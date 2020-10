Tot mai mulţi băcăuani plecaţi la muncă în străinătate au decis să revină în ţară şi şi-au înscris deja copiii la instituţiile de învăţământ din judeţ. Sunt astfel de dosare în toate școlile și liceele! Criza economică din ultimii ani a dus la aceste decizii, iar acum și pandemia de coronavirus, care a paralizat tot. Statisticile de la Inspectoratul Școlar vorbesc de la sine. Din 2018, mai ales, numărul lor este în creștere, cel mai mare înregistrându-se anul trecut. Deşi au învăţat să scrie şi să citească în italiană sau spaniolă, elevii veniţi de peste hotare încearcă să se integreze, fac progrese cu ajutorul profesorilor, dar şi al colegilor, se adaptează noilor cerințe. Iar poveștile lor sunt diferite. Sunt elevi de învățământ primar, dar, mai mulți, de gimnaziu și liceu. Anul acesta, s-a relaxat și procedura de echivalare a studiilor.

Acești copii s-au învățat cu viața de acolo, cu altă cultură, cu alt nivel de trai, cu totul altfel. Sunt veniți din Spania și Italia, în mod special, dar și din Germania, Marea Britanie sau Danemarca. Pentru unii dintre ei a venit momentul să se confrunte cu o altă realitate, în urma deciziei părinților de a se întoarce „acasă”. Cum se vor adapta acești copii la noua viață din România, din Bacău, de … acasă? Motivul întoarcerii nu este neapărat comentat, mulți s-au consolat cu ideea, alții spun că vor să se întoarcă în țara de adopție „după ce se mai limpezesc lucrurile”. Dacă stai de vorbă cu ei îți dai seama că în orice situație ar fi nu le e deloc ușor. Unii sunt nevoiți să o ia de la zero și se simt străini… în propria lor țară.

Alejandro are 17 ani și este acum elev al Liceului Tehnologic „Dumitru Mangeron” Bacău. S-a întors acasă împreună cu familia la începutul lunii august 2020. Deodată, pentru el, totul e altfel. „Când m-am întors în România, aici unde eu nu am făcut niciodată școală, mi s-a părut ceva foarte nou. Îmi este greu. Cu limba abia mă descurc, deși acasă, în Spania, vorbeam în română. Să scriu și să citesc mi-e greu”, a povestit Alejandro Vasile Budeanu într-o limbă română cu un puternic accent spaniol. Alejandro s-a născut în Valencia, acolo unde a învățat până la sfârșitul anului școlar trecut. Tot el ne spune că era mai ușor la școală în Spania și că sistemul de învățământ de acolo e mai simplu decât cel de la noi. Acum e elev în clasa a XI-a și cele mai mari provocări le întâmpină atunci când trebuie să scrie și să citească în limba română. „Așa… nu ar fi atât de grea materia. Am probleme la orele de Română și Istorie. Am fost întrebat de Ștefan cel Mare și nu am știut mai nimic ce să spun. În Spania nu am învățat așa ceva”, a mai spus Alejandro, care și-ar fi dorit să termine școala în Spania, dar părinții lui au luat decizia întoarcerii acasă. Tânărul spune că aveau o situație bună acolo, dar familia lui a considerat că e mai bine să se întoarcă acasă după 20 de ani. Ceva mai greu va fi pentru fratele lui Alejandro, care acum e în clasa a VIII-a, și va trebui să treacă prin examenul de Evaluare Națională. Alejandro tânjește după viața pe care a lăsat-o în Spania spunând că îi este dor de tot ce a lăsat acolo. „Eu le-am spus părinților mei că, peste un an-doi, după ce termin școala, mă duc înapoi în Spania. Am să și lucrez puțin înainte, să am ceva bani puși deoparte iar acolo, în Spania, am apartamentul părinților mei”, ne-a mai spus Alejandro care a adăugat că și aici are prieteni pentru că anual venea în vacanță, în Bacău.