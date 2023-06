M-ai mințit odată, să-ți fie rușine, ai făcut-o a doua oară să-mi fie rușine

„Mai crede cineva propaganda americană?” se întreba scriitorul și jurnalistul de investigații Matthew Taibbi, citat de publicația https://dailyreckoning.com/does-anyone-believe-american-propaganda-anymore/ ,,Vă amintiți de dinamitarea conductei Nord Stream ? ….. Cine a fost de vina?” se întreba săpămâna trecută publicația sus amintită indicând și suspectul de serviciu. ,,Degetele oficiale se îndreptau direct spre Putin.” La începutul acestui an, reporterul de investigație, Seymour Hersh, a publicat o anchetă jurnalistică afirmând că Statele Unite au fost autorul. La scurt timp după aceea au apărut informații că Statele Unite nu sunt responsabile. Publicatia spune că a fost a un nedefinit „grup pro-ucrainean” care a executat isprava de pe o navă cu pânze închiriată. Cine erau mai exact acești sabotori nu am fost informați. Misterul s-a adâncit până când The Washington Post – a lansat în spațiul public faptul că serviciul de informații americane a știut cu trei luni înainte că aliații lor din Europa vor fi victimele unui sabotaj. Iar sabotorii erau forțele armate ucrainene. ,, Toți cei implicați au raportat direct generalului Valery Zalujni, cel mai înalt ofițer militar al Ucrainei, care a fost pus la conducere pentru ca președintele națiunii, Volodymyr Zelenskyy, să nu afle despre operațiune, se arată în raportul de informații. Menținerea lui Zelensky în afara buclei i-ar fi oferit liderului ucrainean o modalitate plauzibilă de a nega implicarea într-un atac îndrăzneț asupra infrastructurii civile care ar fi putut aprinde indignarea publică și ar fi putut pune în pericol sprijinul occidental pentru Ucraina – în special în Germania, care înainte de război obținea jumătate din gaze naturale din Rusia și susținuse de mult proiectul Nord Stream în fața opoziției altor aliați europeni.” Narațiunea marelui nostru aliat a trecut de la „A fost Rusia!”… la „A fost un grup pro-ucrainean”… ​​la „Au fost forțele de securitate ucrainene – dar nu Zelensky însuși”. Mai spune publicația citată . Cât i-a păsat unchiului Sam de aliații lui, s-a văzut. Noi trebuie să credem în continuare că adevăratul motiv pentru care suntem împinși întru-n conflict inter-slav e apărarea valorile occidentale din Ucraina? De ce a apărut informația abia acum? Se pregătesc motivele care să justifice, la nevoie, o decuplare a regimului Biden de regimul de la Kiev, în timp ce Europa va plăti oalele sparte? Europa cumpără gaz american mult mai scump, achiziționează tehnică militară americană mult mai scumpă și se dezindustrializează sub pretextul decarbonificării. Cât despre Ucraina, ea nu a contat în economia planificatorilor de război. „Investițiile în Ucraina de astăzi sunt foarte profitabile întrucât, pentru bani relativ puțini, nu americanii mor în războiul cu Rusia în interesul Statelor Unite, ci ucrainenii”, spunea fostul șef de stat major al armatei americane, Generalul american cu patru stele, Jack Keane, citat de https://warnews247.gr/omologia-sok-amerikanou-stratigou-plirosame-mono-66-dis-gia-na-pethanoun-oukranoi-gia-ta-symferonta-mas/ Rezultatul ajutorulului acordat Ucrainei se vede; cele două teritorii preponderent locuite de etnici care își revendicau dreptul la autodeterminare au devenit între timp, patru. Ucraina este îndatorată pentru câteva sute de ani, având infrastructura distrusă și populația înjumătățită. Trâmbițatele victorii de PR ucrainene conform cărora Ucraina se află într-un marș continuu către victorie a creat obligații pentru Zelensky și așteptări din partea sponsorilor care au cerut plata-declanșarea ofensivei chiar și în absența unei superiorități aeriene. ,,Marea ofensivă ucraineană a fost ,,… o cascadorie publicitară, organizată în scopuri politice. Occidentul cere ca ucrainenii să facă ceva cu toate aceste arme pe care le-au trimis. Așa că au anunțat-o cu luni înainte, în mass-media, și le-au dat rușilor suficient timp pentru a-și da seama de strategie și cum să răspundă la aceasta” spunea https://reseauinternational.net/les-ukies-cingles-conduisent-les-chars-leopard-et-dautres-equipements-lourds-dans-la-gueule-du-loup-pour-se-faire-exploser/ , referindu-se la aceeași contraofensivă. Publicația rusă https://vz.ru/news/2023/6/10/1216057.html făcea o scurtă trimitere la dovezile privind eșecurile atacurilor ucrainene; ,,…joi, pe web au apărut imagini cu tancurile germane Leopard distruse în timpul ofensivei Forțelor Armate ale Ucrainei . O zi mai târziu, fotografii cu vehicule blindate NATO distruse în direcția Zaporozhye, inclusiv tancurile germane Leopard 2A6 și 2A4, au apărut pe web. Sâmbătă, șeful Rheinmetall, Armin Papperger, a recunoscut pierderea sistemelor de arme germane în Ucraina.” Care este efectul psihologic pentru germanii care-și văd tancurile lor Leopard – purtând Crucea de Fier – aruncate în aer de ruși? După publicația franceză https://reseauinternational.net/nouvelle-piece-au-dossier-du-bras-de-fer-otan-aukus-contre-reste-du-monde/ ,,… celebra ofensivă a Forțelor de la Kiev a început pe 4 iunie în cel puțin cinci direcții bine identificate și eșuează peste tot, din lipsă de sprijin aerian și de artilerie suficientă pentru kieveni. Era previzibil și planificat. …. Pentru a continua să existe, kievenii sunt acum forțați să ducă un război mediatic și să folosească trucuri murdare…. Astfel, după farsele lui Boutcha, North Stream II, bombardamentele atribuite rușilor de la centrala nucleară de la Zaporijia, iată ultima schiță a barajului Kakhoskaye.. ” Politicienii noștri par orbi și au ars toate podurile în relația cu Rusia, stat cu care, cel puțin la nivel formal, nu ne aflăm în război, dar ne comportăm de parcă am vrea să fim. În acest trend se înscrie și ultima provocare gratuită a ministerului nostru de externe, publicată pe situl oficial https://www.mae.ro/node/62091 , care cere ambasadei Federației Ruse să reducă numărul de posturi din România cu 51 de poziții –21 poziții de diplomat și 30 de poziții de personal tehnico-administrativ. ,, Partea rusă a fost informată, de asemenea, cu privire la faptul că are la dispoziție cel mult 30 de zile pentru a pune în aplicare decizia părții române ” ,transmitea MAE Român pe 8 iunie. Asta în condițiile când; ,, este un secret deschis: guvernul de la Kiev pierde militar în fața armatei ruse. Aceasta avansează fără să se grăbească și construiește apărarea regiunilor care au aderat la Moscova prin referendum. Dar această realitate inexorabilă ascunde altele. De exemplu, faptul că Turcia, încă membru NATO, sprijină Rusia și îi furnizează piese de schimb pentru armata sa. Nu numai că Alianța Atlantică pierde, dar se sparge”, spunea rețeaua https://www.voltairenet.org/article218828.html . Interesant e că acest ,,secret deschis” era notoriu în 14 feb. a.c. când articolul a fost publicat. Doar politicienii noștri nu au aflat. Nu au aflat nici că, atunci când Occidentul te invită la masă, trebuie să te gândești dacă nu cumva tu vei fi cina ori prânzul. Exemplul e peste gard.

