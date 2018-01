Mașinile mai vechi de 12 ani vor trece anual pe la Registrul Auto Român

De la 1 ianuarie, băcăuanii care dețin mașini mai vechi de 12 ani sau mai mult vor fi obligați să treacă mai des pe la Registrul Auto Român pentru a face inspecțiile tehnice. Prevederea este inclusă într-un act normativ intrat în vigoare din acest an. Astfel, mașinile cu această vechime vor trece anual prin filtrul RAR (față de o dată la doi ani, cum era până anul trecut). Mașinile noi vor face prima verificare ITP abia după trei ani de la înmatriculare. Aceste modificări la regimul ITP se aplică chiar de la 1 ianuarie, și nu de la 20 mai, când intră în vigoare Legea 260/2017 de modificare a OG 81/2000. Potrivit aceluiași normativ, Inspecția Tehnică Periodică (ITP) a mașinilor va putea fi trecută dacă autoturismul are defecțiuni minore, cum ar fi parbrizul ușor fisurat într-o zonă care nu afectează vizibilitatea șoferului ori dacă este doar un bec ars la plăcuțele de înmatriculare etc. Deci, sunt trecute cu vederea tocmai acele deficiențe „care n-au un efect semnificativ asupra siguranței vehiculului sau impact asupra mediului și alte neconformități minore”. În schimb, dacă autovehiculul prezintă defecte mai grave, descoperite la verificarea RAR, atunci acestea vor fi reparate în cel mult 30 de zile. În plus, pe lângă creșterea numărului de controale în trafic și mărirea ritmului de lucru (ceea ce va duce la dispariția programărilor mari, de până la 3 luni), Registrul Auto Român anunță și lansarea, în curând, a cazierului maşinii cumpărate la mâna a doua. Documentul va conţine informaţii despre kilometraj, accidente sau intervenţii importante, cum ar fi schimbarea motorului. Tot din acest an, se dorește ca înmatricularea să fie făcută doar la Registrul Auto Roman, și nu la poliţie. 0 SHARES Share Tweet

