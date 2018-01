Militarii din garnizoana Bacău și-au dat întâlnire luni, 22 ianuarie, la ora 12.00, la Cercul Militar Bacău, pentru a participa un simpozion dedicat acestei zile. Activitatea este organizată în colaborare cu Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere – filiala Bacău, Asociaţia Naţională Cultul Eroilor „Regina Maria” – filiala Bacău şi Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – filiala Bacău. Despre importanța zilei de 24 ianuarie vor ţine prelegeri prof. Valerică Munteanu şi prof.acad.col.ing.(r) Gheorghe Cristache, din partea Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere – filiala București. Pe 24 ianuarie, ora 18.00, garnizoana Bacău organizează, la etajul 2 din cadrul Arena Mall, un spectacol cultural-artistic în care își vor da concursul: Muzica Militară a Garnizoanei Bacău, Ansamblul Folcloric „Plaiuri Băcăuane” şi interpreţii: mm. Albert Georgian și Sabina Larisa Jicmon. 10 SHARES Share Tweet

