Minivolei masculin: CSȘ Bacău, vicecampioana României!

La turneul final de la București, echipa antrenată de Ionuț Vasluianu a avut un parcurs de senzație, pierzând doar meciul pentru aur cu CSS Dream Team Tulcea, pe care o învinsese însă în grupe

Secția de volei a Clubului Sportiv Școlar Bacău continuă să-și depășească nu doar condiția, ci și condițiile. O demonstrează calificările pe bandă rulantă la turneele finale. Și, mai ales, faptul că, pentru a treia oară în ultimele opt sezoane, CSȘ Bacău s-a bătut pentru aurul național la minivolei. După titlul feminin din 2015 cucerit de formația antrenată de Dumitru Matanie și Traian Șnel și cel masculin din 2018, adjudecat de gruparea pregătită de Ionuț Vasluianu și Eusebiu Țurcanu, CSȘ Bacău a fost aproape de „triplă” în 2023.

De data aceasta n-a fost să fie aur, dar argintul cu care elevii lui Ionuț Vasluianu s-au întors duminică, de la București, este la fel de prețios. Și asta pentru că la turneul final al Diviziei de Minivolei la masculin, disputat în Capitală, între 24 și 28 mai, băcăuanii, în formula Matei Sava, Marian Năstase, George Ciutescu, Arian Solomon, Toma Rotaru, Andrei Doniga, Ștefan Pocovnicu, Alexandru Popa, Alexandru Damian și Ștefan Șuhan au întrecut toate așteptările. Așa cum, până în finală, și-au întrecut toate adversarele. Au început cu meciurile din grupă.

Toate trei câștigate: 3-1 cu Academia de Volei Marius Lazăr Zalău, 3-2 cu LAPI Dej și 3-1 cu CSS Dream Team Tulcea. Și au continuat cu semifinala. Una în care aveau de luat o revanșă pentru înfrângerea suferită la turneul semifinal 2 în fața celor de la ACS Școala 39 București. Revanșă trebuia să fie și revanșă a și fost: 3-2. Duminică, în confruntarea pentru titlul național de campioană a României, CSȘ Bacău s-a reîntâlnit cu învinsa sa din grupa B, CSȘ Dream Team Tulcea, echipă al cărui punct de forță îl constituie legitimarea a doi jucători de la Arcada Galați. Iar de data aceasta, victoria- ca și revanșa- a aparținut tulcenilor.

„Ca să fiu sincer, în aceste momente, regretul pierderii finalei e mai mare decât bucuria generată de acest parcurs foarte bun. Ușor-ușor, însă, amărăciunea va dispărea și vom rămâne doar cu gustul dulce al reușitelor din acest sezon”, a declarat antrenorul Ionuț Vasluianu, care a găsit și o explicație pentru înfrângerea din finală: „Cu siguranță că, în subconștient, a predominat faptul că noi ne îmai întâlnisem cu Tulcea și o învinsesem. Până la finală, noi am întâlnit fie echipe cu care nu mai jucasem, fie- cum e cazul Școlii 39 București- adversară care ne bătuse în prealabil și asta ne-a dat o motivație suplimentară. Am convingerea că dacă am fi întâlnit în finală o echipă cu care nu ne mai confruntasem, altfel ar fi decurs lucrurile și poate că, după titlul de campioană din 2018, acum mai obțineam unul”.

Apropo: numitorul comun al celor două titluri, cel de campioană din 2018 și cel de vicecampioană din 2023, îl reprezintă, pe lângă antrenorul Vasluianu, jucătorul Matei Sava. „Într-adevăr, noi doi suntem singurii «supraviețuitori»”, a zâmbit tehnicianul băcăuanul, care consideră că elevul său ar fi meritat să fie declarat MVP-ul turneului de la București. „Și nu sunt singurul care a spus-o. Matei Sava a făcut un turneu final excelent, asta după ce, la turneul semifinal 2, a întors de unul singur soarta setului trei contra campioanei CSM București: de la 12-21 la 22-21, pe serviciul său. De altfel, aspectul că traseul nostru a inclus eliminarea campioanei de anul trecut, CSM București, spune multe.

Practic, noi am progresat de la un an la altul- avem la activ un loc 7 și un loc 5 la turneele finale de anii trecuți- pentru ca în această stagiune, progresul nostru să se materializeze de la un meci la altul”, a concluzionat Ionuț Vasluianu, care în actualul sezon a mai avut o satisfacție: calificarea la turneul final de Elită cu echipa de juniori. Iar faptul că din această echipă cu care CSȘ Bacău s-a poziționat a șasea la nivelul național al Elitelor, trăgătorul secund Tudor Matanie și ridicătorul Ștefan Țurcanu au fost convocați la lotul României Under 18 (unde este posibil să li se alăture și libero-ul George Petrache) arată clar cum secția de volei a clubului băcăuan continuă să-și depășească în mod constant condiția. Și, în special, condițiile!