Un tânăr care a încercat să deschidă, în zbor, ușa avionului București – Roma a fost imobilizat de membrii unei trupe de muzică din Bacău.

Incidentul s-a produs, conform HotNews, cu puţin înainte de începerea procedurii de aterizare pe aeroportul din Ciampino (Roma), când un tânăr român de 25 de ani s-a apropiat de ușa aeronavei și a încercat să o deschidă.

El a fost văzut de Iulian Bodolică, de 37 de ani, din Bacău, membru al trupei «Bodolică». Împreună cu fratele său și încă un prieten, Bodolică l-a imobilizat pe tânăr.

„Îmi amintesc că eram în picioare alături de fratele şi prietenul meu, aşezaţi pe rândul 5, deşi locul meu era pe rândul 9. Cred că eram atunci singurul din avion în picioare. Ceilalţi pasageri aveau puse deja centurile de siguranţă.

Am auzit că lumea începe să ţipe. M-am uitat şi eu speriat în spate, l-am văzut pe băiatul ăsta că avea mâinele pe mânerul uşii de ieşire, pe capac, cum ar fi. Eu inițial am crezut că ţine de uşă: primul gând a fost că uşa are probleme şi el o ținea, să nu se deschidă. Imediat după, am văzut clar cum trage de mâner şi am întrevăzut un spaţiu prin care se vedea ori afară, ori era un alt geam. S-a auzit un zgomot foarte puternic, ca un sunet de absorbţie.

Într-o fracţiune, capacul a fost „tras” înapoi ca de un curent.

Atunci am fugit înspre tânăr, nu știu când și cum am ajuns, de l-am luat de-acolo și l-am imobilizat jos. Doar atât îmi aduc bine aminte după ce l-am luat de lângă uşa avionului!” – a declarat el pentru HotNews.

Într-un final, după intervenția mai multor persoane dar și a personalului de bord, tânărul a fost așezat pe un scaun iar avionul a aterizat. Pe aeroport, așteptau carabinierii care l-au luat în primire pe tânăr.