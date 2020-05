Odată cu ridicarea stării de urgență s-a dat liber la mai multe activități în aer liber, între acestea numărându-se și pescuitul sportiv. Împătimiții de pescuit atât au așteptat, și, cu mic, cu mare, și-au pregătit sculele și au luat cu asalt „bălțile”.

Băcăuanul Puiu Savastre este unul dintre cei care nu pot sta deoparte, și, precum personajele din filmul „Monstru” (interpretate magistral de Toma Caragiu, Octavian Cotescu și Marin Moraru-n.r.) a reușit să captureze un exemplar de toată lauda…și invidia. Crapul prins cântărea 33,9 Kg și constituie un nou record național. Pe scurt, Puiu Savastre a făcut parte din echipa tehnică de la TV Bacău după care a lucrat în același domeniu pe nave de croazieră. Având în vedere această reușită, l-am rugat pe Puiu să ne împărtășească din experiența sa.

„Pescuiesc de la 7 ani, pescuit impropriu zis… o joacă, bunicul meu m-a dus la un iaz din satul Șesuri/Moinești la plimbare, să văd lacul din sat. Am văzut prima oară pescuitul “pe viu” și pescarii care prindeau imensități de pești 1-2 kg. Rămânând în vacanță la ei, peste vară, a devenit cea mai impresionantă activitate pentru mine pe vremea aceea. Asta era în 1986. La puțin timp mi-au cumpărat o “vargă”, și așa a început distracția, vară de vară, celebrele partide la peștișori mici cu pâine sau râme. Erau atracția principala, am fost fascinat… Și nu odată veneau bunicii sau părinții după mine să ma aducă acasă “de urechi”. Timpul trecea așa de repede și mereu uitam sa mai vin și acasă”, și-a început povestea Puiu Savastre.

Mulți ani a pescuit acolo, un loc în care timpul nu mai conta. Era fascinate de tot ce se întâmplă și se bucura și de prietenii din sat. Foarte amuzat, Puiu a precizat că la vremea respective nu existau play station sau alte gadgeturi care să-ți fure tot timpul.

Odată cu anii adolescenței și apariția altor provocări, pescuitul a căzut pe planuri îndepărtate. Dar, cum „prima dragoste” nu se uită niciodată, pe la 26 de ani Puiu și-a propus să revină pe baltă și să prindă un pește mare.

Trofeul de 10 kg

„Îmi doream nespus un crap de 10kg. Era trofeul suprem pentru mine. M-am înarmat cu echipament și am început sa pescuiesc pe bălțile din orașul nostru, ani buni 6-7-8 ani, dar nu am avut norocul să îmi împlinesc visul… probabil pentru că nu înțelegeam arta pescuitului. Lucrurile erau ceva mai complicate decât imi aminteam. Nu era doar un băț, un fir, o plută și un carlig. Și uite așa, am abandonat iar pescuitul. Pur și simplu nu se lega. Ceva lipsea. Am căutat alte soluții pentru a ma relaxa, hoby etc”, își amintește Puiu Sevastre.

Anii au trecut, viața a selectat alte priorități pentru el, timpul liber a dispărut ușor, ușor, și toate acumulate încet, încet, s-au transformat in stres… „Și uite așa am bătut iar la ușa pescuitului în speranța că voi prinde acel pește de 10kg. Partidele de câteva ore s-au transformat în partide de câteva zile în natură, locul perfect unde te poți deconecta de rutina zilnică și nebunia fiecărei zile. Știam că nu va fi ușor. Pescuitul nu e o joacă. Implică sacrificii, strategii și multă, foarte multă teorie care trebuie pusă în practică. Nu e o știință exacta. La final te lupți cu un adversar care are în sânge instinctul de supraviețuire și nu poate fi păcălit ușor.

Am învățat că peștele trebuie respectat. Un pește prins într-o partidă de relaxare trebuie eliberat. Este un trofeu care stă mai bine într-o poză decât în farfurie. Iar noi, ca oameni, trebuie să respectăm și să dăm șansa altor pescari, sau generații viitoare, să se bucure de acea poză. Așa am aleas sa fiu pescar Catch and Release”, a explicat Puiu, care la puțin timp dipă ce a înțeles toate aceste lucruri s-a „întâlinit” cu primul pește de 10 Kg. „A fost un pește superb pentru mine, capturat undeva în județul Iași, pe un lac de specialitate. Un singur pește intr-o partidă de 3 zile”, a mai povestit Savastre.

De atunci lucrurile s-au așezat altfel iar cunoștințele au început să se înmulțescă.

Omul cât trăiește învață

„Am pornit la drum, singur, fără sponsori sau mai știu eu ce alte ajutoare. Am cunoscut oameni faini în partidele de pescuit, am reușit sa colaborez cu un club din Suceava – Bucovina Baits Team, unde am învățat extraordinar de multe lucruri esențiale în pescuitul C&R. Au fost acolo pentru mine în partidele grele, cu un sfat și suport moral si încet, încet am prins încredere că pot prinde… un pește mai mare, și vânătoarea acelui pește mai mare m-a purtat prin toată țara. Am pescuit alături de pescari experimentați, puternici, am schimbat păreri, povești, amintiri, speranțe, am râs și am împărțit frustrări. Pe marginea lacului oamenii au ceva în comun, pescuitul. De multe ori doar un “salut, de unde sunteți” e de ajuns ca sa petreci toată partida împreuna cu ei și să ai un prieten pe viață. Am dormit în cort și lângă sobă, am stat cu ochii mari în miez de noapte când auzeam lupii în pădure urlând la lună, și am răsturnat cortul în miez de noapte când o broască a intrat în sacul de dormit…

Am jucat zeci de farse colegilor de stand și la rândul meu am primit cu vârf și îndesat. Oamenii sunt făcuți sa socializeze… pescuitul este numitorul comun pe malul lacului și rețeta unor prietenii incredibile”, a mărturisit Puiu Savastre, probabil cu speranța că ne va „molipsi” de acest hobby.

Anii au trecut iar capturile eroului nostrum au început să ia amploare. De la 10 Kg a trecut de 12, 14, 20, 25 de kilograme. Puiu însă a înțeles că nu doar greutatea contează și a învățat că fiecare pește are particulartățile și frumusețea lui. Și așa a venit anul de grație 2020…

O partidă de pescuit de 7 zile

„Anul acesta a fost probabil primul an în care am simțit că sunt pregătit să abordez o partidă de pescuit complexă, dificilă, înafara zonei mele de confort. Pandemia m-a ținut acasă și am putut pescui doar în amintirile sezoanelor trecute… Am așteptat să putem ieși în natură. Am ales o locație nouă, bazat pe ceea ce m-am documentat luni la rând. O partidă de 7 zile, unde nu am vrut decât să prind un pește de peste 25kg, pentru mine un nou record personal. Am improvizat tot ce am putut în tehnica pescuitului la crap pentru un rezultat bun, o amintire de neuitat. Primele 4 zile au fost lungi. Nimic nu dădea rezultate.

Suportul moral venit de la sotia mea și de la colegii de la Bucovina Baits Team au fost singurele lucruri care mi-au ridicat moralul și îmi dădeau purere să abordez o nouă strategie. Și totul a luat formă într-o singură secundă. O alarmă care sună, un fir care fuge de pe tamburul mulinetei tale, inima bate tare, începe drillul… totul e ireal, totul e pe repede înainte. Peștele e mare, îți dai seama in primele minute. Începe lupta, oare o sa câștig ?!…

10 minute, 20, 30, 40, vine la luciul apei… e obosit… e mare ! Un specimen frumos… am câștigat ! E in minciog! totul e doar adrenalina, colegii de pe alte standuri se adună, aplaudă, te fericita. Trofeul este Mare, urmează procedurile de cântărire… Un nou record național 33.9kg. Cuvintele nu își au rostul… totul e doar o poveste care se desfășoară în fața ta iar tu ești personajul principal! E ireal! Nu ai visat niciodată atât de departe… dar ai făcut tot posibilul pentru cel mai bun rezultat”, și-a povestit trăirile noul campion national de pescuit.

Curg felicitările

Au trecut deja câteva zile de la marea performanță și în continuare colegii pescari din toată țara îl felicită pe băcăuanul Puiu Savastre. Bucuria lui a fost transmisă tutror celor care practică pescuitul Catch and Release și a deschis noi orizonturi. Acum, cu toții își doresc să doboare recordul lui Puiu Sevastre.

„Această reușită va fi cu siguranță o amintire incredibilă și un record național de care sper că peste ani copilul meu se va mândri. Conștientizez că va dura mult, până poate acest record va fi doborât de către mine, din nou, poate niciodată, dar e prea departe să ma gândesc acum la aspectul acesta, pentru că bucuria prezentului trebuie savurată.

Voi petrece restul partidelor anul acesta cu siguranța acasă, în Bacău, pe lacul Horgești, o locație excepțională cu trofee mari, pesti frumoși, condiții foarte bune și administrație excepțională. Ma simt ca acasă acolo, iar pentru noi băcăuanii, in opinia mea, e cel mai accesibil lac cu standarde net superioare față de celelalte opțiuni pe care județul nostru le oferă”, a concluzionat Puiu Savastre, deținătorul recordului național de pescuit Catch and Release.