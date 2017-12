În aprilie, un militar din Bacău a fost trimis în judecată pentru vătămare corporală din culpă, după ce a provocat un accident rutier cu victimă. În urmă cu doi ani, inculpatul a intrat cu maşina într-o intersecţie fără să frâneze şi fără să se asigure. Autotractorul cu care s-a ciocnit a intrat cu cabina în peretele unei case. Şoferul acestuia a avut nevoie de 140-150 zile îngrijiri medicale. Pe 9 iunie 2015, în jurul orei 22.00, militarul V.P. din Bacău a fost implicat într-un accident grav de maşină. Aflat la volanul unui Opel, pe DJ 159, în localitatea Costişa, Neamţ, la intersecţia cu DN 15, acesta nu ar fi respectat semnul de circulaţie „Stop” şi a pătruns în intersecţie, moment în care a fost acroşat de un autotractor condus regulamentar de L.N. din direcţia Piatra Neamţ – Bacău, spun procurorii militari. În urma impactului, ambele autovehicule au fost avariate grav. „Autoturismul condus de către inculpatul militar a fost proiectat în şanţul din partea dreaptă a şoselei din direcţia Piatra Neamţ – Bacău, iar autotractorul a intrat cu cabina în curtea şi peretele locuinţei numitului C.A. după ce în prealabil a distrus un copac ornamental şi gardul proprietatea acestuia, iar semiremorca a rămas în poziţia oblic pe trotuarul pentru circulaţia pietonilor”, arată anchetatorii. PUBLICITATE L.N. a suferit leziuni ce au necesitat 140 – 150 zile îngrijiri medicale, iar inculpatul a avut nevoie de 35 – 40 zile îngrijiri medicale. Conform declaraţiei militarului, acesta ar fi adormit la volan înainte de intersecţia cu DN 15, intrând fără a frâna, moment în care a fost lovit în partea stângă de autotractorul cu semiremorcă. „Ca urmare a apelului de urgenţă 112, la faţa locului s-au deplasat în cel mai scurt timp organele de poliţie, cât şi o ambulanţă, inculpatul militar a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind 0 mg/l alcool în aerul expirat, iar apoi a fost transportat cu ambulanţa la Spitalul Mun. Piatra Neamţ unde a stat internat două zile. Având în vedere impactul cabinei autotractorului mai întâi cu autoturismul condus de inculpat, iar apoi cu un arbore ornamental de pe acostament şi zidul locuinței numitului C.A., a fost nevoie de aproximativ 4-5 ore pentru descarcerarea persoanei vătămate L.N..”, se precizează în rechizitoriu. Victima cere despăgubiri de circa 980.000 lei Prin raportul de expertiză tehnică judiciară, s-a concluzionat că maşina condusă de inculpat circula cu o viteză de 51 km/h, iar autoutilitara, cu 56 km/h, condiţii în care persoana vătămată nu putea evita accidentul, având în vedere că autoturismul condus de militar a intrat în intersecţie fără frânare, astfel încât nu s-a putut reţine o culpă comună. Persoana vătămată a cerut în instanţă despăgubiri de 978.996 lei, din care aproape 79.000 lei sunt daune materiale (spitalizarea, medicamentele, intervenţiile chirurgicale, recuperarea postoperatorie, instrumentele medicale cumpărate cât şi reparaţiile autoutilitarei). Inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia, beneficiind de reducerea pedepsei cu o treime. Prin urmare, pedeapsa aplicată de Tribunalul Militar Iaşi este de 2 ani închisoare, cu amânare, plus muncă în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile. Sentinţa poate fi contestată. În ceea ce priveşte latura civilă, instanţa a decis ca aceasta să se judece separat, întrucât necesită mai mult timp pentru administrarea probatoriului. 0 SHARES Share Tweet

