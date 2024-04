Motociclism: Bacăul, capitala mondială Enduro

În perioada 10-12 mai, în organizarea clubului X-Cape, se va derula Enduro GP Bacău, a treia etapă din totalul de șase pe care Campionatul Mondial le cuprinde anul acesta

Un vis: next level

Bacăul revine în lumea bună; lumea bună a sportului. Și nu oricum. O face călare; călare pe motoare. În perioada 10-12 mai, este programat Enduro GP Bacău, a treia etapă din totalul de șase pe care Campionatul Mondial de profil le bifează în acest an. Mondialul Enduro revine astfel în România după o pauză de 11 ani, ultimul eveniment de acest gen derulându-se la Buzău, în 2012. Pentru Bacău este o premieră. Ce-i drept, de-a lungul ultimilor ani, clubul X-Cape, cel care organizează Enduro GP Bacău 2024, a adus trei etape de Campionat European în județ: una la Comănești și două la Bacău, ultima dintre acestea având loc în 2018. „La etapa din 2014, am primit premiul I ca organizatori din partea Federației Mondiale de Motociclism. Plus un mesaj semnificativ: <Acum așteptăm să treceți la următorul nivel: o etapă de Campionat Mondial Enduro>. Sincer, visam la așa ceva încă de la prima etapă de Campionat European, dar aprecierile venite în 2018 ne-au convins că putem și trebuie să facem pasul către… next level”, a declarat Ionuț Ceasăr, reprezentantul X-Cape și „sufletul” Enduro GP Bacău.

Asigurare de 2 milioane de euro

Prin urmare, la șase ani distanță, Bacăul a ajuns la următorul nivel. Trecerea nu a fost însă simplă. Actele au fost depuse încă din 2021, iar toamna trecută a venit ultimul OK. „Pentru noi, clubul X-Cape, este o onoare deosebită, dar și o imensă responsabilitate. Organizarea unui astfel de eveniment presupune o impresionantă desfășurare de forțe din toate punctele de vedere și în special financiar. E adevărat, avem în spate experiența a trei etape de Europene, dar o întrecere precum Enduro GP Bacău 2024 ridică foarte mult ștacheta. Sunt cu totul alte exigențe”, a punctat Ionuț Ceasăr. În caietul de sarcini au intrat, printre altele, configurarea și amenajarea traseului, protocoalele cu autoritățile locale legate de închirierea Centrului de Afaceri și Expoziții, aprobările din partea ISU, Poliție și Jandarmerie, un plan de acțiuni și unul de măsuri, regulamentul particular și asigurarea pe o săptămână a piloților, în valoare totală de două milioane de euro, încheiată cu o societate de asigurări în străinătate. Ca să nu mai amintim de goana după… buget.

Nopți nedormite

„Bugetul nici acum nu este asigurat în întregime, dar îi dăm înainte. Am convingerea că totul va ieși până la urmă foarte bine, deși mă așteptam la un cu totul alt feedback din partea sponsorilor”, a spus Ionuț Ceasăr, care a adăugat, mai puțin în glumă și mai mult în serios că „în toată această perioadă au fost destule nopți în care nu am dormit”. „Și vor mai fi, cu siguranță”, a completat Andreea Goga, prima femeie practicantă de Enduro din România. Weekendul trecut, Andreea s-a aflat în Bacău, alături de alți rideri care vor lua startul la etapa Mondială din 10-12 mai, pentru a inspecta traseele competiției: „E foarte frumos și mă bucur enorm că Bacăul pune din nou România pe harta mondială Enduro. Din nefericire, această disciplină a cam dispărut și e mare păcat deoarece ea constituie baza. Iată de ce o competiție precum Enduro GP Bacău reprezintă o excelentă oportunitate, în primul rând pentru noi, cei din România”.

Mani Gyenes, legendă și ambasador

Andreea Goga și ceilalți piloți prezenți în Bacău la finalul săptămânii trecute au fost „instruiți” la fața locului de multiplul campion național și internațional Emanuel Gyenes. În vârstă de 40 de ani, pilotul legendă al Raliului Dakar nu doar că și-a anunțat participarea la clasa Open a Enduro GP Bacău, dar, la invitația organizatorilor, a acceptat și statutul de ambasador al manifestării. „Pentru mine este o bucurie să fiu aici. Cunosc traseele din zonă încă din perioada în care am concurat în etapele de Campionat European organizate de X-Cape, iar ele sunt foarte faine și am toată convingerea că vor face atât deliciul piloților, cât și al spectatorilor”, a spus Mani Gyenes, care are o singură dorință. Și anume, ca și vremea să țină cu concursul: „Întotodeauna când plec la o competiție, una din preocupările de bază este să văd care e prognoza meteo. La Bacău am prins, cu ani în urmă, niște ploi teribile, care ne-au pus în dificultate. Prin urmare, sper ca acum vremea să fie de partea noastră”.

Cei mai tari din lume

Prezența unei legende precum Mani Gyenes la etapa de Campionat Mondial de la Bacău va constitui, cu siguranță, un magnet pentru mulți piloți din România, dar și din țările vecine. „Clasa Open, la care participă și Mani, va atrage mulți rideri, sunt convins. Cât despre profesioniști, este clar că îi vom vedea la Bacău pe cei mai buni, care se bat pentru titlul mondial: spaniolul Garcia, italianul Verona sau britanicii Freeman și Holcombe”, a dat asigurări Ionuț Ceasăr, care prevede o listă de start cu cel puțin o sută de piloți veniți din toate colțurile lumii: „În plus, majoritatea participanților vor avea în spate o echipă de cel puțin patru-cinci oameni, ceea ce duce la un total de minimum 500- 600 de persoane venite să stea timp de aproape o săptămână în Bacău. Totodată, trebuie să ținem cont că la o asemenea competiție, care are rol de vitrină, vor veni și marii producători de motociclete”.

1 de 3

Cristi Ciocoiu, în tribune

„Pentru Bacău, un asemenea eveniment reprezintă un imens câștig și nu doar în plan sportiv”, a comentat fostul fotbalist Cristian Ciocoiu, la rândul său un pasionat practicant al sporturilor cu motor și în special al curselor de Enduro. „Buletinul medical” nu-i permite lui Cristi Ciocoiu să fie prezent ca și concurent la Enduro GP Bacău, dar președintele FC Bacău nu va rata sub nicio formă cursele din 10-12 mai din postura de spectator. De altfel, La Super-Speciala programată vineri, 10 mai, în intervalul orar 17.00- 21.00, care se va derula pe un traseu cu obstacole special amenajat în spatele Centrului de Afaceri (acolo unde va fi amplasat și paddock-ul) vor fi instalate și tribune, astfel încât spectatorii să poată beneficia din plin de spectacolul cailor putere. „Super-Speciala va fi un adevărat show, care nu trebuie ratat sub nicio formă”, a punctat Mani Gyenes. „Iar accesul spectatorilor va fi gratuit. De regulă, în străinătate plătești pentru a asista la acest gen de curse, dar la noi intrarea va fi liberă”, a dezvăluit Ionuț Ceasăr.

1 de 5

Grijă față de natură

Dacă vineri, 10 mai, competiția se desfășoară excusiv pe traseul din spatele Centrului de Afaceri, în următoarele două zile de concurs, sâmbătă și duminică, etapa „evadează”. „Traseul va însuma cam 200 km, concurenții urmând să parcurgă zilnic de trei ori o buclă. Această buclă include trei teste: cross-test la Bălțata, X-test la Lărguța și Enduro-test, în spatele piscinei de la Sărata. În medie, un pilot va sta pe motor între șase și opt ore. La finalul fiecărei zile de concurs va fi organizată o festivitate de premiere în zona Centrului de Afaceri”, a precizat Ionuț Ceasăr, care a ținut să precizeze și comuniunea strânsă între rideri și mediul înconjurător: „O etapă de Campionat Mondial Enduro nu reprezintă doar sport, ci și exemplu de comportament, etică și grijă față de natură”. Ediția 2024 a Mondialului Enduro a debutat la finalul săptămânii trecute, în Portugalia, etapa a doua urmând să aibă loc tot în Portugalia, weekendul acesta. După care, între 10 și 12 mai, capitala mondială Enduro se va muta în România, prilej cu care Bacăul va reveni, călare pe motoare, în lumea bună din care este bine să facem parte cu toții.