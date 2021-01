Lipsa acută de cultură din ultima perioadă, cauzată cum bine se știe de pandemie, a crescut apetitul băcăuanilor de spectacol, de orice fel. Mărturie stă noua premieră a actorilor de la „Bacovia”, „Motanul încălțat”, spectacol programat duminică, 31 ianuarie, de la ora 11.00, a cărui bilete s-au vândut în timp record. În aceste condiții, s-a hotărât ca spectacolul să se joace în avanpremieră sâmbătă, 30 ianuarie, de la ora 17.00, următoarea reprezentație fiind programată pentru 7 februarie, de la ora 11.00.

„Motanul încălțat”, după Charles Perrault, în regia lui Ciprian Huțanu, are o serie de particularități, dezvăluite chiar de regizor.

„E un spectacol gândit pentru întreaga familie, în care copilul are zona lui de interes, iar adultul, partea lui. Am construit spectacolul, cu accent pe jocul păpușii, am adus actorul în zona animației altfel decât se face în mod clasic. E o formă nouă pe care o dau eu acestui spectacol, prin modul în care decupez imaginile – un anumit decupaj scenic făcut din sufită – care e, inclusiv pentru mine, o zonă de experiment. E o idee pe care-o am de multă vreme, n-am găsit nici locul, și nici textul în care să pot topi această formă, pe care o prezint acum cu «Motanul încălțat». E un spectacol non-verbal – asta este o altă noutate – e forma de teatru pe care eu o iubesc cel mai tare, cea fără text. Cele mai importante spectacole pe care le-am făcut au fost fără text, însă «Motanul încălțat» este primul spectacol non-verbal pe care-l fac într-un teatru de stat în 15 ani. E un risc pe care nu l-am vrut, nu l-am asumat, până-acum. Sper să iasă un spectacol bun, care să se joace mult timp, și să vedeți c-aveți niște actori de calitate. Eu nu concep un spectacol care să nu miște ceva în creierul, în sufletul omului, și să-l transforme, sper eu, în ceva, mai bun”, a declarat Ciprian Huțanu, regizorul spectacolului.