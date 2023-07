O echipă norvegiană va realiza un studiu referitor la dezvoltarea sustenabilă a comunităților rurale din județul Bacău

Proiectul „Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună” implementat de Fundația de Sprijin Comunitar (FSC) în parteneriat cu Change the World Norvegia, se află în plină desfășurare si are ca scop principal creșterea capacității de incluziune socială si participare la viața publică, prin îmbunătățirea rezultatelor școlare și dobândirea abilităților de viață independentă, pentru 150 de copii și tinerii din trei comune băcăuane, Motoșeni, Dealu Morii și Podu Turcului. Proiectul a demarat în luna februarie 2022 și are o perioadă de implementare de 2 ani.

Pentru cei 50 de bursieri ai FSC provenind din familii sărace din mediul rural, proiectul oferă o serie de activități lunare de dezvoltare personală, consiliere și advocacy privind propriile drepturi, dezvoltarea spiritului civic și voluntariat, orientare pe piața muncii etc, inclusiv întâlniri cu oameni de afaceri sau experți în diferite domenii de activitate, dar și vizite la companii sau instituții locale. În acest fel ei sunt sprijiniți în vederea depășirii discrepanțelor față de colegii lor din mediul urban ceea ce va duce la creșterea șanselor de integrare în societate și pe piața muncii.

În luna iulie, partenerul norvegian al proiectului, organizația Change the World a vizitat zona țintă a proiectului pentru a realiza un studiu referitor la dezvoltarea sustenabilă a comunităților rurale românești cu un focus pe inițiative economice dar și implicarea civică la nivelul întregii comunități.

Reprezentanții organizației norvegiene, Mauricio Eric Deliz Munoz și Eduardo Ignacion Jara Soto au avut mai multe întâlniri cu beneficiarii, echipele FSC și autoritățile locale din zona de est a județului pentru a culege informațiile necesare fundamentării acestui studiu. La întâlnirea cu autoritățile locale, care a avut loc în comuna Motoșeni, au participat primari din 7 comune în care FSC își desfășoară proiectele sociale, care au oferit un feed-back valoros referitor la problemele și oportunitățile de dezvoltare pe care zona rurală din estul județului le oferă.

La rândul lor, părinții copiilor vizați de proiect au prezentat situația zonei din perspectiva locuitorilor acesteia și au pus accentul pe nevoia de locuri de muncă în aceste comunități, aflate la distanțe de peste 50 de km de Bacău, dar și de diverse servicii și posibilități de divertisment, care ar creste calitatea vieții locuitorilor și ar contribui la scăderea fenomenului de migrație a tinerilor din această zonă.

După finalizarea lui, studiul va fi pus la dispoziție atât autorităților locale cât și județene în cadrul unui eveniment organizat la finalul proiectului, unde vor fi prezentate și rezultatele acestuia precum și schimbările realizate în cele trei comunități rurale.

În continuare România ocupă locuri fruntașe în clasamentul abandonului școlar, a analfabetismului funcțional și a șomajului în rândul tinerilor între țările membre ale UE. În ciuda progreselor socio economice ale României, discrepanța între orașe și satele îndepărtate de acestea a crescut vizibil. Studiile denotă că situația copiilor și tinerilor în zonele rurale rămâne în continuare critică, principalele cauze fiind sărăcia, infrastructura deficitară, lipsa de perspective economice și de dezvoltare.

Proiectul „Grupuri vulnerabile în acțiune pentru o viață mai bună” este derulat de Fundația de Sprijin Comunitar în parteneriat cu Change the World, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Despre Programul Active Citizens Fund România:

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro. ”