preocuparea PNL și, așa cum am mai anunțat, dorim reluarea tradiției de a organiza, încă din acest an, Gala învăţământului băcăuan, pentru a recunoaște și a recompensa performanța elevilor și cadrelor didactice băcăuane. Reamintim că tot consilierii liberali sunt cei care au propus, prin amendamente aprobate în Consiliul Local Bacău, creșterea valorii burselor și alocarea diferențiată a acestora: 100 lei pentru elevii cu medii între 8,50-9,50, 150 lei – pentru elevii cu medii cuprinse între 9,51 – 9,99 și 300 lei pentru elevii cu media 10. Tot pentru 2021, Grupul Consilierilor PNL din CL Bacău are în vedere demararea unui concurs de soluţii, pentru identificarea direcţiilor de dezvoltare a zonei 9Mai – Cascada – str.Stadionului – Sala Sporturilor – Cimitir Evreiesc – Universitatea ”George Bacovia”, a spus Liviu Miroșeanu.

Cristi Manolache: Pro România să-și asume responsabilitatea acestui blat!

Liderul consilierilor PER, Cristi Manolache, a solicitat consilierilor de la Pro România, care au decis să voteze alături de alianța de guvernare să-și asume responsabilitatea acestei alegeri. “Azi, cei de la Pro România consfințesc trecerea în rândul Executivului și ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru toate proiectele”, a spus acesta. Cât despre ședință, Manolache a spus că atmosfera și personajele îi amintesc de piesele lui Caragiale. “Aș întreba pe cei de la pro România dacă azi au altă poziție față de amendamentul la buget votat de ei”, a mai spus liderul ecologist.