Minifotbal/ Campionatul Național: Old Boys Copanex Bacău, la turneul final

Întrecerile ce vor desemna campioana României vor avea loc în weekend, la Râșnov și vor reuni cele mai bune 17 echipe din țară

Anii trec, dar pasiunea pentru fotbal, fie el și în variantă mini (5+1) rămâne. La fel ca și dorința de victorie. Old Boys Copanex Bacău se pregătește pentru turneul final al Campionatului Național Old Boys (+40 ani) ce va avea loc de vineri și până duminică, la Râșnov. Mai corect spus, se pregătește să-l câștige!

„Acum un an, am pierdut în fața Constanței la loviturile de departajare, așa că e timpul unei revanșe. Nu va fi ușor, echipe precum Atletic Săgeata Stejaru, cu Carabaș, Legends Galați, cu Sorin Frunză, Liriada lui Ionuț Pârvu sau grupările din București fiind adversare redutabile, dar noi dorim să ajungem cât mai sus, mai ales că toate cele patru semifinaliste vor primi drept de participare la viitoarea ediție a Champions League. Prin urmare, miza e mare”, a declarat unul din jucătorii de bază ai băcăuanilor, Ionuț Vetrea.

Alături de el, Old Boys Copanex mizează pe portarii Bogdan Miron și Gabi Coșa și pe jucătorii de câmp Titi Câmpanu, Costel Pânzaru, Marius Doboș, Doru Palade, Marius Gavrilă, Adi Gondac, Cristi Fulga și Florin Romașcanu. Bort-bonnheur-ul echipei băcăuane este fiica lui Doru Palade, Izabela, nelipsită de la jocurile Copanexului.

La turneul final al Campionatului Național de la Râșnov se vor reuni 17 echipe, care vor fi împărțite în trei grupe a câte patru și una de cinci, tragerea la sorți urmând să fie efectuată miercuri seara, de către președintele Federației Române de Minifotbal, Ioan Onicaș. Iată cele 17 echipe care se vor bate pentru titlu la Râșnov: Legends Galați, Vulturii Old Boys Dej, MAV Glissando, Alaska, Unirea Cristuru Secuiesc, Juventus Old Boys Brăila, Old Boys Copanex Bacău, Tazmannschaft Old Boys, Liriada, Gufirosa Senior, Arsenal, Metropolis București, Atletic Club Săgeata Stejaru Constanța, Old Foxes (Stone), Wolf Tulcea, Victoria București și Tudoriada.