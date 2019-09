Scandalul declanșat în Spitalul Județean de Urgență Bacău prin relocarea Secției ORL, pe care medicii de acolo o consideră „improprie” a luat amploare. Se vorbește cu indicatorii financiari pe masă, se aduc noi acuzații, iar conducerea unității medicale transmite un nou punct de vedere.

Reamintim, pe scurt, așa cum am prezentat în ediția de miercuri, 11 septembrie, că întregul scandal a început în momentul în care s-a anunțat că Secția ORL a Spitalului Județean de Urgență va fi, în curând, relocată într-un alt spațiu (o parte din Secția de Oftalmologie, care se va restrânge), întrucât clădirea în care funcționează acum va intra în reabilitare capitală (o clădire care a fost construită în 1890 și va fi reabilitată cu bani de la Compania Națională de Investiții, respectiv 6 milioane de euro). Fără a se împotrivi investiției, pe care chiar o consideră necesară, corpul medical care lucrează pe această secție este însă nemulțumit. „Acel spațiu în care vom fi mutați este impropriu pentru desfășurarea activității noastre medicale, fiind vorba de o specialitate chirurgicală, cu urgențe vitale și linie de gardă, care asigură servicii de profil pentru pacienți, adulți și copii, din tot județul Bacău (…). Vom sta undeva la demisol și la nivelul parterului, locații care nu sunt corespunzătoare cazuisticii noastre (…) Acel spațiul este impropriu, acolo este prezent mucegaiul, sunt infiltrații de la demisolul clădirii, nu ne vom putea asigura o activitate medicală corespunzătoare și nici nu putem garanta siguranța pacienților în aceste noi condiții de relocare! Sunt spații insuficiente și improprii (…) Cel mai bun loc pentru noi și pentru desfășurarea unui act medical responsabil și pentru siguranța pacienților este în locul Secției Endocrinologie, a Compartimentului Reumatologie și a celui de BFT (balneo-fizioterapie), care funcționează acum pe partea stângă a etajului V din Blocul operator, specialități care nu sunt chirurgicale”, au declarat medicii din Secția ORL.

„Mie, personal, mi-ar fi rușine să îmi iau salariu la zi și integral pe seama muncii altor colegi pe care îi blamez acum. Sunt alte secții care își fac indicatorii și ridică nivelul spitalului. Nu cred că medicii de la ORL sunt cei mai în măsură să comenteze deciziile manageriale și să emită pretenții.”

Dr. Maria Elena Vamanu, medic șef Secție Endocrinologie

Este declarația care ne-a fost dată joi (12 septembrie), la prânz, când ne-am deplasat din nou la spital. Pe Secția Endocrinologie lucrează acum doi medici (dr. Maria Elena Vamanu și dr. Mihaela Anton), deși în evidențe mai este trecut încă unul, dar acesta nu mai este angajat, cum tot medicul șef ne-a spus. Nemulțumirile medicilor de la ORL au revoltat acum corpul medical din celelalte secții ale spitalului, în special din cele vizate în tot acest scandal.

Și apoi s-au prezentat cei mai importanți indicatori medico-financiari, dr. Maria Elena Vamanu specificând clar că aceștia sunt parte a contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău „prin care noi ne luăm banii pentru salarii, medicamente, utilități.”

• ICM (indice de complexitate a cazului): la nivel național este de 1,03, la nivel de Spital Județean de Urgență Bacău este de 1,27, Secția Endocrinologie are 1,33, iar Secția ORL 1,18, în condițiile în care pe ORL, la nivel național, este de 1,38 (indicatori calculați în primele 8 luni ale acestui an)

• Număr de spitalizări de zi: Secția Endocrinologie 69/luna august; Secția ORL 24/luna august („sunt medici de la ORL care au doar două spitalizări într-o lună sau cu un ICM de 0,3 sau 0,27!, iar eu singură, ca medic, numai pe luna august am avut 44 de spitalizări de zi. Deci nu stăm degeaba, cum cred colegii de la ORL”, spune dr. Vamanu). Și pe an, în perioada 01.01 – 12.09.2019: Secția Endocrinologie are 747 de spitalizări de zi în total („cu doi medici, da!”, adaugă dr. Vamanu), iar Secția ORL 195 spitalizări de zi în total („cu șase medici!”);

• Număr de pacienți externați (internări continue): Secția Endocrinologie 732 (de la începutul anului până ieri, 12.09.2019), Secția ORL 590 (pe aceeași perioadă)

• Grad de operabilitate pe semestrul I 2019: Secția ORL 44% (Oftalmologia are peste 90%)

• Rata de utilizare a patului: Endocrinologia 66%, ORL 54% (pe semestrul I 2019).

„Decizia de mutare a fost luată de toate forurile competente. Secția noastră are peste 90% indice de operabilitate și zero infecții nosocomiale. Clădirea în care funcționăm nu are absolut nicio problemă. Este o clădire veche, dar renovată și curată! Pacienții care se adresează secției sunt foarte mulțumiți atât de condițiile de spitalizare, cât și de calitatea actului medical. Nu înțelegem de ce colegii medici de la ORL vin cu astfel de acuzații, care nu fac bine nimănui! Lipsa de spațiu este o problemă nu numai a spitalului nostru, ci a tuturor spitalelor din țară. Dar credeți că aveam astfel de indicatori, dacă nu era bine? Epidemiologii stau permanent cu ochii pe noi. Nimeni nu se joacă cu siguranța actului medical și a pacientului. Facem și noi sacrificii, mari, foarte mari, de ce trebuie acum să se ajungă aici? Ar trebui ca fiecare să își vadă de treaba lui și să fim o echipă, așa ar fi frumos, nu?”

dr. Dana Călțaru, medic șef Secție Oftalmologie

Un nou punct de vedere al conducerii spitalului

Ieri, conducerea spitalului ne-a transmis un nou punct de vedere, intitulat „drept la replică”, pe care îl redăm ca atare (cu un mic amendament: „clădire improprie” este termen folosit de medicii din Secția ORL, nu de autorul materialului):

„Ca urmare a apariției articolului: «Relocarea secției într-o clădire improprie din Spitalul Județean de Urgență Bacău, nemulțumește corpul medical de la ORL. Decizii manageriale contestate „cu subiect și predicat”», articol apărut pe data de 11 septembrie 2019 în edițiile print și on-line, scris de d-na Roxana Neagu, vă precizăm următoarele:

În Spitalul Județean de Urgență Bacău nu există nici o clădire improprie desfășurării activității medicale, așa cum ați afirmat chiar din titlul materialului. Toate clădirile, inclusiv pavilionul în care funcționează secția de Oftalmologie, au toate avizele necesare funcționării, avize și autorizații emise de autoritățile competente, iar pacienții sunt și vor fi în siguranță din punct de vedere igienico-sanitar. De altfel, acest lucru a fost prioritatea nu doar a personalului medical, ci și a conducerii spitalului care a făcut eforturi financiare pentru achiziția de dezinfectanți și materiale sanitare și de curățenie de calitate. În ceea ce privește condițiile insalubre și infiltrațiile despre care au făcut declarații medicii, precizăm că este vorba despre un spațiu de depozitare care va fi reabilitat înainte de a fi mutată secția în acel spațiu. Trebuie să mai precizăm că alternativa la această mutare, așa cum a precizat și managerul unității, ar fi închiderea secției până la reabilitarea pavilionului, lucru nedorit nici de angajați, nici de conducerea unității. În final, menționăm că în scurt timp va fi modernizată și clădirea în care funcționează secția de Oftalmologie, cea care va găzdui temporar și activitatea secției ORL.”

Vă multumim.

Adrian Popa,

Manager SJU Bacău

Mirela Romanet,

PR, SJU Bacău