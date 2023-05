Nou în Parcul Trandafirilor! Il Campione îți oferă noi perspective de relaxare la…VIP

Florin din Parcul Tradafirilor, ne povestește cum să reușești, cu bani puțini

Pe Florin Lazăr l-am întâlnit prima dată la pizzeria „Il Campione” din Parcul Trandafirilor, un restaurant pe care l-a deschis la începutul verii anului 2019. La vremea respectivă, „Il Campione” era o afacere de familie la care lucra Florin împreună cu sora și nepoții lui. La început a fost dezamăgit de faptul că nu prea mergea, însă cu timpul și cu răbdare lucrurile s-au așezat pe făgașul normal.

„După prima lună am fost foarte dezamăgit. Am crezut că în curând voi pune lacătul pe ușă și voi pleca iar prin Europa”, spunea atunci Florin Lazăr. Apoi a încercat mai multe variante de reclamă și lucrurile au început să meargă.

În oraș sunt multiple variante de pizza, însă chiar de la deschidere, din 2019, Florin a venit cu ceva nou, o rețetă proprie pentru blat cu care i-a cucerit pe băcăuani. „Tot timpul am încercat să inovez și astfel am ajuns la rețeta mea, care are succes”, ne spunea atunci plin de încredere Florin Lazăr, care încă de atunci a venit pe piață cu aproximativ 30 de sortimente de pizza. Și încă de pe atunci, se gândea la viitor și la dezvoltarea afacerii.

Evident, au urmat anii de pandemie iar celor de la „Il Campione” nu le-a fost ușor. Ca toate afacerile, mai ales cele din HoReCa, și cei de aici au avut mult de suferit. Totuși, în condiții vitrege, dar cu credință în reușită, Florin Lazăr nu s-a lăsat înfrânt. Așa că, anul trecut, chiar de Paște, afacerea lui Florin începea să prindă aripi. Împreună cu alți parteneri a deschis tot în Parcul Trandafirilor, un restaurant cu un nou concept.

Umbrella NF Il Campione s-a dovedit a fi un pas important mai ales pentru că se bucura și de aportul unui chef italian cu o vastă experiență în bucătăria vestică, franceză, italiană și în general…mediteraneană. Iar pe lângă o bucătărie bine pusă la punct, în locația respectivă tinerii puteau petrece în regim de club.

Noul Il Campione VIP

Timpul a trecut pe nesimțite dar a demonstrat că Florin Lazăr a ales corect drumul la care s-a gândit în 2019. Și asta pentru că de vineri, 5 mai, tot în Parcul Trandafirilor, Florin a mai deschis un restaurant. Așa că a fost un bun prilej de reîntâlnire și, printre altele, de depănat amintiri.

„Drumul până aici nu a fost deloc ușor. Dar pe cât de dificil a fost, pe atât de frumos a fost. Mi-aduc aminte că acum doi ani i-am propus fratelui meu să se întoarcă acasă din Italia unde lucra ca pizzer, și să devină asociat cu 50% din acțiuni la Il Campione. Speram atunci că voi reuși să-mi iau și eu o vacanță după 8 ani de muncă. Dar n-a fost să fie. Apoi, anul trecut s-a ivit o nouă oportunitate și am închiriat spațiul în care am deschis Umbrella. Capitalul meu era undeva la 26.000 de euro iar ca să pun totul la punct mi-ar fi trebuit, după calculele mele, 42.000. Unica soluți a fost ca o parte din lucrări să le fac eu. Așa că am pus gresie, faianță și multe alte lucruri au fost făcute cu mâna mea”, ne-a spus Florin Lazăr, iar povestea nu se încheie aici, pentru că au fost și alte…peripeții. „Pot spune că au fost luni de implicare totală. Stăteam uneori în șantier până noaptea târziu. Dar a meritat. Așa că în toamna anului trecut am deschis în regim de petreceri de weekend și mici petreceri private, mai ales că venea sezonul rece. Am avut un pic de noroc și pentru că îl aveam pe nepotul meu Andrei la bar, un pasionat de această meserie. Avea mână liberă și a făcut niște combinații care au prins foarte bine la clienții noștri. O altă provocare pentru mine a fost să asigur un program muzical bun. Și cum sunt pasionat de foarte mulți ani de muzică, m-am băgat DJ. Și nu m-am oprit din „butoane” până acum o lună când am început să pregătesc terasa pentru noul sezon. De mic copil mi-a plăcut să fiu DJ, de pe la 14 ani, când am plecat să muncesc să strâng bani și să îmi cumpăr mixer și playere. Visam ca la 20 de ani să ajung în festivaluri mari. După ce am strâns ceva bani, m-am dus într-un magazin de scule pentru DJ din București dar am plecat dezamăgit când am văzut ce prețuri mari sunt. Așa că m-am oprit într-un magazin de telefoane și așa mi-am cumpărat primul telefon din viața mea”, ne-a povestit Florin care a achiziționat aparatura necesară exact în urmă cu un an, aparatură pe care a folosit-o cu succes până de curând.

După această poveste, spusă ca „pe apă”, am vizitat noua locație Il Camione VIP. La interior țiplă, în așteptarea noilor clienți. Dar pentru că e start de vară, trebuie subliniat că punctul forte e terasa, căreia în timpul discuției noastre, foarte mulți i-au dat târcoale. Aranjată cu bun gust și aer de vacanță, nu ai cum să o ratezi. Iar încă de la intrare, pe un panou mare poți găsi informații cu privire la toate meniurile din noul restaurant VIP. Bine amplasat, la umbra și cu multă verdeață, cu siguranță va fi un loc căutat în această vară. Mai mult decât atât, trebuie spus și faptul că pe lângă delicioasele pizza Il Campione, noul restaurant – pub VIP beneficiază și de o echipă tânără dar cu experiență, și plină de entuziasm. Și ca să nu spunem noi prea multe, cred că e mai ușor să vă convingeți cu o simplă vizită la Il Campione VIP din Parcul Trandafirilor din Bacău. Sigur veți reveni!

Il Campione VIP în Parcul Trandafirilor

Telefon 0738 923 966

https://instagram.com/vip_pub_club?igshid=ZDdkNTZiNTM=

https://www.facebook.com/Ilcampione91