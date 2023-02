Mișcările seismice din ultima perioadă îi pune pe jar pe băcăuani

Valul de cutremure din ultima perioadă, atât cele din Turcia dar și cele din Oltenia, dau fiori reci băcăuanilor. Dar mai ales celor care locuiesc în blocurile „îmbulinate” din centrul orașului.

Un caz aparte, „special” ar spune unii, este cel de la blocul 10 de pe strada Mărășești. Aici, locatarii se plâng că există doar o cale de acces în curtea blocului, acolo pe unse se face intrarea pe casa scărilor ce duc la apartamente. După ce că este doar o singură cale de acces, este și foarte îngustă, îngreunând foarte tare intrarea mașinilor, dar mai ales a mașinilor de la SOMA care vin să strângă gunoiul. Numai că, nu asta e cea mai mare problemă. În caz de incendiu, cum s-a întâmplat cu ani în urmă la ghena de gunoi, nici mașinile de pompieri nu au pe unde intra. Iar acum, cu situația seismologică, locatarii se gândesc la ce e mai rău. „Dacă vine cutremurul și se dărâmă, nici nu ai pe unde fugi…”, spune o doamnă trecută bine de a doua tinerețe, pe chipul căreia se poate citi spaima gândind la așa ceva. Oamenii spun că se interesează „în stânga”, „în dreapta”, dar că toată lumea dă din umeri. „Când a fost campania electorală trecută, m-am întâlnit pe aici pe scări cu actualul primar. Nici nu știam atunci cine e. Spunea că dacă iese primar se ocupă de consolidarea blocului. Acum nu cred că mai zice nimic”, spune o altă locatară. Printre vecini mai sunt unii care spun că au diverse „cunoștințe”, tipic românește dar necesar în astfel de situații, și că vor încerca să tragă niște sfori, poate se rezolvă ceva. Ceva, dar ce? Bună întrebare…

Tot printre locatarii blocului 10 de pe strada Mărășești a circulat la un moment dat un zvon, prin care se spunea că va fi dărâmată clădirea care a aparținut de Taxe și Impozite – și care oricum este într-un stadiu avansat de degradare, că va fi dărâmat și gardul de beton ce desparte curtea blocului de curtea Oficiului Poștal Nr. 1 și că acolo va fi făcută o parcare mare. Numai că, oficial, nimeni nu știe nimic. Și pentru că tot am pomenit de ghena de gunoi, sau tomberoane și ce mai e pe acolo, tot locatarii sunt nemulțumiți pentru că acel spațiu a devenit veceu public. „Sunt mulți care vin să-și facă nevoile aici, pentru că e un loc ferit. Nouă ne este scârbă să ajungem la gunoi și de aceea, de multe ori, aruncăm gunoiul de la distanță. Este un haos, dar ăsta este adevărul și nimeni nu ia nicio măsură”, se plânge o locatară de pe Mărășești 10.

Prin tot acest val de mulțumiri am dat și de un domn care și-a cumpărat de câțiva ani un apartament în acest bloc. „Știu că e bloc cu bulină, dar m-am interesat înainte să cumpăr. Am vorbit cu specialiști în domeniu și mi-au dat asigurări că blocul rezistă. E posibil să se crape bine, dar de căzut cică nu cade. Am încredere în oamenii ăia, altfel nu aș fi cumpărat”, ne-a povestit omul.

Sigur, acum povestea seamănă cu cea a drobului de sare. Dar ferească Dumnezeu să se întâmple ceva. Acum e forfotă mare pe subiect că tot au fost cutremure. Și se va mai vorbi apoi în preajma lui 4 martie, când ne vom aminti de cutremurul din 1977. Apoi, încet și sigur, se va lăsa uitarea peste problemă, până la un nou cutremur. Și tot așa… Și nimeni nu va ridica un pai. Ce mai… treabă românească!