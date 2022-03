O nouă performanță pentru luptătorul antrenat de Ion Butucaru la SCM Bacău, care a urcat pe treapta a treia a podiumului Campionatului European U23 din Bulgaria

Bacăul dă ora exactă în lupte și în 2022. Inclusiv sau mai ales pe plan internațional. După ce în 2021 s-a laureat cu bronz la Campionatul European Under 20, Denis Mihai (SCM Bacău) a ridicat ștacheta anul acesta, urcând pe treapta a treia a Europenelor U23 ce se desfășoară la Plovdiv, în Bulgaria. Marți seara, în finala mică a categoriei 55 kg din cadrul competiției continentale, luptătorul pregătit de Ion Butucaru l-a învins fără drept de apel, cu scorul de 6-0 pe armeanul Azat Sedrakyan. Plusurile incontestabile manifestate în ceea ce privește condiția fizică și lupta la parter i-au permis lui Denis Mihai să aducă României prima medalie în cadrul Europenelor de la Plovdiv. O reușită cu atât mai prețioasă cu cât ea a fost obținută la o categorie superioară de vârstă, Under 23, de către un sportiv de 19 ani, care mai are la dispoziție doi ani de juniorat U20! Nu numai din acest punct de vedere bronzul cucerit de Denisla Plovdiv are sclipiri de aur. Înainte de toate, să precizăm că Europenele U23 au fost adjudecate la 55 kg de turcul Emre Mutlu, pe care Denis Mihai l-a învins prin superioritate tehnică în urmă cu două luni la Grand Prix-ul de la Zagreb. Și probabil că istoria s-ar fi repetat, iar sportivul SCM Bacău ar fi devenit campion continental U23, dacă în semifinala de luni cu reprezentantul gazdelor, Denis Demirov (pe care Denis Mihai îl învinsese luna trecută, la turneul internațional de la Veliko Trnovo), arbitrajul nu ar fi înclinat discret balanța în favoarea bulgarului. „Din punctul meu de vedere, a existat o fază discutabilă, pe care arbitrii au judecat-o în favoarea bulgarului Demirov. Concret, cu 12 secunde înainte de final, când luptătorul nostru conducea cu 6-5- asta după ce prima repriză se încheiase cu scorul de 5-0 în favoarea bulgarului!- Demirov a atacat cu un procedeu riscant, respectiv o priză de cap/ braț prin săritură, după care a căzut pe spate, ducându-l mai departe pe Denis. În acest context, consider că primele puncte erau ale lui Denis; se cuvenea un 4-2 sau cel mult un 2-2 pe acțiunea respectivă. Din păcate, arbitrii au punctat doar în dreptul lui Demirov, care s-a impus astfel cu 9-6”, a declarat directorul SCM Bacău și, totodată, antrenorul de lupte, Ion Șarban, care a adăugat: „Putem spune că….organizatorii au făcut diferența. Rămâne însă faptul incontestabil că Denis este un luptător puternic, căruia pare să nu-i lipsească nimic pentru a atinge marea performanță. Începând cu experiența vastă pe care începe să o capete, continuînd cu capacitatea de muncă și de efort, curajul, forța fizică și, nu în ultimul rând, pregătirea tehnică pe care școala băcăuană de lupte, prin maestrul Ion Butucaru, și-a pus amprenta în mod pregnant”. Interesant este că la Europenele U23 din Bulgaria, România a deplasat doar doi sportivi, ambii de la SCM Bacău (unde dețin Contracte de Activitate Sportivă) și ambii pregătiți de Ion Butucaru: Denis Mihai și Vasile Cojoc. Așa cum aminteam, primul a cucerit bronzul la 55 kg, iar cel de-al doilea urma să lupte aseară pentru bronzul european în limitele categoriei 82 kg contra moldoveanului Semion Brekkeli. În vârstă de 20 de ani, Cojoc a trecut în fazele precedente ale competiției de ungurul Dominic Andras Mezei și de bulgarul Zahari Rosenov Zașev. Fără niciun dubiu, Bacăul continuă să dea ora exactă în luptele greco-romane din România.