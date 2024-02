O nouă achizitie pentru cel mai mare angajator din Slănic Moldova. Condiții de 4 stele la preț de 3 stele la Vila Dobru

* interviu cu Bogdan Șova, director general Mountain Resort SRL

Una din cele mai importante companii care operează pe piața turistică a stațiunii Slănic Moldova a achiziționat pensiunea Steinhaus care va fi redenumită Vila Dobru. Aceasta va completa portofoliul companiei alături de Vila Teleconstrucția, Hotel Dobru și Complex Panoramic.

– Cum a evoluat zona turistică Slănic Moldova și care sunt principalele categorii de turiști care vin în stațiune?

– Din 2010 de când am preluat prima locație în Slănic Moldova, am avut o creștere continuă, plecând de la un turism de “sâmbăta” și ajungând în prezent la un grad de ocupare de 75-80% pe an, în toate cele 3 unitati hoteliere: Vila Teleconstrucția, Hotel Dobru și Complex Panoramic, care însumează 100 de camere. În general, stațiunea Slănic Moldova atrage turiști trecuți de prima tinerețe, interesați de tratamente balneare, iubitori de natură și cei în căutare de relaxare. Ambiția noastră de a atrage tineret dornic de distracție a început să dea roade prin pachetele și evenimentele organizate.

– De unde ideea de a achiziționa încă o locație? Ce v-a atras la această pensiune?

Ne-a atras proximitatea ei față de Hotel Dobru, cea mai solicitată unitate a noastră. Acum este o anexă a Hotelului Dobru, ce se separă de acesta doar prin câteva trepte. Cei ce se vor caza la Vila Dobru se vor putea bucura de condiții de 4 stele, la preț de 3 stele. Totodata ne-a atras arhitectura deosebită a clădirii, dotările și amenajarea interioară. Odată cu achiziția acestei pensiuni, care acum devine Vila Dobru ne îmbogățim oferta de cazare de la 41 de camere cat are acum Hotel Dobru, la 61 de camere duble plus un apartament, deci in total vom pune la dispozitia oaspeților nostri, în cele 4 locații, 121 de spații de cazare (apartamente, miniapartamente, camere duble).

– Cum vă asigurați că serviciile oferite sunt personalizate pentru a satisface nevoile diferite ale oaspeților?

– Principala metodă pentru personalizarea serviciilor în locațiile noastre este monitorizarea feedback-ul și adaptarea ofertelor la nevoile individuale ale oaspeților noștri. Mottoul dupa care funcționăm este: “Nu există nu se poate!”. Astfel raspundem cu drag la provocările și solicitările clientilor.

– Ce activități și atracții recomandați oaspeților care doresc să vă calce pragul?

– Toți clienții nostri au acces la baza de agrement de la Vila Teleconstrucția (piscină , saună , jacuzzi, teren de tenis de câmp acoperit), la ciubărul cu apă sărată și sauna exterioară de la Hotel Dobru și la baza de tratament de la Complex Panoramic, care include o lista de peste 10 tipuri de proceduri de Balneo-Fizio-Kineto-Terapie precum si investigatii medicale unice in zonă: clientului i se face un set de analize medicale în baza cărora medicul prescrie un tratament cu apele minerale din Slănic Moldova. Pentru cei mici avem de asemenea ca și atracție un loc de joacă interior la Complex Panoramic și un loc de joacă exterior la Hotel Dobru.

1 de 4

– Având în vedere ca sunteți cel mai mare angajator din Slănic Moldova, cum vă descurcați cu personalul și cum vă asigurați că personalul dvs. este bine instruit și motivat pentru a oferi servicii excelente oaspeților?

– Asigurăm instruiri continue și motivăm personalul nostru prin implementarea programelor de formare eficiente, feedback regulat, recunoașterea performanțelor și oferim oportunități de avansare. Crearea și menținerea unui mediu de lucru pozitiv și comunicativ contribuie, de asemenea, la îmbunătățirea moralului și a loialității angajaților, traducându-se într-un serviciu mai bun pentru oaspeți.Colaborăm cu personal tânăr, dornic de evoluție și afirmare. Avem de asemenea personal venit din alte localități cărora le oferim cazare și masă. Tocmai ce am terminat de amenajat apartamente care pot gazdui până la 27 de locuri de cazare moderne.

– Care sunt planurile viitoare pentru a rămâne competitiv în industrie și pentru a atrage noi clienți?

– Pentru a rămâne competitiv în industria HoReCa, planurile viitoare includ inovații în meniurile restaurantelor noastre și adaptarea la tendințele alimentare, ținând cont de sustenabilitate. Ne dorim să folosim produse cât mai naturale pentru că punem preț pe sănătate și vrem să susținem producătorii locali și produsele românești. Investim în marketing digital pentru a atinge noi clienți și dorim îmbunătățirea serviciilor prin tehnologii precum rezervări online sau aplicații mobile. Suntem în proces de creare a unei aplicații pentru telefoanele mobile, prin care ne dorim ca cei care au aplicația descărcată să poată primi ofertele noastre, să acumuleze puncte pe care ulterior să le folosească achiziționând produse și servicii, să beneficieze de discounturi substanțiale și astfel să putem facilita personalizarea și îmbunătățirea experienței oaspeților. Dezvoltăm parteneriate locale și oferim experiențe unice prin evenimente speciale, cu artiști celebri, petreceri cu DJ și multe alte evenimente pe care le vom dezvălui pe rețelele noastre de socializare la timpul potrivit. Pe partea de dezvoltare, nu ne oprim aici. Urmează să extindem Complexul Panoramic cu un centru SPA ultramodern și 36 de camere clasificate la 5 stele. Totodată, suntem în faza de proiectare și avizare a unui complex dedicat cantonamentelor și taberelor pentru copii, ce va cuprinde aproximativ 160 de locuri de cazare, restaurant, săli pentru activități, amfiteatru pentru spectacole, piscină și aventură parc.