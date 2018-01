De luni, 15 ianuarie, societatea Romprest a reluat activitatea de colectare a deșeurilor din municipiul Moinești și transportarea lor la depozitul din Bacău. Decizia este urmarea creșterii numărul locuitorilor plătitori la 13.300 și a numărului agenților economici care au contract cu firma la 75 la sută, prin efortul Primăriei Moinești. „Pentru deșeurile care s-au adunat în stația de sortare tip de două luni am încheiat un act adițional cu Romprest, care va transporta deșeurile, circa 2000 de metri cubi, la Celula I Bacău. Pentru acest serviciu vom plăti separat”, a declarat Valentin Vieru, primarul municipiului Moinești. Și în privința actualizării numărului locuitorilor au fost luate măsuri: „Până pe 31 ianuarie fiecare titular de gospodărie va depune o declarație privind numărul membrilor familiei care locuiesc efectiv la adresa respectivă. Pentru cei care nu se prezintă, se va face impunere din oficiu.” În cazul celor plecați din Moinești va fi depus un document care să dovedească faptul că au domiciliul în altă localitate. Studenții vor aduce o adeverință eliberată de instituția de învățământ pentru a fi scutiți de taxa de salubritate până la începerea vacanței. Pe timpul verii, vor plăti taxa doar dacă nu demonstrează că locuiesc și muncesc în alt oraș. Amenzi: De ce a strâns? De ce nu a transportat? „Deși nu am stat degeaba, Garda de Mediu ne-a amendat cu 15.000 de lei din cauză că am colectat deșeurile din oraș cu beneficiarii Legii 416 și cu utilajele proprii, pentru care nu avem licență. Asta în pofida faptul că Legea 215 a administrației publice spune că primarul răspunde de salubrizarea localității. Joi, Garda de Mediu ne-a mai aplicat o amendă de 50.000 de lei, de data aceasta pentru că nu am transportat deșeurile de la Stația de sortare la Celula I din Bacău. Situația era aceeași. Noi nu avem licență, iar serviciul era suspendat”, afirmă Valentin Vieru. Primarul susține avea pe masă actul adițional încheiat cu Romprest și i-a rugat pe inspectori să-i dea un termen de conformare, dar aceștia au refuzat. „Am contestat ambele amenzi. Important este că situația s-a deblocat datorită eforturilor Primăriei și demersurilor făcute de președintele Consiliului Județean”, a mai spus edilul, în final. 0 SHARES Share Tweet

