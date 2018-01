Petre Daea, ministrul agriculturii, a făcut marți o vizită – surpriză în județul Bacău. El s-a oprit la APIA Răcăciuni, unde a verificat stadiul culturilor, și la Buhuși, la spălătoria de lână din cadrul fostei fabrici de textile. “Am plecat pe teren astăzi pentru a vedea starea culturilor din Bacău. În drumul meu, m-am oprit la centrul local APIA Răcăciuni, unde au fost înregistrați până acum 1809 fermieri, din care au primit subvenții la zi un număr de 1602 beneficiari. În acest moment, din cei 6 specialiști ai centrului, 5 erau la muncă, unul fiind în concediu. Șefa centrului, doamna Iliana IROFTIE, este de profesie agronom cu o vechime în muncă de 35 de ani, fiind în APIA încă de la înființare. Am avut surpriza plăcută să ii găsesc pe toți în fața calculatoarelor, procesând drepturile cuvenite pentru încă 100 de fermieri. Apreciez in mod deosebit devotamentul, munca si atitudinea acestor colegi fata de fermieri si vreau să ii asigur de toată prețuirea mea”, a scris ministrul pe Facebook. 11 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.