… cu cele mai bune preparate din fructe de mare. Și nu numai… Weekendul trecut am fost din nou sub semnul luptei crâncene a glandelor salivare, datorită unei noi ediții a Festivalului Mediteranean care s-a desfășurat în Parcul Cancicov.

Din păcate nu toate cele trei zile au fost pline de savoarea rețetelor pe bază de fructe de mare, din cauza vremii. Dacă vineri n-a mișcat nimic, sâmbătă și duminică a fost un adevărat festin. Festivalul Mediteranean a fost pentru a doua oară prezent în acest sezon în Bacău. Cei care se ocupă cu festivalul au spus că a fost mai bine în vară, dar au pus totul pe seama vremii.

Adevărul este că la ediția din vară cozile erau mult mai mari. Am făcut din prima o evaluare a ofertei. Exact ca la prima ediție, am văzut în wok-uri creveți, mai multe feluri de scoici, paella, pui de baltă și pește gătit pe plită. Asta pe parte de fructe de mare. Nu au lipsit nici de această dată ciolanul bine făcut, cârnații, dar și dulciurile turcești, cafeaua la nisip și berea rece. Prin aglomerația de pofticioși am deslușit fel de fel de păreri.

Unii comentau că ar fi prețuri cam ”piperate” și că ar fi ”mâncare doar pentru bogați”. Pe de alte parte, unii spuneau că ce au consumat a meritat până la ultimul bănuț. Sigur. Nu putem fi cu toții la fel, că nu mai suntem în comunism, dar diferențele dintre oameni sunt destul de mari din acest punct de vedere. Dacă am atins ușor partea de statistică, am zis să mergem mai departe cu acest capitol.

Cum cei de la Festivalul Mediteranean poposesc la fiecare sfârșit de săptămână în alt oraș, l-am rugat pe un comerciant să îmi povestească cum stau lucrurile din acest punct de vedere: ”E greu să compari vânzările. În primul rând ești condiționat de vreme și apoi de mărimea orașului. Ca să spun așa, la Iași a fost mai bine decât în Bacău, dar aici e mai bine ca la Piatra Neamț.”

Cum ne-am format deja o imagine, am preferat să urmărim reacția publicului. Băcăuanii, cel puțin cei prezenți, au agreat acest festival. Au comentat și au făcut glume pe seama unor pene de curent sau pe marginea muzicii care, după cum spuneau unii, era total nepotrivită cu specificul mediteranean. Unii dintre comercianți s-au arătat nemulțumiți de faptul că au fost băcăuani care au postat pe site-urile de socializare recenzii negative, mai ales cu privire la prețuri sau la modul de amplasare.

”Ce să le fac? Să le dau de pomană? – a fost reacția unui bucătar care mesteca de zor într-un oc. Iar amplasamentul nu-l alegem noi. Dacă aici s-a spus că e în regulă, aici am venit. Dar să știți că e ok. În alte oralșe și-ar dori oamenii să aibă o asemenea locație. Știți cum e vorba aia, că nemulțumitului i se ia darul…” Cam asta a fost, pe scurt, povestea Festivalului Mediteranean, probabil ultimul festival de mâncare din acest an.

Trebuie spus că, în același timp, în foarte multe orașe din țară s-au desfășurat festivaluri culinare, ceea ce arată că suntem în rând cu toată lumea. Cel puțin așa susțin fanii de festivaluri. De cealaltă parte….